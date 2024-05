Les scientifiques associent un régime riche en graisses à la maladie d’Alzheimer grâce à des modifications des microARN

Une nouvelle étude met en lumière le mécanisme potentiel reliant une alimentation riche en graisses saturées à la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs ont identifié des changements spécifiques dans les petites molécules d’ARN, appelées microARN, qui agissent comme marqueurs et régulateurs de la maladie, mettant ainsi en lumière la manière dont les habitudes alimentaires peuvent influencer l’apparition de maladies neurodégénératives. Les résultats ont été publiés dans la revue Nutriments.

« Les résultats de cette étude constituent une avancée dans notre compréhension de cette maladie et pourraient expliquer la relation entre l’obésité, le diabète de type 2 et l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Les résultats offrent également de nouvelles cibles pour une éventuelle prévention et traitement de la maladie », a déclaré la chercheuse Mònica Bulló.

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative progressive caractérisée par la perte progressive des fonctions cognitives, notamment de la mémoire, de la réflexion et du raisonnement. C’est la cause la plus fréquente de démence chez les personnes âgées. La maladie débute généralement par une légère perte de mémoire, mais peut évoluer vers de graves troubles de la communication, du comportement et de la capacité à mener à bien les activités quotidiennes.

Les principales caractéristiques pathologiques de la maladie d’Alzheimer comprennent l’accumulation de plaques β-amyloïdes et d’enchevêtrements de protéines tau dans le cerveau, qui perturbent la fonction neuronale et conduisent à la mort cellulaire. Ces changements s’accompagnent d’une inflammation et d’une réduction du volume cérébral, contribuant encore davantage au déclin cognitif.

Les chercheurs ont mené cette nouvelle étude pour étudier les mécanismes sous-jacents qui lient les habitudes alimentaires, en particulier un régime riche en graisses saturées, au développement de la maladie d’Alzheimer. Des études antérieures avaient établi que les conditions métaboliques telles que l’obésité et le diabète de type 2 constituaient des facteurs de risque importants pour la maladie d’Alzheimer, ces conditions précédant ou exacerbant souvent l’apparition de la maladie.

Cependant, les voies biologiques exactes reliant ces troubles métaboliques à la maladie d’Alzheimer n’étaient pas bien comprises. En se concentrant sur le rôle des microARN, petites molécules d’ARN qui régulent l’expression des gènes, les chercheurs ont cherché à découvrir comment les changements métaboliques induits par l’alimentation pourraient influencer la santé cérébrale et accélérer la neurodégénérescence.

Les chercheurs se sont particulièrement intéressés aux microARN liés à la régulation de l’insuline et à la pathologie d’Alzheimer. La résistance à l’insuline, une caractéristique commune de l’obésité et du diabète de type 2, a été associée au développement de la maladie d’Alzheimer. En étudiant les changements dans les niveaux de microARN dans le sang et les tissus cérébraux de souris suivant un régime riche en graisses, les chercheurs espéraient identifier des marqueurs moléculaires spécifiques qui pourraient expliquer le lien entre un régime riche en graisses et la maladie d’Alzheimer.

L’étude a été menée à l’aide de modèles de souris génétiquement prédisposées à développer la maladie d’Alzheimer à l’âge adulte. Les chercheurs ont comparé ces souris à des souris sauvages en bonne santé, les deux groupes étant divisés en deux régimes alimentaires : l’un avec de la nourriture conventionnelle et l’autre avec un régime riche en graisses saturées. Le régime riche en graisses, riche en acide palmitique issu de l’huile de noix de coco hydrogénée, représentait 60 % de l’apport quotidien des souris.

Les souris ont été surveillées pendant six mois, au cours desquels leur poids corporel, leur tolérance au glucose et leur réponse insulinique ont été mesurés. Des échantillons de sang et de tissus cérébraux ont été prélevés à la fin de l’étude pour analyser l’expression de 15 miARN spécifiques. Ces miARN ont été choisis en fonction de leurs rôles connus dans la régulation de l’insuline et les processus neurodégénératifs.

