Les scientifiques de la grippe aviaire à Tufts étudient la faune pour traquer le H5N1

Le laboratoire, qui teste des échantillons d’animaux provenant de tout le pays, offre un aperçu de la façon dont les scientifiques se précipitent pour en savoir plus sur le virus, dont les experts craignent qu’il puisse un jour évoluer pour infecter plus facilement les humains.

« C’est encore une question ouverte, sur le plan scientifique : que va-t-il se passer à mesure que ce virus continue d’évoluer et de se propager à travers les populations animales ? » » a déclaré Runstadler.

Jeudi, les responsables de l’État du Michigan ont confirmé le troisième cas humain de H5N1 aux États-Unis. cette année, chez un ouvrier agricole exposé à des vaches infectées. Le travailleur présentait des symptômes respiratoires, une première pour des humains exposés à des bovins infectés, et il se rétablit. Les autorités de tout le pays sont en état d’alerte maximale face à de nouveaux cas. Plus tôt ce mois-ci, le CDC a demandé aux responsables de la santé publique de l’État et locaux de maintenir des efforts de surveillance de la grippe élevés tout au long de l’été afin de détecter rapidement toute augmentation de la maladie humaine. L’agence a également lancé un tableau de bord qui suit les virus de la grippe A – la famille de virus dont fait partie le H5N1 – dans des échantillons d’eaux usées provenant de tout le pays afin de suivre la propagation du virus et d’identifier les points chauds de transmission.

Les écouvillons prélevés sur un bébé opossum seront analysés pour détecter la grippe aviaire H5N1. Alex Viveros

La Dre Maureen Murray, directrice de la Tufts Wildlife Clinic, se prépare à effectuer un test sur écouvillon à la Tufts Wildlife Clinic de l’École de médecine vétérinaire Cummings de l’Université Tufts à North Grafton. David L. Ryan/équipe du Globe

Le travail de Runstadler constitue un élément important de cet effort de surveillance plus large. Le laboratoire teste un large éventail d’animaux dans l’espoir de détecter des cas de H5N1 qui autrement pourraient passer inaperçus. L’une de leurs inquiétudes est que le virus pourrait se frayer un chemin vers un hôte animal qui ne présente aucun symptôme. Là, le virus pourrait développer des mutations plus inquiétantes, comme celles qui pourraient favoriser l’adaptation aux mammifères.

« Ce sont les endroits où les virus peuvent évoluer et circuler, parce que personne n’avait un œil sur le ballon », a déclaré Wendy Puryear, virologue au laboratoire de Runstadler.

La grippe aviaire n’est pas nouvelle pour Runstadler et son équipe. Il a créé son laboratoire il y a vingt ans pour étudier les virus de la grippe chez les animaux. En 2013, le groupe a commencé à surveiller les phoques et, à l’été 2022, il est devenu le premier à identifier et à enquêter. la mort de plus de 180 phoques gris et communs dus au H5N1 au large des côtes du Maine.

La mort des phoques a inquiété les scientifiques car elle était parmi les premiers signes indiquant que cette souche du H5N1 pouvait dévaster les mammifères. Depuis lors, le virus a tué des dizaines de milliers d’otaries et de phoques en Amérique du Sud et a récemment été détecté dans plus de 60 troupeaux laitiers dans neuf États.

Le laboratoire fait partie d’un réseau de Centres de Excellence pour la recherche et la réponse à la grippe, financé par les National Institutes of Health. C’est l’un des moins d’une douzaine de membres du réseau qui effectuent une surveillance de la faune et encore moins qui effectuent des échantillonnages aussi larges que Tufts, a déclaré Puryear.

La question que se posent maintenant les membres du laboratoire Runstadler est de savoir si de nouveaux oiseaux et mammifères sauvages sont infectés le long de la côte Est et à travers le pays. L’équipe a testé environ 10 000 échantillons d’oiseaux et 2 500 échantillons de mammifères – dont 1 000 provenant de mammifères marins – depuis que le virus a frappé les États-Unis en 2022.

