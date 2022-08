Les scientifiques appellent à davantage de recherches sur la “fin de partie climatique” pour planifier les impacts du réchauffement climatique

Le monde doit se préparer à une “finale climatique” pour mieux comprendre et planifier les impacts potentiellement catastrophiques du réchauffement climatique que les gouvernements n’ont pas encore pris en compte, ont averti mardi les scientifiques. Les modèles climatiques qui peuvent prédire l’ampleur du réchauffement climatique en fonction des émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus sophistiqués et fournissent aux décideurs une trajectoire précise de l’augmentation de la température mondiale. Ce qui est moins bien exploré, c’est l’impact en cascade de certains événements, tels que les mauvaises récoltes et la perte d’infrastructures dues aux événements météorologiques extrêmes, qui sont plus susceptibles de se produire à chaque degré de réchauffement. Des chercheurs de l’Université de Cambridge et de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique (PIK) ont décrit ce que l’on sait actuellement sur les «résultats catastrophiques» et ont découvert des lacunes béantes dans les connaissances.

Écrivant dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences, ils ont proposé un programme de recherche international pour aider les gouvernements à planifier les « cas les plus graves ».

Celles-ci comprenaient quatre principaux domaines de préoccupation – ce que les auteurs ont appelé les « quatre cavaliers » du changement climatique : la famine et la malnutrition, les conditions météorologiques extrêmes, les conflits et les maladies à transmission vectorielle.

“Les risques irréversibles et potentiellement catastrophiques causés par le changement climatique induit par l’homme doivent être pris en compte dans notre planification et nos actions”, a déclaré Johan Rockstrom, directeur du PIK et co-auteur de l’étude.

Il a déclaré que plus de recherches sont effectuées sur les points de basculement du climat de la Terre – tels que la fonte irréversible des calottes glaciaires ou la forêt amazonienne passant d’un puits de carbone à une source – ont montré le besoin toujours plus grand de prendre en compte les scénarios à haut risque dans le climat. la modélisation.

“La clé est de faire le calcul du désastre, afin de l’éviter”, a-t-il déclaré.

Attention dépareillée

Les auteurs ont souligné que les rapports scientifiques successifs de l’ONU sur le climat se sont principalement concentrés sur les effets prévus d’un réchauffement de 1,5 à 2 °C et ont largement écarté la possibilité d’augmentations de température plus excessives.

Les plans du gouvernement mettent la Terre sur la bonne voie pour augmenter jusqu’à 2,7 °C ce siècle, bien loin du plafond de 1,5 °C envisagé dans l’accord de Paris sur le climat de 2015.

L’étude a suggéré qu’une disposition scientifique à “pécher par excès de drame” a conduit à un manque de concentration sur les impacts potentiels à 3C de réchauffement ou plus.

“Cette mise en garde est compréhensible, mais elle ne correspond pas aux risques et aux dommages potentiels posés par le changement climatique”, a-t-il déclaré.

De plus, les évaluations des risques pour les événements dits à faible probabilité et à fort impact sont notoirement difficiles à intégrer dans la modélisation climatique à long terme.

Les chercheurs ont calculé que les zones de chaleur extrême – avec une température moyenne annuelle de plus de 29 ° C – pourraient couvrir deux milliards de personnes d’ici 2070.

Ils ont averti que les températures présentaient un risque majeur de multiples « pannes de grenier » en raison de la sécheresse comme celle qui sévit en Europe occidentale et des vagues de chaleur comme celle qui a frappé la récolte de blé de l’Inde en mars/avril.

L’équipe a appelé à un rapport scientifique spécial de l’ONU axé sur les “scénarios de changement climatique catastrophique” similaire à son rapport de 2018 sur le réchauffement à 1,5°C.

“Nous devons prendre au sérieux la compréhension des risques profonds qui accompagnent le déplacement de notre planète vers un territoire inconnu”, a déclaré Joeri Rogelj, directeur de recherche à l’Institut Grantham de l’Imperial College de Londres, qui n’a pas participé à l’étude.

“La recherche de ces cas extrêmes signifie que nous serons en mesure de mieux nous préparer, notamment en prenant plus au sérieux la réduction des émissions dès maintenant.”

