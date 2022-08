Les scientifiques accusent Rishi Sunak de tactiques «Trump» avec son attaque contre les experts de Covid

Les scientifiques ont riposté à Rishi Sunak suite à ses critiques des meilleurs conseillers en santé publique pendant la pandémie de Covid – le comparant à Donald Trump.

L’espoir de la direction conservatrice a affirmé qu’il avait tort de «responsabiliser» les scientifiques pendant la crise, a affirmé que le verrouillage avait duré trop longtemps et a révélé qu’il luttait contre la fermeture des écoles.

Sunak a également affirmé que le groupe du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) conseillait à Boris Johnson d’avoir édité des procès-verbaux pour cacher les opinions dissidentes, affirmant qu’il “n’était pas autorisé” à parler des inconvénients du verrouillage.

Le professeur Devi Sridhar – l’expert en santé publique qui a conseillé le gouvernement écossais – a comparé les commentaires de Sunak à Donald Trump. “Avec une attaque flagrante contre des scientifiques aujourd’hui, regarder Sunak contre Truss ressemble à Trump #1 contre Trump #2”, a-t-elle tweeté.

Le professeur de la faculté de médecine de l’Université d’Édimbourg a affirmé que Sunak avait “spécifiquement recherché toute personne ayant des références scientifiques recommandant de” laisser tomber “” en 2020.

Son collègue expert, le Dr Deepti Gurdasani, a également rejeté l’affirmation de Sunak selon laquelle les scientifiques étaient «autonomisés» pendant la pandémie – affirmant que de nombreux experts étaient restés «hurlant impuissants» face à l’incapacité d’agir assez rapidement.

L’épidémiologiste de l’Université Queen Mary de Londres a déclaré que le gouvernement “continuait à élaborer des politiques qui n’avaient aucun fondement scientifique … nous criions impuissants à chaque pas”.

Le Dr Gurdasani a également affirmé que M. Sunak avait invité un groupe de scientifiques plus sceptiques à Downing Street en septembre, où ils « avaient conseillé de retarder un verrouillage » qui avait été recommandé par les scientifiques de Sage.

“Une action qui a très probablement coûté des dizaines de milliers de vies”, a tweeté l’expert. « C’est sur vous. Pensez-vous que Sage était alors “autorisé” ? Ils ont été licenciés. Par toi.”

Les temps précédemment signalé que le professeur Carl Heneghan et le professeur Sunetra Gupta avaient déconseillé à Johnson et Sunk un court verrouillage du «disjoncteur» en septembre 2020 – une mesure préconisée par Sage. Le Premier ministre a décidé de reporter un autre verrouillage à plus tard dans l’année.

Dans une interview avec Le spectateur publié jeudi, Sunak a déclaré qu’il “n’était pas autorisé à parler du compromis” des verrouillages pendant les premières phases de la crise – a affirmé que Sage avait retiré certaines opinions de ses dernières minutes.

“Nous n’aurions pas dû responsabiliser les scientifiques comme nous l’avons fait”, a déclaré l’espoir du leadership. “Si vous responsabilisez toutes ces personnes indépendantes, vous êtes foutu.”

Sunak a déclaré qu’il avait décrit la fermeture des écoles comme un “cauchemar majeur” lors des réunions. Lorsqu’on lui a demandé si la Grande-Bretagne aurait pu éviter le verrouillage, comme la Suède, Sunak a répondu: «Je ne sais pas, mais cela aurait pu être plus court. Différent. Plus rapide.

Le secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf, a accusé Sunak de « trumpisme désespéré ». Le ministre du SNP a tweeté : “Chaque ministre du gouvernement devrait être reconnaissant envers nos scientifiques et nos cliniciens, et non tenter de les jeter sous le bus.”

Dominic Cummings, l’ancien stratège n ° 10 qui est parti fin 2020, a déclaré que les opinions de Sunak étaient “des déchets dangereux” – affirmant que l’ex-chancelier rejetait “injustement” le blâme sur Johnson.

“L’interview de Sunak est une poubelle dangereuse, se lit comme un homme dont la campagne épiquement mauvaise a fait fondre son cerveau et il est sur le point de quitter la politique”, a-t-il tweeté.

Lee Cain, l’ancien chef des communications n ° 10 qui est parti aux côtés de Cummings, a déclaré que les opinions de Sunak sur le verrouillage étaient “tout simplement fausses”, ajoutant: “Il aurait été moralement irresponsable de la part du gouvernement de ne pas mettre en œuvre le verrouillage au printemps 2020.”

La députée libérale démocrate Layla Moran, présidente du groupe parlementaire multipartite (APPG) sur Covid, a déclaré que les commentaires de Sunak étaient une tentative “désespérée” de “sauver” sa campagne alors qu’il rivalise avec Liz Truss pour être le prochain Premier ministre.

Elle a déclaré que son “expert d’après-match ignore que c’est l’indécision et l’approche non scientifique de son gouvernement qui nous ont donné le pire des mondes – le plus gros coup économique du G7, un nombre de morts tragiquement élevé, d’énormes listes d’attente du NHS et, ironiquement, plus de temps en confinement ».

Moran a également appelé Sunak à se soumettre et à “toutes les preuves pertinentes” à la prochaine enquête officielle sur Covid.

Le ministre de l’Éducation Will Quince – un partisan de Sunak – a laissé entendre qu’il pensait également que les fermetures d’écoles étaient une erreur lorsqu’on lui a demandé sur LBC s’il était d’accord avec les critiques du candidat à la direction des conservateurs concernant la politique de verrouillage.

“Le gouvernement a dû agir sur la base des informations dont il disposait à l’époque”, a déclaré Quince. «Donc, des choses comme la fermeture de vos écoles avec les informations dont nous disposons maintenant, le referions-nous? Non, je ne pense pas que nous le ferions.

Le député Mark Harper, partisan de Sunak, l’ancien whip en chef conservateur, a également soutenu les affirmations du candidat à la direction selon lesquelles «les voix dissidentes n’étaient pas autorisées» pendant la pandémie.

Soulignant l’impact du «verrouillage» des enfants hors des écoles, il a déclaré à LBC: «Le gouvernement n’a pas été honnête à ce sujet publiquement. Il s’agissait de dire qu’il n’y avait pas de choix, que vous deviez suivre “The Science”, un T majuscule, un S majuscule, et les voix dissidentes n’étaient pas autorisées.

Le professeur John Womersley, du Collège des sciences et de l’ingénierie de l’Université d’Édimbourg, a déclaré que la réponse aux commentaires de Sunak serait partagée entre les sceptiques du verrouillage du parti conservateur et “certaines parties de la communauté scientifique qui prendront plaisir à s’offenser”.

Il a ajouté: “C’est vraiment dommage, car il y a un débat légitime à avoir sur la question de savoir si la prise de décision dans la pandémie était suffisamment interdisciplinaire et holistique.”