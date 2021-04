Les SCIENTIFIQUES ont créé la peinture la plus blanche qui soit – et espèrent qu’elle pourra aider à sauver le monde.

Il garde les surfaces plus fraîches en réfléchissant plus de 98% de la lumière du soleil.

Une nouvelle teinte de peinture blanche pourrait réduire la consommation d’énergie et aider à lutter contre le changement climatique Crédit: SWNS

Son utilisation sur les bâtiments réduirait la consommation d’énergie en les rendant moins dépendants de la climatisation.

Et couvrir une zone entière pourrait même aider à refroidir la Terre.

Le chef d’équipe, le professeur Xiulin Ruan, a déclaré: «Nous estimons que nous n’aurions besoin de peindre qu’un pour cent de la surface de la Terre avec cette peinture – peut-être une zone où personne ne vit et qui est couverte de roches – et cela pourrait aider à lutter contre la tendance au changement climatique. «

Les tests montrent qu’il peut garder les surfaces 4 ° C plus froides que leur environnement par un après-midi ensoleillé et jusqu’à 11 ° C plus fraîches la nuit.

La peinture blanche normale reflète 80 à 90 pour cent de la lumière du soleil.

L’année dernière, des boffins de l’Université Purdue dans l’Indiana, aux États-Unis, ont créé une peinture ultra-blanche reflétant 95%.

Mais les experts ont maintenant surpassé même cela. Et ils disent que la peinture devrait coûter à peu près le même prix que les blancs existants.

Il contient du sulfate de baryum, un composé utilisé dans le papier photo et les cosmétiques. Le professeur Ruan a expliqué: «Nous utilisons de nombreuses tailles de particules différentes pour diffuser chaque longueur d’onde.»

Il a poursuivi: «J’ai déjà eu une enquête d’un musée qui veut mettre en place une exposition côte à côte avec le noir le plus noir.

Vantablack, composé de tubes de carbone nanométriques, absorbe 99,9% de la lumière.