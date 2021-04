Les scientifiques derrière le rover Perseverance de la Nasa ont applaudi et levé la main en signe de joie en recevant une confirmation vidéo du vol historique de l’hélicoptère Ingenuity depuis la surface de Mars. Dans un court clip tweeté par l’agence spatiale, les membres de l’équipe Jet Propulsion Lab de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ont célébré le moment historique alors que l’hélicoptère s’élevait à quelques mètres au-dessus du sol, puis atterrissait dans un vol contrôlé. Cette réalisation a marqué le premier vol contrôlé sur une autre planète lointaine.

Une voix vers la fin de l’incroyable vidéo dit: «Tout le monde est super excité. Je dirais que c’est un succès.

Plusieurs personnes ont félicité l’agence spatiale américaine et salué le moment.

Peu de temps après, la NASA a publié une photo du rover sur Instagram et a déclaré: «Aujourd’hui, l’hélicoptère Ingenuity Mars est entré dans l’histoire en étant le premier engin à décoller et à effectuer un vol contrôlé et propulsé sur une planète au-delà de la Terre! Ingenuity a pris cette incroyable photo en noir et blanc tout en survolant la surface martienne. Il a utilisé sa caméra de navigation, qui suit le sol de manière autonome pendant le vol.

Le Rover Perseverance a atterri sur la surface martienne en février de cette année avec l’hélicoptère Ingenuity. Il a atterri dans une région appelée Jezero Crater. Le rover s’est ensuite éloigné d’environ 20 mètres du site d’atterrissage et a abaissé Ingenuity au sol. Il a ensuite pris un selfie des deux sur la planète rouge.

Les scientifiques avaient construit l’hélicoptère très léger; il a une masse de seulement 1,8 kg pour le rendre conforme à l’attraction moins gravitationnelle sur Mar.Ingenuity a deux caméras embarquées – une caméra noir et blanc pointant vers le sol et une caméra couleur haute résolution qui regarde vers l’extérieur au quatrième. La photo Instagram de la Nasa semblait avoir été capturée à partir de la caméra en noir et blanc alors que l’hélicoptère prenait son envol au-dessus du sol. Son ombre est clairement visible sur la surface martienne.

Selon la NASA, il ne s’agissait que d’une démonstration technologique et les scientifiques espèrent que cette réalisation finira par transformer la façon dont nous explorons des planètes éloignées. L’agence spatiale est déjà en train d’envoyer une mission d’hélicoptère à Titan, la grande lune de Saturne.

