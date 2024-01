Les scientifiques atomiques maintiennent «l’horloge de la fin du monde» aussi proche que jamais de minuit

WASHINGTON — Les scientifiques du secteur atomique ont maintenu mardi leur « horloge apocalyptique » aussi près de minuit que jamais, citant les actions de la Russie en matière d’armes nucléaires dans le contexte de son invasion de l’Ukraine, de la guerre nucléaire d’Israël à Gaza et de l’aggravation du changement climatique comme facteurs favorisant le risque d’une catastrophe mondiale. catastrophe.

Le Bulletin of the Atomic Scientists, comme l’année dernière, a réglé l’horloge à minuit moins 90 secondes – le point théorique de l’annihilation. Les scientifiques règlent l’horloge en fonction des risques « existentiels » qui pèsent sur la Terre et ses habitants : menace nucléaire, changement climatique et technologies perturbatrices telles que l’intelligence artificielle et les nouvelles biotechnologies.

“Les points chauds de conflit dans le monde comportent la menace d’une escalade nucléaire, le changement climatique provoque déjà des morts et des destructions, et les technologies perturbatrices comme l’IA et la recherche biologique progressent plus rapidement que leurs garanties”, a déclaré à Reuters Rachel Bronson, présidente-directrice générale du bulletin. ajoutant que rester inchangé par rapport à l’année précédente n’est « pas une indication que le monde est stable ».

Un membre du personnel montre l’emplacement de l’aiguille des minutes sur « l’horloge de la fin du monde », à Washington, DC, le 23 janvier 2024. Jacquelyn Martin / AP

L’organisation à but non lucratif basée à Chicago a créé l’horloge en 1947 pour avertir le public de la façon dont l’humanité est sur le point de détruire le monde.

La Russie à grande échelle invasion de l’Ukrainequi devrait célébrer son deuxième anniversaire le mois prochain, a fait monter les tensions avec l’Occident à leurs niveaux les plus dangereux depuis la guerre froide.

«La fin durable de la guerre russe en Ukraine semble lointaine, et l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie dans ce conflit reste une possibilité sérieuse. Au cours de l’année écoulée, la Russie a envoyé de nombreux signaux nucléaires inquiétants », a déclaré Bronson.

Bronson a cité le russe Celui du président Vladimir Poutine Décision de février 2023 de suspendre la participation russe dans le traité New START avec les États-Unis qui limitait les arsenaux nucléaires stratégiques des deux pays. Les États-Unis et la Russie détiennent à eux deux près de 90 % des têtes nucléaires mondiales, suffisamment pour détruire la planète plusieurs fois.

Bronson a également cité l’annonce faite par Poutine en mars 2023 du déploiement par la Russie de armes nucléaires tactiques en Biélorussie et l’adoption d’une loi par le parlement russe en octobre 2023 retirer la ratification du traité mondial interdisant les essais d’armes nucléaires. L’analyste russe Sergueï Karaganov a également évoqué l’année dernière la nécessité de menacer de frappes nucléaires en Europe afin d’intimider et de « dégriser » les ennemis de Moscou.

Israël a été en guerre contre le Hamas depuis que le groupe islamiste palestinien, basé à Gaza, a lancé des attaques dans le sud d’Israël en octobre 2023 qui, selon les bilans israéliens, ont tué environ 1 200 personnes. Les frappes militaires israéliennes ont tué plus de 25 000 personnes, selon les autorités sanitaires de Gaza.

« En tant qu’État nucléaire, les actions d’Israël sont clairement pertinentes dans le cadre du débat sur l’horloge de la fin du monde. Il est particulièrement préoccupant que le conflit puisse s’intensifier plus largement dans la région, créant une guerre conventionnelle plus vaste et attirant davantage de puissances nucléaires ou quasi-nucléaires », a déclaré Bronson.

Lorsque l’horloge a été créée, le plus grand danger provenait des armes nucléaires. Changement climatique a été pris en compte pour la première fois en 2007.

« En 2023, le monde est entré en territoire inexploré alors qu’il subissait ses année la plus chaude jamais enregistrée et les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué d’augmenter », a déclaré Bronson. « Les températures de la surface de la mer à la fois mondiales et nord-atlantiques ont battu des records, et la glace de mer de l’Antarctique a atteint son étendue quotidienne la plus basse depuis l’avènement des données satellitaires. »

Bronson a déclaré que 2023 était également une année record pour les énergies propres, avec 1,7 billion de dollars de nouveaux investissements. Cependant, cela a été compensé par des investissements dans les combustibles fossiles de près de 1 000 milliards de dollars, a ajouté Bronson.

« Cela montre que, bien que prometteurs, les efforts actuels visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sont largement insuffisants pour éviter les dangereux impacts humains et économiques du changement climatique, qui affectent de manière disproportionnée les personnes les plus pauvres du monde », a déclaré Bronson.

Le Bulletin of the Atomic Scientists a été fondé en 1945 par des scientifiques dont Albert Einstein et J. Robert Oppenheimer. Elle règle chaque année l’horloge en s’appuyant sur un collège d’experts en technologie nucléaire et en science du climat. L’horloge a été dévoilée pour la première fois pendant les tensions de la guerre froide qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.