Les chercheurs ont observé que les souris suivant un régime riche en graisses présentaient une détérioration métabolique marquée, notamment une prise de poids significative et une altération des réponses au glucose et à l’insuline. Ces changements métaboliques sont similaires à ceux observés dans des conditions telles que l’obésité et le diabète de type 2, qui sont tous deux des facteurs de risque connus de la maladie d’Alzheimer.

L’une des découvertes clés a été la modification des niveaux de microARN spécifiques dans le sang et les tissus cérébraux des souris. L’étude a identifié des changements significatifs dans l’expression de 15 microARN liés à l’insuline. Notamment, miR-19a-3p était systématiquement régulé positivement dans le sang, le cortex et l’hippocampe des souris soumises à un régime riche en graisses. Cette régulation positive constante suggère que miR-19a-3p pourrait jouer un rôle central dans le lien entre les perturbations métaboliques périphériques et les processus neurodégénératifs centraux.

Les chercheurs ont également découvert que les microARN modifiés étaient associés à des processus pathologiques clés de la maladie d’Alzheimer. Ceux-ci incluent l’accumulation de plaques β-amyloïdes, la production excessive de protéine tau et une inflammation cérébrale accrue.

Par exemple, miR-29c-3p, un autre microARN régulé positivement dans le cerveau et le sang de souris soumises à un régime riche en graisses, est connu pour réguler négativement la β-sécrétase (BACE1), une enzyme impliquée dans la production de β-amyloïde. plaques. La régulation positive de miR-29c-3p pourrait être une réponse contre-régulatrice aux effets nocifs du régime riche en graisses, visant à atténuer la formation de ces plaques.

L’étude a mis en évidence le potentiel des microARN en tant que biomarqueurs et cibles thérapeutiques. Les changements constants dans les microARN spécifiques dans différents tissus suggèrent qu’ils pourraient servir d’indicateurs précoces des changements liés à la maladie d’Alzheimer induits par des facteurs alimentaires. Cela ouvre la possibilité de développer des outils de diagnostic non invasifs basés sur des analyses de sang pour détecter les premiers signes moléculaires de la maladie d’Alzheimer. Cibler ces microARN par le biais d’interventions diététiques ou d’approches pharmacologiques pourrait offrir de nouvelles stratégies pour prévenir ou ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer.

L’étude représente une avancée significative dans la compréhension de l’influence des habitudes alimentaires sur le risque de maladie d’Alzheimer, mais la traduction de ces résultats chez l’homme nécessite des études supplémentaires. Des essais cliniques sont nécessaires pour confirmer le rôle de ces microARN dans la maladie d’Alzheimer chez les populations humaines et pour tester d’éventuelles interventions diététiques.

« En résumé, nos résultats soutiennent le rôle de miARN spécifiques liés à l’insuline dans le développement des caractéristiques spécifiques de la maladie d’Alzheimer et indiquent le potentiel d’un régime riche en graisses pour aggraver les processus neurodégénératifs. Notamment, miR-19a-3p et miR-29c-3p ont montré des variations similaires des niveaux périphériques et centraux après une consommation alimentaire riche en graisses, suggérant leur rôle potentiel non seulement en tant que cibles thérapeutiques de la maladie d’Alzheimer, mais également en tant que biomarqueurs périphériques de la maladie. » ont conclu les chercheurs.

L’étude, « Effets d’un régime riche en graisses sur les miARN liés à l’insuline dans le plasma et les tissus cérébraux chez les souris APPSwe/PS1dE9 et Wild-Type C57BL/6J», a été rédigé par Melina Rojas-Criollo, Nil Novau-Ferré, Laia Gutierrez-Tordera, Miren Ettcheto, Jaume Folch, Christopher Papandreou, Laura Panisello, Amanda Cano, Hamza Mostafa, Javier Mateu-Fabregat, Marina Carrasco, Antoni Camins et Monica Bulló.