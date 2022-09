L’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA) a récemment partagé une image d’un matériau cosmique qui serait un vestige du passé et montre les conséquences de l’explosion d’une étoile naine blanche ou d’une supernova.

Surnommée SNR 0519-69.0, ou SNR 0519 en abrégé, la relique est située à environ 1 60 000 années-lumière de notre planète Terre. L’image était un effort de collaboration de l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA, du télescope spatial Hubble et du télescope spatial Spitzer à la retraite de la NASA. On pense que le matériau s’est formé après que l’étoile mourante a subi une explosion thermonucléaire et a été détruite.

Prétendant avoir «remonté le temps», les chercheurs s’attendent à produire des données liées à l’explosion qui a mis fin à l’existence de l’étoile dans l’univers et à l’environnement qui a été témoin de l’événement cosmique. Intitulant la légende, “Le travail d’équipe fait fonctionner le rêve”, la NASA a partagé la photo du reste de la supernova sur son Instagram. L’image montre une goutte aux couleurs étonnantes sur fond d’un univers dense rempli d’étoiles et de galaxies.

Regarde:

Depuis qu’elle a été partagée, la photo a recueilli près de dix millions de likes et a déclenché des réactions étonnantes de la part des internautes. “Quelle capture magique”, a écrit un utilisateur dans la section des commentaires. Un autre a dit: “C’est magnifique.” Un utilisateur a cité le célèbre astronome américain Carl Sagan et a écrit : « L’azote dans notre ADN, le calcium dans nos dents, le fer dans notre sang, le carbone dans nos tartes aux pommes ont été fabriqués à l’intérieur des étoiles qui s’effondrent.

L’équipe de chercheurs a comparé les images prises par Hubble en 2010, 2011 et 2020 pour mesurer la vitesse du matériau dans l’onde de choc. La vitesse est d’environ 90 lakh kilomètres par heure. Les scientifiques pensent que si la vitesse est proche du nombre estimé, la lumière émanant du matériau aurait atteint la Terre il y a environ 670 ans.

