Les sceptiques électoraux augmentent dans les courses du GOP pour organiser des élections d’État

PHOENIX (AP) – Le législateur de l’État approuvé par Trump qui a remporté la nomination du GOP au poste de secrétaire d’État de l’Arizona est le dernier candidat à se présenter au scrutin de novembre pour un poste de supervision des élections d’État tout en niant les résultats du dernier.

Le succès précoce de ces candidats suscite des inquiétudes quant à ce qui se passera si ceux qui ne croient pas aux élections sont chargés de les diriger.

Le représentant de l’État, Mark Finchem, a facilement dégagé un champ bondé lors de la primaire de mardi en Arizona. Il a adopté les fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées et a promis de bouleverser l’administration électorale dans cet État politiquement pivot s’il était élu.

«L’objectif de l’élection sera de rétablir l’État de droit. C’est aussi simple que cela », a déclaré Finchem dans une interview mercredi. “En ce moment, nous avons l’anarchie.”

Finchem, qui a obtenu une approbation précoce de Trump, faisait partie de ceux qui cherchaient à faire annuler la victoire du démocrate Joe Biden en Arizona par la législature. Il rejoint les candidats républicains au poste de secrétaire d’État dans l’Alabama, l’Indiana, le Michigan, le Nevada et le Nouveau-Mexique et le candidat républicain au poste de gouverneur en Pennsylvanie pour soutenir les fausses affirmations de Trump. En Pennsylvanie, le gouverneur nomme le secrétaire d’État.

Les experts électoraux affirment que les candidats qui contestent les résultats d’une élection valide dans laquelle il n’y a eu aucune preuve de fraude généralisée ou de manipulation des systèmes de vote présentent un risque d’ingérence dans les élections futures. Ils préviennent que cela pourrait déclencher le chaos s’ils refusent d’accepter des résultats qu’ils n’aiment pas.

«Ils n’ont confiance dans les élections que lorsque leur camp gagne. Leur définition d’une élection sécurisée n’est que lorsqu’eux-mêmes ou leur parti gagnent », a déclaré David Becker, un ancien avocat du ministère américain de la Justice qui dirige maintenant le Center for Election Innovation and Research. “Ce n’est pas une démocratie.”

Tous ces candidats cette année n’ont pas été retenus. Plus particulièrement, le représentant Jody Hice a perdu sa candidature pour évincer le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger lors de la primaire de l’État. Raffensperger avait attiré la colère de Trump après avoir refusé la demande de l’ancien président lors d’un appel téléphonique de “trouver” suffisamment de votes pour annuler la victoire de Biden dans l’État.

La plupart des sept secrétaires républicains sortants confrontés aux principaux challengers cette année se sont qualifiés pour les élections de novembre. Cela inclut le secrétaire d’État du Kansas, Scott Schwab, qui a vaincu mardi un challenger qui a promu les théories du complot électoral.

Seuls Holli Sullivan de l’Indiana et Steve Barnett du Dakota du Sud ont perdu leur candidature pour rester au pouvoir. Une poignée de primaires restent au cours des prochaines semaines.

Historiquement, les courses pour le poste de secrétaire d’État ont été des concours discrets éclipsés par des campagnes pour le gouverneur et le procureur général de l’État. Mais ils ont suscité un énorme intérêt depuis les élections de 2020, lorsque les systèmes et processus de vote ont été attaqués par Trump et ses partisans.

Les secrétaires d’État ne font pas les lois, mais ils travaillent en étroite collaboration avec les responsables électoraux locaux de leurs États. Les responsabilités varient, mais ils émettent généralement des directives sur les procédures de vote pour assurer l’uniformité, distribuent des fonds aux responsables électoraux locaux et coordonnent avec les responsables fédéraux la sécurité des élections.

