Les sceptiques face aux vaccins dominent la réunion de préparation à la pandémie en Caroline du Sud alors que les cas de COVID-19 augmentent

COLUMBIA, SC (AP) – Une réunion mardi des législateurs de Caroline du Sud examinant la meilleure façon de contrer les futures pandémies a été dominée par des sceptiques en matière de vaccins, soulevant des inquiétudes concernant les vaccinations contre le COVID-19 qui ne sont pas acceptées par la communauté médicale dans son ensemble.

Les membres du panel entièrement républicain qui recherchaient plus d’indépendance par rapport aux régulateurs fédéraux de la santé se sont montrés réceptifs aux intervenants qui ont semé le doute sur la sécurité et l’efficacité des vaccins, ainsi que la méfiance à l’égard de l’establishment scientifique. Le témoignage a commencé par une présentation d’une heure d’Aaron Siri, associé directeur d’un cabinet d’avocats new-yorkais qui, selon les déclarations de revenus de 2021, a reçu plus de 3 millions de dollars d’un groupe influent basé au Texas qui fait campagne contre les exigences en matière de vaccins.

« Ce que je ne veux pas que nous fassions, c’est suivre la FDA enrégimentée, quoi que le gouvernement fédéral nous dise », a déclaré le sénateur républicain Billy Garrett au Dr Edward Simmer, directeur du ministère de la Santé et du Contrôle environnemental de Caroline du Sud.

Simmer, le dernier intervenant et le seul à porter un masque, a déclaré que le vaccin réduit le risque d’hospitalisation et de décès dû au COVID-19 et qu’il est sans danger pour la plupart des gens.

La séance d’écoute sur la préparation à la pandémie, prévue précédemment, s’est tenue un jour seulement après que la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé la mise à jour des vaccins contre la COVID-19, dans le but de tempérer toute poussée de cas cet automne. Les responsables de la santé traitent désormais le vaccin comme le vaccin contre la grippe auquel de nombreux Américains s’attendent chaque année.

Les législateurs ont approuvé des traitements non éprouvés. Malgré les avertissements des experts de la santé selon lesquels l’ivermectine peut provoquer des effets secondaires nocifs avec peu de preuves qu’elle aide à combattre les infections au COVID-19, Garrett a déclaré à un médecin qu’il avait pris le médicament antiparasitaire vieux de plusieurs décennies lorsqu’il avait contracté le virus.

Bien que la FDA n’ait pas approuvé l’utilisation de l’ivermectine pour prévenir le COVID-19, le sénateur républicain Tom Corbin a déclaré que « nous savons tous maintenant » que cela fonctionne.

Simmer a témoigné plus tard que l’ivermectine ne fonctionne pas bien.

Corbin, qui préside le comité de six personnes, souhaitait plus d’informations sur les effets secondaires des vaccins contre la COVID-19.

« Si les scientifiques peuvent proclamer que la vaccination est sûre et efficace, nous pouvons également proclamer que le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) est sous-estimé », a déclaré Corbin, faisant référence au programme national co-géré par les Centers for Disease Control et Prévention et FDA qui surveille les effets indésirables des vaccins.

La réunion a également eu lieu dans un contexte d’augmentation des hospitalisations liées au COVID-19, ce qui incite une fois de plus les responsables des États-Unis à envisager des mesures préventives. La hausse a été ressentie avec encore plus d’acuité en Caroline du Sud. L’État a connu une augmentation de 18 % des hospitalisations liées au COVID-19 au cours de la semaine dernière, selon les données du CDC.

Le gouverneur républicain de Caroline du Sud, Henry McMaster, a réaffirmé son opposition aux fermetures d’écoles et aux mandats de masques dans un article la semaine dernière sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Nous n’allons pas faire beaucoup de choses stupides qui ont été faites dans d’autres États et que nous avons limitées dans une large mesure ici en Caroline du Sud », a déclaré McMaster dans une vidéo mise en ligne sur la plateforme de médias sociaux.

La Caroline du Sud avait le 10e taux de mortalité dû au COVID-19 le plus élevé ajusté par âge en 2021, selon les données du CDC.

McMaster a vanté la réponse précoce de l’État conservateur à la pandémie, qui comprenait des réouvertures rapides d’entreprises et quelques fermetures. En mai 2021, McMaster a interdit aux gouvernements des États et locaux d’exiger une preuve de vaccination pour accéder aux bâtiments et installations publics.

Une disposition budgétaire de 2021 interdisait aux districts scolaires de Caroline du Sud d’utiliser les fonds affectés « pour exiger que ses élèves et/ou employés portent un masque facial dans l’un de ses établissements d’enseignement ».

Les recommandations antérieures du ministère de la Santé et du Contrôle de l’environnement concernant le masquage chez les écoliers ont été critiquées par d’autres intervenants qui ont témoigné devant le panel de mardi.

Contrairement aux conseils largement répandus des experts médicaux, le Dr Denice Hilty a déclaré aux législateurs que « l’ensemble des preuves suggère que les masques ne soutiennent pas un bénéfice de santé publique en matière de transmission virale et de protection des personnes contre les virus ». Hilty est une chiropracteur qui a déclaré avoir effectué la plupart de son travail à New York.

Le CDC a conseillé de porter des masques pour empêcher les personnes infectées de propager le coronavirus. Une étude publiée en mars 2021 par le CDC a révélé que les mandats de masques étaient associés à une réduction de la transmission du coronavirus.

La représentante républicaine de l’État, Sylleste Davis, a déclaré à Hilty que son témoignage serait utile pour que les législateurs déterminent « les prochaines étapes législatives ».

Simmer a déclaré plus tard que les masques N95 comme celui qu’il portait mardi aidaient à prévenir la propagation de la maladie.

Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.

James Pollard, Associated Press