Les schémas Oppo Reno10 Pro + révèlent un nouveau design

Les téléphones Reno9 ont été annoncés en Chine fin novembre et la société travaille déjà sur la prochaine série, Reno10. La station de discussion numérique leakster a publié les schémas d’un smartphone, prétendant être l’Oppo Reno10 Pro + – le plus puissant de la gamme éventuelle.

L’image, si elle est vraie, révèle que la série Oppo Midranger aura un smartphone avec un objectif périscope, tandis que la conception globale s’éloignera de l’île carrée dans le coin supérieur gauche.

L’image révèle un écran plat avec un seul trou de perforation pour la caméra selfie. À l’arrière, il y a trois caméras sur une île ovale – deux tireurs avec des objectifs standard et un avec un périscope en bas, juste à côté de la marque floue «Powered by MariSilicon».

Les smartphones Reno ont sauté le téléobjectif approprié afin de maintenir les prix bas. On pourrait voir Oppo garder la situation ainsi si, derrière le carré, il n’y a rien de plus qu’un simple capteur macro de 2 MP – tout comme ce que Xiaomi a fait avec les Redmi K60 et Redmi K60 Pro.

Le lancement de la série Reno dans une période de cinq à six mois, ce qui signifie que nous n’allons pas voir l’Oppo Reno10 Pro + avant avril. Il y a suffisamment de temps pour savoir si cette image est vraie ou n’est qu’un morceau de l’imagination du leakster.

Source (en chinois) | Via