les scientifiques craignent que le virus puisse infecter les animaux

Virus de la variole du singe, illustration. Thomas Leach | Photothèque scientifique | Getty Images

En 2003, 47 personnes dans six États du Midwest ont attrapé la variole du singe chez des chiens de prairie qui ont été infectés après avoir été hébergés avec des rongeurs importés du Ghana, en Afrique. L’épidémie d’aujourd’hui, qui a déjà infecté plus de 14 100 personnes aux États-Unis et plus de 41 000 dans le monde, se propage principalement par contact humain étroit entre hommes homosexuels et bisexuels. Mais les scientifiques ont signalé la première transmission présumée d’homme à animal de compagnie chez un chien en France ce mois-ci, incitant les autorités sanitaires américaines et mondiales à intensifier les avertissements pour s’assurer que le virus ne se propage pas à d’autres animaux de compagnie et animaux. La recommandation découle des inquiétudes selon lesquelles la variole du singe pourrait se répandre dans les populations d’animaux sauvages ou de rongeurs à mesure que l’épidémie humaine se développe, permettant au virus de faire des allers-retours entre les humains et les animaux et donnant au virus un pied permanent dans les pays où il n’a pas circulé historiquement. . Avant l’épidémie mondiale de cette année, le monkeypox se propageait principalement dans les régions reculées de l’Afrique de l’Ouest et du Centre où les gens attrapaient le virus après avoir été exposés à des animaux infectés. L’épidémie de 2003, qui a été contenue, a été le premier cas documenté d’humains attrapant le virus en dehors de l’Afrique. L’épidémie mondiale actuelle diffère considérablement des schémas de transmission passés. Monkeypox se propage maintenant presque entièrement par contact physique étroit entre les habitants des principales zones urbaines des États-Unis, des pays européens et du Brésil. Mais le premier cas présumé de personnes infectant un animal dans l’épidémie actuelle a été signalé en France ce mois-ci. Un chien de compagnie a été testé positif au virus après qu’un couple à Paris est tombé malade du monkeypox et a partagé son lit avec l’animal.

CNBC Santé et Sciences Lisez la dernière couverture sanitaire mondiale de CNBC:

Les responsables de l’OMS ont déclaré qu’un seul incident d’un animal de compagnie attrapant le virus n’est ni surprenant ni préoccupant, mais il existe un risque que la variole du singe commence à circuler chez les animaux si les gens ne savent pas qu’ils peuvent infecter d’autres espèces. Si le monkeypox s’établit dans des populations animales en dehors de l’Afrique, le virus aurait plus de possibilités de muter, ce qui comporte un risque de transmissibilité et de gravité plus élevées. Les animaux pourraient alors potentiellement transmettre le virus aux humains, augmentant le risque de futures épidémies. “Ce que nous ne voulons pas voir se produire, c’est que la maladie passe d’une espèce à l’autre et reste ensuite dans cette espèce”, a déclaré le Dr Mike Ryan, directeur du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, lors d’une conférence de presse à Genève la semaine dernière. . “C’est à travers ce processus d’un animal affectant le suivant et le suivant et le suivant que vous voyez une évolution rapide du virus.” Les Centers for Disease Control and Prevention n’ont reçu aucun rapport d’animaux de compagnie infectés par le monkeypox aux États-Unis, a déclaré Kristen Nordlund, porte-parole de l’agence. Mais le virus peut se propager des personnes aux animaux ou des animaux aux personnes, selon le CDC. “Alors que nous apprenons encore quelles espèces d’animaux peuvent attraper la variole du singe, nous devrions supposer que n’importe quel mammifère peut être infecté par le virus de la variole du singe”, a déclaré Nordlund. “Nous ne savons pas si les reptiles, les amphibiens ou les oiseaux peuvent attraper la variole du singe, mais il est peu probable que ces animaux ne soient pas infectés par des virus de la même famille que la variole du singe.” Le Dr Rosamund Lewis, expert principal de l’OMS en matière de variole du singe, a déclaré qu’il était important d’éliminer correctement les déchets potentiellement contaminés pour éviter le risque que des rongeurs et d’autres animaux ne soient infectés lorsqu’ils fouillent dans les ordures. “Bien qu’il s’agisse de risques hypothétiques depuis le début, nous pensons qu’ils sont suffisamment importants pour que les gens aient des informations sur la manière de protéger leurs animaux de compagnie, ainsi que sur la manière de gérer leurs déchets, afin que les animaux en général ne soient pas exposés au virus de la variole du singe. “, a déclaré Lewis. Ryan a déclaré que bien que la vigilance soit importante, les animaux et les animaux domestiques ne représentent pas un risque pour les personnes à l’heure actuelle. “Il est important que nous ne permettions pas à ces virus de s’établir dans d’autres populations animales”, a déclaré Ryan. “Des expositions uniques ou des infections uniques chez des animaux particuliers ne sont pas inattendues.”

