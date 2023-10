Les scientifiques affirment que la paire de sandales découverte dans la grotte des chauves-souris espagnoles a 6 000 ans et constitue la plus ancienne chaussure d’Europe.

Les scientifiques ont découvert ce qu’ils pensent être la plus ancienne paire de sandales jamais trouvée en Europe, datant de plus de 6 000 ans, parmi des dizaines d’autres objets découverts dans un système de grottes de chauves-souris dans le sud de l’Espagne.

Des chercheurs de l’Université d’Alcalá et de l’Université autonome de Barcelone ont déclaré que ces découvertes constituaient la première preuve directe de la vannerie parmi les sociétés de chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs du sud de l’Europe. Les objets ont été découverts dans la Cueva de los Murciélagos de Albuñol à Grenade, en Espagne.

Parmi les découvertes figuraient des paniers, des sandales et des outils organiques autrefois associés aux premières communautés agricoles du Néolithique. En étudiant les matières premières et en utilisant la technologie, les chercheurs pensent que les objets de la grotte provenaient du début et du milieu de l’Holocène, il y a entre 9 500 et 6 200 ans.

Francisco Martínez Sevilla, chercheur au Département de Préhistoire de l’Université d’Alcalá, a déclaré dans un communiqué de presse que les objets découverts « nous font remettre en question les hypothèses simplistes » sur les communautés préhistoriques.

« La qualité et la complexité technologique de la vannerie nous amènent à remettre en question les hypothèses simplistes que nous avions sur les communautés humaines avant l’arrivée de l’agriculture dans le sud de l’Europe », a déclaré Séville.

Selon au rapportla paire de sandales représente « l’assemblage de chaussures préhistoriques le plus ancien et le plus étendu, tant dans la péninsule ibérique qu’en Europe ».

Les scientifiques affirment qu’elles étaient bien préservées en raison du faible taux d’humidité dans les grottes.

« Les conditions uniques de conservation de la matière organique dans la grotte sont liées à l’humidité nulle résultant du caractère géologique de la grotte », indique le rapport.

Selon le rapport publié dans la revue Science Advance, les objets ont été découverts pour la première fois lors d’activités minières au XIXe siècle et ont été documentés par Manuel de Góngora y Martínez.