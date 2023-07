Les scientifiques chinois OWN ont discuté des «problèmes» avec le laboratoire de Wuhan quelques jours après l’épidémie de Covid – mais ont été réduits au silence, selon un expert

Un SCIENTIFIQUE aurait été informé par des collègues chinois qu’il y avait un « problème » avec le laboratoire de Wuhan quelques jours seulement après le début de la pandémie.

Le neurobiologiste André Goffinet appelle à des réponses sur les origines de la pandémie dévastatrice qui fait près de sept millions de morts.

L’Institut de virologie de Wuhan en Chine a été au centre d’un examen minutieux des origines de la pandémie Crédit : AFP

Un agent de sécurité éloigne les journalistes du laboratoire de Wuhan lors d’une visite de l’OMS Crédit : AP

De nombreux scientifiques et responsables du renseignement soupçonnent que Covid a accidentellement fui du laboratoire de Wuhan Crédit : EPA

L’Institut de virologie de Wuhan est au centre d’une tempête depuis que Covid est apparu pour la première fois à deux pas de l’établissement, qui était connu pour étudier des virus de chauve-souris très similaires.

De nombreux scientifiques et responsables du renseignement soupçonnent que des chercheurs maladroits du laboratoire ont accidentellement propagé Covid lors d’expériences risquées sur les coronavirus de chauve-souris.

Goffinet, de Belgique, a maintenant révélé comment il avait parlé à des scientifiques en Chine au début de 2020 alors que la pandémie commençait à exploser à travers le monde.

Il a dit qu’il y avait des discussions sur un « problème possible » à l’Institut de virologie de Wuhan.

« J’ai contacté mes amis chinois au début de 2020 et je demandais » ce qui s’est passé à Wuhan « et ils ont dit qu’il y avait eu des discussions entre eux sur un éventuel problème dans le laboratoire de Wuhan », a-t-il déclaré au Sun.

« Ils avaient entendu des rumeurs à ce sujet. Mais ensuite, les discussions se sont arrêtées. Cela signifie qu’ils ont reçu l’ordre d’arrêter.

« Et je n’ai rien demandé de plus car je ne voulais pas compromettre mes amis.

« Je ne veux pas qu’ils aient des problèmes avec le Parti communiste. »

Goffinet est membre du nouveau BioSafety Now – un groupe d’experts appelant à une répression des tests de virus dangereux dans les laboratoires du monde entier à la lumière d’une fuite potentielle de laboratoire de Wuhan.

Les laboratoires BSL-3 sont conçus pour travailler avec des virus potentiellement dévastateurs, tels que la fièvre jaune, le virus du Nil occidental et la bactérie responsable de la tuberculose.

Goffinet pense que Covid s’est accidentellement échappé du laboratoire alors que des chercheurs mal équipés menaient des expériences risquées sur des coronavirus de chauve-souris avec une biosécurité à faible sécurité.

Le scientifique n’est pas seul car le FBI et le département américain de l’énergie pensent maintenant que Covid a très probablement fui d’un laboratoire en Chine.

Et des documents de renseignement déclassifiés ont confirmé que les scientifiques de Wuhan sont tombés malades pour la première fois fin 2019 avec des symptômes de type Covid, ce qui soulève des questions quant à savoir s’ils ont été accidentellement infectés en laboratoire.

Comme indiqué précédemment par The Sun, une étude explosive a révélé un certain nombre de risques inquiétants pour la biosécurité dans des laboratoires « surpeuplés et chaotiques » à Wuhan – y compris des cages d’animaux sales et des égouts en ruine.

Goffinet a déclaré: « Ils faisaient beaucoup d’expériences étranges modifiant les coronavirus de chauve-souris pour voir comment ils pouvaient s’adapter aux cellules humaines. Ils l’ont fait à grande échelle.

« Nous ne savons pas tout ce qu’ils ont fait.

« Ils n’ont pas tout fait dans les conditions BSL-3 et BSL-4 – ils ont fait beaucoup d’expériences dans des conditions standard – ce que nous appelons BSL-2.

« Ils ont pris des risques. Ils n’ont pas fait attention. Il y a probablement eu une erreur, et elle s’est ensuite propagée dans la population comme une traînée de poudre.

« Il n’y a pas d’autre explication. »

Il a ajouté: « Je pense que quelque chose a été mal fait dans WIV dans le laboratoire de Zhi Shengli.

« Wuhan était de loin le plus grand laboratoire à faire cela. Ils ont collecté des centaines de virus – parmi lesquels des virus liés à Covid.

« Ils ont fait beaucoup de choses risquées. »

Et même en tant que neurobiologiste expérimenté, Goffinet a déclaré qu’il refusait de travailler dans un laboratoire de haute sécurité à Belgique car il sentait qu’il n’était pas formé pour manipuler des agents pathogènes dangereux – contrairement aux scientifiques chinois.