Rongeurs en Afrique

Bien que des scientifiques aient effectué des recherches sur le monkeypox en Afrique, où il est historiquement répandu, leur travail a été limité en raison d’un manque de financement. Les scientifiques ne savent donc pas combien d’espèces animales différentes peuvent être porteuses du virus et le transmettre à l’homme. Les scientifiques ont seulement isolé monkeypox d’animaux sauvages une poignée de fois en Afrique au cours des 40 dernières années. Ils comprenaient des écureuils à corde, des rats cibles et des rats géants en poche en République démocratique du Congo, ainsi que deux types de singes en Côte d’Ivoire. On pense que les rongeurs, et non les singes, sont la population animale hôte en Afrique, bien que le réservoir animal précis soit inconnu. Les responsables de la santé publique ne savent pas si les types d’animaux à proximité des personnes en milieu urbain aux États-Unis – les ratons laveurs, les souris et les rats – peuvent attraper et transmettre le virus. Certains types de souris et de rats peuvent attraper la variole du singe, mais toutes les espèces ne sont pas sensibles, D’après le CDC. “Nous savons qu’il s’agit d’un virus transmis par des rongeurs en Afrique de l’Ouest”, a déclaré le Dr Peter Hotez, expert en maladies infectieuses au Baylor College of Medicine au Texas. “Les rats ou d’autres rongeurs dans les environnements urbains pourraient-ils signifier qu’ils s’y implantent et qu’ils deviennent également plus permanents – nous ne voulons pas que cela se produise”, a-t-il déclaré. Le CDC recommande aux personnes atteintes de monkeypox d’éviter tout contact avec des animaux – animaux de compagnie, bétail, animaux domestiques et animaux sauvages. Si un animal tombe malade dans les 21 jours suivant un contact avec une personne atteinte de monkeypox, l’animal doit être examiné par un vétérinaire. Les déchets contaminés par la variole du singe doivent être placés dans une poubelle dédiée et doublée et ne doivent pas être laissés à l’extérieur car la faune pourrait potentiellement être exposée au virus, selon le CDC.

Épidémie américaine en 2003

Lors de l’épidémie de 2003, le CDC a pu administrer rapidement des vaccins et mettre les patients en quarantaine avant que le virus ne se propage davantage. Il n’y a eu aucun cas de monkeypox se propageant entre les personnes. Le CDC a alors interdit l’importation de rongeurs d’Afrique. Contenir l’épidémie de 2003 a nécessité 10 000 heures de travail pour retracer le virus jusqu’aux rats gambiens et autres rongeurs importés du Ghana à un distributeur d’animaux au Texas, selon Marguerite Pappaioanou, une ancienne responsable du CDC qui a travaillé sur l’épidémie. La Food and Drug Administration interdit l’importation de tous les rongeurs africains à la suite de l’épidémie de 2003. L’agence a également interdit la distribution interétatique des chiens de prairie et leur libération dans la nature, craignant que la variole du singe ne s’établisse dans les populations d’animaux sauvages. L’US Georgical Survey et le Department of Agriculture ont par la suite piégé 200 animaux sauvages dans le Wisconsin sur des sites proches de l’endroit où les humains ont contracté la variole du singe à partir de chiens de prairie. Ils n’ont trouvé aucune preuve que le virus s’était propagé aux animaux sauvages et la FDA a levé l’interdiction de distribuer des chiens de prairie entre les États. Il est toujours illégal d’importer des rongeurs d’Afrique.

Soucis des eaux usées

Des scientifiques californiens ont détecté l’ADN du monkeypox dans des échantillons d’eaux usées cet été. New York effectue également une surveillance des eaux usées pour le virus, selon le département de la santé de l’État, bien que les résultats n’aient pas encore été rendus publics. Les découvertes sur les eaux usées en Californie ont fait craindre à certains experts de la santé que le virus puisse infecter les rongeurs par les eaux usées. “Il y a un risque en raison de la nature généralisée des infections et du fait qu’il s’agit d’eaux usées et d’eaux usées”, a déclaré le Dr James Lawler, expert en maladies infectieuses au Global Center for Health Security du University of Nebraska Medical Center. “C’est une préoccupation, d’entrer dans une population animale et d’avoir un réservoir de risques zoonotiques et honnêtement, si c’est le cas, je pense que c’est fini pour nous.” Mais il n’est pas clair si le virus vivant est présent dans les eaux usées. L’étude a mesuré l’ADN du monkeypox dans des échantillons d’eaux usées, et non si le virus était toujours infectieux, selon Marlene Wolfe, scientifique à l’Université Emory qui travaille sur le projet. Les eaux usées sont traitées dans la plupart des zones urbaines, de sorte que la probabilité que le virus survive et se reproduise dans un tel environnement est faible, selon Amira Roess, ancienne responsable du service de renseignement épidémiologique du CDC. Roess a déclaré que les ordures contenant des matériaux contaminés tels que des draps ou des serviettes présentent probablement un risque plus élevé que les eaux usées. “Il y a des espèces sauvages qui fouillent dans vos ordures et elles sont alors plus susceptibles d’attraper un virus capable de se répliquer. “Il y a beaucoup de si, mais ça arrive”, a déclaré Roess, qui est maintenant professeur d’épidémiologie à Université George Mason.

Faible probabilité

Selon Richard Reithinger, épidémiologiste chez RTI International, plusieurs étapes devraient avoir lieu pour que le virus de la variole du singe se propage des humains aux animaux, puis revienne aux humains, provoquant une autre épidémie. Le virus devrait circuler dans une population animale avec une large répartition géographique, mais ne pas causer autant de mortalité dans l’espèce que le train de transmission soit éteint, a déclaré Reithinger. Les humains auraient également besoin d’avoir un certain niveau de contact régulier avec les animaux. “Chaque étape a une certaine probabilité. Une fois que vous avez en quelque sorte additionné toutes les probabilités de ces étapes, la probabilité devient en fait assez faible”, a déclaré Reithinger. Il est également possible que le monkeypox se transmette plus efficacement parmi les personnes dans l’épidémie actuelle en raison d’une sorte de mutation virale, a déclaré Roess. Si le virus s’est adapté aux humains, il pourrait être plus difficile pour les gens de transmettre la maladie aux animaux, a-t-elle ajouté. Cela dépend également du type d’animal qui entre en contact avec le virus, selon Pappaioanou. “Tous les animaux ne sont pas sensibles. Nous ne savons même pas lesquels le sont”, a déclaré Pappaioanou, qui est maintenant professeur affilié à l’Université de Washington.

Une meilleure surveillance nécessaire