Le laboratoire détecte régulièrement des cas positifs de H5N1 chez les oiseaux, bien qu’il n’ait identifié aucun mammifère ayant contracté le virus depuis la mort des phoques à l’été 2022. L’USDA a cependant confirmé des cas de grippe aviaire chez plus de 200 mammifères à travers le pays. y compris les renards, les pumas, les ratons laveurs et les ours. Le laboratoire Runstadler n’a testé aucun bétail, un processus qui est en grande partie géré par les agences étatiques et fédérales, a déclaré Puryear.

En avril, Runstadler s’est rendu sur une plage de Swampscott pour tamponner une baleine à bosse échouée. Bien que le grand mammifère ait été testé négatif pour le H5N1, il a été démontré que les baleines contractent d’autres types de grippe.

La Dre Maureen Murray, directrice de la Tufts Wildlife Clinic, se prépare à prélever un bébé lapin à l’École de médecine vétérinaire Cummings de l’Université Tufts à North Grafton. David L. Ryan/équipe du Globe

Des échantillons d’oiseaux sont expédiés au laboratoire par des collaborateurs de la Nouvelle-Angleterre et d’aussi loin au sud que la Virginie. Les échantillons de mammifères marins proviennent du Maine ainsi que de Floride, de Californie, d’Alaska et même d’Hawaï. Les membres du laboratoire préparent des colis de soins comprenant des écouvillons, des équipements de protection individuelle, du matériel d’expédition et des instructions pour aider les collaborateurs à prélever des échantillons en toute sécurité. Les écouvillons arrivent au laboratoire dans des petits tubes à bouchon à vis avec un liquide de couleur rose qui contribue à la conservation des échantillons. Les tubes sont placés dans des sacs Ziploc et emballés dans de la glace.

Lorsqu’un échantillon est positif pour le H5N1, Puryear et ses collègues informent la personne qui l’a soumis pour l’avertir d’un contact potentiel avec des animaux infectés. Ils envoient ensuite l’échantillon à un laboratoire de l’USDA pour confirmation. Le laboratoire Runstadler ou un laboratoire de l’École de médecine Icahn du Mont Sinaï à New York séquence ensuite l’ARN, ou l’information génétique, du virus pour voir s’il y a des changements dans son code. Un ordinateur identifie les anomalies – comme un « A » dans le code génétique se transformant en « C » – et la chaîne de lettres est téléchargée dans une base de données en ligne. Là, les scientifiques du monde entier peuvent accéder aux séquences pour déterminer si et comment le virus pourrait évoluer.

Une mutation préoccupante, qui permet au virus H5N1 de mieux se copier à l’intérieur des cellules de mammifères, a été détectée dans un phoque testé par le laboratoire Runstadler à l’été 2022. La mutation, appelée PB2 E627K, est également apparue chez plusieurs mammifères qui ont contracté le H5N1 en ces dernières années et, dans un article publié dans le New England Journal of Medicine plus tôt en mai, des scientifiques ont rapporté que l’humain qui avait contracté le H5N1 au Texas avait également acquis la mutation PB2 E627K.

Bien que cette mutation soit sur les radars des scientifiques, ils soulignent que le virus aurait besoin de modifications génétiques supplémentaires pour favoriser sa propagation entre humains. Début avril, le CDC a déclaré que la présence de la mutation chez un ouvrier agricole du Texas ne modifiait pas son évaluation selon laquelle le risque actuel du H5N1 pour la santé humaine est faible.

« Je pense que l’une des choses très précieuses dans leur travail est qu’il a été continu au fil du temps », a déclaré Ana Silvia Gonzalez-Reiche, virologue au Mont Sinaï qui collabore avec le laboratoire Runstadler. « Au fil des années, ils ont accumulé beaucoup de données, et la valeur de celles-ci est que vous pouvez commencer à voir des modèles et à apprendre. »

Puryear et ses collègues ne savent pas toujours quels échantillons ils recevront par la poste un jour donné. Un mercredi récent vers 11 heures du matin, un livreur est entré avec les colis du jour. Puryear en a saisi une – une boîte en carton portant un logo d’aliment pour animaux de compagnie qui avait été réutilisée pour transporter des échantillons d’animaux – et l’a placée sur le sol. étagère inférieure du réfrigérateur.

Le lendemain, l’équipe a testé le contenu de la boîte. L’un des échantillons, appartenant à un corbeau de Cape Cod, s’est révélé positif au H5N1.