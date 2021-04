La recherche a été menée par l’expert en expression génique Juan Carlos Izpisua Belmonte du Salk Institute en Californie qui, avec son équipe, a implanté des cellules souches humaines dans des embryons de primates qui ont ensuite grandi jusqu’à 20 jours.

Alors que l’éthique de cette recherche sera vivement débattue pendant des années à venir, les avantages potentiels en ce qui concerne la découverte des secrets restants de la biologie et de l’évolution du développement, ainsi que pour le développement de nouveaux modèles de biologie humaine et de maladie, se sont avérés suffisamment importants pour justifier le risque.

«Comme nous ne sommes pas en mesure de mener certains types d’expériences sur les humains, il est essentiel que nous disposions de meilleurs modèles pour étudier et comprendre plus précisément la biologie et les maladies humaines» dit Belmonte.

«Un objectif important de la biologie expérimentale est le développement de systèmes modèles qui permettent l’étude des maladies humaines dans des conditions in vivo.»

Les embryons de singe macaque ont reçu une injection de cellules souches pluripotentes humaines étendues environ six jours après leur création. Comme leur nom l’indique, ces cellules souches peuvent produire plusieurs types de tissus, à la fois embryonnaires et non ou extra-embryonnaires.

Les cellules humaines ont été détectées dans 132 des embryons chimères 24 heures après l’implantation, tandis que 103 des embryons chimériques se développaient encore neuf jours plus tard.

Au jour 19, le nombre de survivants était tombé à trois, tous affichant des pourcentages élevés de cellules humaines au fur et à mesure de leur croissance. Tous les embryons ont été détruits dans les 20 jours suivant leur création.

Les chimères sont fabriquées depuis les années 1970, avec plus ou moins de succès. La recherche est généralement effectuée chez les rongeurs, mais plus récemment, elle a impliqué l’utilisation d’ADN de porc et de mouton.

La technologie nécessaire qui a permis aux embryons de singe de survivre à l’extérieur du corps pendant une période aussi longue a été développée par Weizhi Ji et son équipe de l’Université des sciences et technologies de Kunming au Yunnan, en Chine.

En analysant les échantillons, les chercheurs ont pu déterminer quelles voies de communication entre le singe et les cellules humaines étaient viables dans la génération de futures chimères et lesquelles ne l’étaient pas.

Cela élargira la possibilité de produire de futures chimères avec des espèces génétiquement plus éloignées des humains que les singes, ouvrant les portes à des voies de recherche uniques, y compris la culture d’organes transplantables destinés à être utilisés chez l’homme mais cultivés chez les animaux.

Les chercheurs ont pris soin de souligner les nombreuses consultations éthiques dans lesquelles ils se sont engagés avant de créer les embryons de chimère humain-singe et ont souligné à plusieurs reprises leur «Une plus grande attention aux considérations éthiques… en coordonnant étroitement avec les agences de régulation.»