« Ils voulaient construire un petit laboratoire BSL-3 pour les microbiologistes et ils m’ont demandé si je voulais collaborer », a-t-il déclaré.

« J’ai dit ‘non, parce que je refuse de faire des expériences BSL-3 moi-même.

« Je refuse de travailler dans des laboratoires comme celui-ci. Cela nécessite une formation pour travailler en BSL-3 – sans parler d’un BSL-4.

« Cela nécessite beaucoup d’entraînement, beaucoup de discipline. Tout le monde n’est pas capable de faire ça.

« Personnellement, je serais incapable de travailler dans ces conditions, et il faut être très concentré. Ce n’est pas facile. »

Cela survient alors que le bureau américain du directeur du renseignement national a publié un mémoire qui n’offrait aucune nouvelle information sur les liens potentiels entre le laboratoire de Wuhan et les origines de Covid.

Joe Biden avait signé une loi exigeant la déclassification et la publication de « tous » les renseignements américains sur les origines du Covid et les recherches sur les virus à Wuhan.

Le document a finalement été publié tard vendredi après un retard de cinq jours – mais beaucoup ont critiqué l’administration Biden pour ne pas avoir publié de nouveaux renseignements sur Wuhan.

Goffinet a déclaré : « Ce résumé déclassifié ne me fait pas plaisir, c’est le moins qu’on puisse dire, car il ne contient absolument rien de nouveau.

« Soit ils ont déclassifié ce qu’ils savent et ils ont l’air incompétents. Soit ils n’ont rien déclassifié de significatif. Je penche pour la deuxième possibilité.

« La raison? Dans le dernier rapport, je ne vois rien qui aurait valu la peine d’être classé en premier lieu. »

L’expert en biosécurité Richard Ebright a déclaré au Sun: « Il est consternant qu’un président en exercice des États-Unis enfreigne la loi, viole le serment d’office et méprise le public sur une question d’importance nationale. »

Gary Ruskin, directeur exécutif de US Right to Know, l’a décrit comme un « rapport décevant et incomplet ».

« L’ODNI était tenu de » déclassifier toutes les informations relatives à des liens potentiels entre l’Institut de virologie de Wuhan « et l’origine de Covid », a-t-il déclaré au Sun.

« Mais cela n’a manifestement pas été le cas. On pourrait se demander pourquoi.

« Mais l’administration Biden ne se montre pas amie de la transparence. Le Congrès devrait ordonner à l’ODNI de respecter la loi, ou si nécessaire, l’obliger à le faire.

« Il devrait utiliser son pouvoir d’assignation de manière plus agressive pour obliger des témoignages et des documents qui nous aideront tous à comprendre comment Covid est apparu. »

Le dossier de renseignement a confirmé ce que de nombreux journalistes, scientifiques et experts avaient déjà découvert.

Les chercheurs de Wuhan sont devenus « légèrement malades » avec des symptômes de type Covid en novembre 2019, a-t-il déclaré, et le laboratoire a travaillé avec l’armée chinoise sur les coronavirus, les vaccins et pour les « besoins défensifs et de biosécurité de l’armée ».

Comme indiqué précédemment par The Sun, il a également confirmé que le laboratoire de Wuhan était équipé pour créer de manière transparente des virus génétiquement modifiés sans laisser de trace, a-t-il également confirmé.

Ils ont modifié génétiquement des virus et créé des chimères de coronavirus de type SRAS grâce à des techniques de génie génétique et de clonage inverse, a-t-il déclaré.

Jamie Metzl, ancien conseiller de l’OMS sur l’édition du génome humain, a déclaré: « Il est, une fois de plus, confirmé que les scientifiques du WIV menaient des recherches potentiellement dangereuses sur des virus potentiellement pathogènes dans le cadre de protocoles de sécurité inférieurs aux normes, y compris en 2019. »

Le rapport confirme également qu’il y avait d’importants problèmes de biosécurité au laboratoire de Wuhan avec des équipements anciens et une « pénurie de personnel correctement formé ».

Mais le dossier de renseignement n’a pas nommé les scientifiques qui sont tombés malades en 2019 – malgré des rapports récents révélant les identités des trois comme Ben Hu, Yu Ping et Yan Zhu.

Plusieurs responsables du gouvernement américain ont identifié les trois scientifiques dans un rapport explosif des journalistes Michael Shellenberger et Matt Taibbi.

La Chine a longtemps été accusée d’avoir tenté de dissimuler ou de déformer son rôle dans l’histoire de Covid – ce qu’elle nie.

Mais le mois dernier, l’ancien scientifique du gouvernement chinois a admis que la théorie des fuites du laboratoire de Wuhan ne devait pas être exclue.