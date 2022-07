Les scientifiques de la Colombie-Britannique qui ont travaillé sur le télescope James Webb ravis par les premières images et le potentiel du projet

L’astronome Chris Willott était avec ses collègues à Halifax lundi lorsqu’ils se sont réunis autour d’un téléviseur pour regarder le président américain Joe Biden dévoiler la première image générée par le télescope spatial James Webb.

L’exaltation de Willott en voyant cette image – qui montrait un amas de centaines de galaxies dans l’espace lointain – était l’aboutissement de 16 années de travail sur le projet. Il a principalement supervisé l’une des deux principales contributions du Canada au télescope : l’imageur dans le proche infrarouge et le spectrographe sans fente (NIRISS).

“Nous avons tous sauté et couru vers l’écran pour essayer de voir de plus près car nous voulions voir les détails de ces belles images avec des milliers de galaxies”, a déclaré Willott, qui est basé au Herzberg Astronomy and Astrophysics Research Center. à Victoria.

“Cela fait 20 ans que je travaille sur l’étude des galaxies lointaines aux confins de l’univers, et je suis toujours étonné de voir à quel point tout est grand.”

Plus tôt ce mois-ci, le président américain Joe Biden a dévoilé la première image prise par le télescope spatial James Webb. (NASA)

“Machine à voyager dans le temps cosmique”

Le télescope spatial James Webb, l’observatoire spatial le plus puissant et le plus complexe jamais construit, est une entreprise de 10 milliards de dollars dirigée par la NASA en collaboration avec l’Agence spatiale canadienne (ASC/ASC) et l’Agence spatiale européenne (ESA).

Le télescope, dont le développement remonte à 1996, a été lancé dans l’espace le 25 décembre 2021.

Willott, l’un des principaux scientifiques canadiens du projet James Webb, a commencé à assumer un rôle de leadership dans le développement de l’instrument NIRISS en 2011 et a depuis collaboré avec des scientifiques d’Europe et des États-Unis.

Doublé La « machine à remonter le temps cosmique » du Canada le NIRISS est conçu pour aider les scientifiques à déterminer la composition des atmosphères des exoplanètes et à observer les trous noirs et les galaxies lointaines, parmi les plus anciennes de l’univers.

Willott a déclaré que lui et son équipe travaillaient déjà dur pour utiliser l’instrument pour rechercher la première image du télescope.

“Chacune de ces galaxies aura un spectre de l’instrument NIRISS”, a déclaré Willott.

“Cela nous permet de mesurer certains produits chimiques et propriétés de ces galaxies que vous ne pouvez pas obtenir simplement en regardant une image.”

L’instrument a déjà permis d’identifier la présence possible d’eau dans l’atmosphère d’une exoplanète lointaine, a déclaré l’astronome de Herzberg Tyrone Woods.

“Il est très proche du soleil, donc il est constamment grillé, mais c’est toujours une preuve de concept impressionnante. C’est quelque chose que nous espérons que James Webb pourra voir – les planètes légèrement plus hospitalières autour d’autres étoiles”, a déclaré Woods.

Les découvertes publiées par le télescope spatial James Webb indiquent l’existence d’eau dans l’atmosphère de l’exoplanète WASP-96B. (Crédit : NASA)

Guidage fin

Des scientifiques de Herzberg ont également participé à la conception de l’autre contribution du Canada au télescope, le capteur de guidage fin (FGS), qui lui permet de localiser des objets éloignés.

“Cela permet à James Webb de pointer avec l’extraordinaire précision dont nous avons besoin pour rechercher ces aiguilles dans une botte de foin”, a déclaré Woods.

Les contributions du Canada signifient que ses astronomes bénéficieront de 5% du temps d’observation du télescope, avec l’équipe NIRISS seule alloué 450 heures la première année.

“C’est une période très excitante pour eux de pouvoir obtenir ces données et pour les projets d’observation qu’ils ont conçus et planifiés”, a déclaré Willott.

“Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas”

Le télescope James Webb a été conçu pour succéder au télescope vieillissant Hubble, qui est devrait rester opérationnel jusqu’à la fin des années 2020.

“C’est énorme pour le Canada d’avoir joué un rôle aussi important là-dedans, alors que nous n’avons pas joué un rôle aussi important avec le télescope spatial Hubble”, a déclaré Willott.

“Je pense que cela montre que le Canada peut vraiment produire de l’équipement de classe mondiale sur le meilleur télescope que le monde ait jamais fabriqué.”

Il dit que le télescope Webb fonctionne mieux que prévu, et il est impatient de se plonger dans les mystères de l’univers.

“Ce qui me fait avancer, c’est que je sais qu’il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas”, a déclaré Willott. “Avec le télescope Webb, nous allons en apprendre davantage dans les prochaines années, mais il y aura encore beaucoup de mystères au-delà de cela également.”