Les experts disent qu’un secrétaire d’État qui pense que les élections de 2020 ont été volées pourrait demander des changements dans le déroulement des élections. Par exemple, ceux qui pensent que le vote par correspondance est vulnérable à la fraude pourraient ajouter de nouvelles exigences pour les demandes de vote par correspondance, réduire l’accès aux boîtes de dépôt ou éliminer les listes d’électeurs absents permanents.

En Arizona, le secrétaire d’État rédige un manuel ayant force de loi qui énonce les règles électorales. Le manuel doit être basé sur la loi de l’État et approuvé par le procureur général et le gouverneur, mais a fait l’objet de controverses cette année après que le procureur général républicain a tenté de bloquer une nouvelle version rédigée par le secrétaire d’État démocrate.

La version 2019 avec quelques modifications a été autorisée à rester en vigueur au lieu de la nouvelle, et Finchem s’engage à supprimer complètement cette version.

“S’ils ont les clés du château, pour ainsi dire, établiront-ils correctement les règles, compteront-ils les votes et défendront-ils la volonté du peuple?” a déclaré David Levine, un ancien responsable électoral qui est maintenant membre de l’Alliance pour la sécurisation de la démocratie.

Au Nevada, le candidat républicain, Jim Marchant, veut que tout le matériel de vote soit jeté au profit de bulletins de vote en papier marqués et comptés à la main. Il soutient que les machines à voter ne sont pas dignes de confiance et a dit aux électeurs : « Vous n’avez élu personne. Les personnes en poste ont été sélectionnées. Vous n’avez pas eu le choix.

En Arizona, Finchem fait partie d’un procès visant à obliger les responsables électoraux de l’État à compter à la main les bulletins de vote déposés lors des élections de novembre. Un juge fédéral réfléchit à l’opportunité de le rejeter.

Rien ne prouve que les machines à voter aient été manipulées. Une coalition de responsables des élections fédérales et étatiques et de la cybersécurité a qualifié l’élection présidentielle de 2020 de “la plus sûre de l’histoire américaine” et le propre procureur général de Trump a déclaré qu’aucune fraude n’aurait altéré les résultats.

Les experts disent que le dépouillement manuel des bulletins de vote est non seulement moins précis, mais extrêmement laborieux, ce qui peut retarder les résultats de plusieurs semaines. Ils disent également que c’est inutile parce que l’équipement de vote est testé avant et après les élections pour s’assurer que les bulletins de vote sont lus et comptés correctement.

En plus de noter l’administration électorale, Levine a déclaré qu’il y avait des questions sur ce qu’un secrétaire d’État qui adopte les théories du complot pourrait faire si le candidat de son parti perdait une élection et alléguait une fraude.

“Nous devons nous assurer que nous plaçons des personnes dans ces postes qui placent des élections libres et équitables au-dessus des intérêts partisans”, a-t-il déclaré.

Finchem a confirmé mercredi qu’il avait reçu une assignation à comparaître du ministère de la Justice demandant des documents liés à ses activités entourant les élections de 2020. Il a rejeté les affirmations selon lesquelles lui-même ou d’autres candidats comme lui pourraient être un danger pour la démocratie.

“C’est hyperbolique à son meilleur”, a déclaré Finchem. “Au pire, c’est juste de la peur.”

Bien que les secrétaires d’État soient des postes importants, ils n’ont pas un pouvoir illimité, a déclaré Sylvia Albert, directrice du vote et des élections pour Common Cause, une organisation non partisane qui plaide pour un accès élargi aux électeurs.

“Même dans les États où le secrétaire d’État a un pouvoir énorme, un secrétaire d’État ne peut pas – à lui seul – renverser une élection démocratique”, a déclaré Albert. «Même lorsque ces personnes peuvent vouloir prendre des mesures pour saper la capacité des électeurs à voter et à compter les bulletins de vote, elles sont toujours limitées par la loi et les freins et contrepoids en place.»

___

Cassidy a rapporté de Washington.

Bob Christie et Christina A. Cassidy, Associated Press