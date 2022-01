Les scientifiques cherchent une autre Terre

En 1584, le frère italien Giordano Bruno a soutenu que d’autres étoiles avaient leurs propres planètes et que ces planètes avaient des habitants. Il n’avait aucune preuve réelle de ses affirmations – elles semblaient juste vraies. Mais ils étaient suffisamment hérétiques pour attirer l’attention de l’Église catholique romaine. L’Inquisition a arrêté Bruno, mis sa langue dans un étau et l’a brûlé sur le bûcher.

Quatre cents ans plus tard, l’idée d’exoplanètes (le terme pour les planètes en dehors de notre système solaire) était devenue beaucoup plus populaire. Les livres, la télévision et les films regorgeaient de mondes extraterrestres en orbite autour de soleils extraterrestres. Mais une chose est restée la même. Nous n’avions toujours aucune preuve de leur existence.

Puis, en 1995, les astronomes ont découvert 51 Pegasi b – une planète en orbite autour d’une étoile semblable au soleil dans la constellation de Pégase. De nombreux scientifiques étaient sceptiques au début; cette planète était presque trop étrange pour être crue. Bien qu’il ait à peu près la taille de Jupiter, il était plus proche de son étoile que Mercure ne l’est de notre soleil. Le plus surprenant, c’est qu’il a terminé son orbite en seulement 4 jours.

Les années qui suivirent apportèrent un filet d’autres découvertes, puis un déluge. De nouveaux télescopes ont été envoyés dans l’espace et de nouveaux ordinateurs ont analysé les données qu’ils ont collectées. Aujourd’hui, nous avons confirmé l’existence de près de 5 000 exoplanètes, avec de nombreux autres candidats qui attendent dans les coulisses. Ces planètes brossent un tableau surprenant de notre galaxie. Alors que les astronomes se demandaient autrefois si quelconque les étoiles ont des planètes ; maintenant les systèmes planétaires semblent la norme. 51 Pegasi b n’était pas un coup de chance — les géantes gazeuses qui se promènent près de leurs étoiles (surnommées « Hot Jupiters » ou « Roasters ») sont en fait très courantes. Nous avons également découvert de nombreuses « superterres », des mondes rocheux deux à dix fois plus grands que la Terre.

Notre système solaire, en revanche, semble moins courant que certains ne l’avaient imaginé. Nous n’avons rien trouvé de semblable. Mais… il est encore tôt. Et les données que nous avons recueillies jusqu’à présent permettent à de nombreux scientifiques d’être convaincus que quelque part là-bas, attendant juste que nos télescopes se tournent dans la bonne direction, se trouve une planète comme la Terre.

Cette vidéo est présentée par le Center for Matter at Atomic Pressures (CMAP) de l’Université de Rochester, un Physics Frontier Center de la National Science Foundation (NSF), Award PHY-2020249.

