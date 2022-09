Les scènes post-crédits de “Morbius”, les liens Spider-Man expliqués alors que le film Marvel arrive sur Netflix

Marvel vampire Morbius est entré en salles en avril et mercredi, avec Jared Leto se transformant en créature de la nuit alors qu’il tente de se guérir d’une maladie sanguine rare. Sony Homme araignée les retombées comprennent également une paire de scènes post-crédits qui peuvent laisser les fans se demander ce qu’ils viennent de voir.

“Il y a très peu de choses dans Morbius pour faire battre le cœur, car l’histoire d’origine obligatoire évacue toutes les idées intéressantes et se dégonfle comme une goutte de plasma qui fuit”, Richard Trenholm de CNET dit dans sa critique. “Si vous pouvez être dérangé pour rester, le fond est bel et bien gratté par une scène post-générique qui pue le désespoir.”

« À quel point désespéré ? demandez-vous avec plaisir. Ce film ne se déroule pas dans la propriété de Disney Univers cinématographique Marvel, puisque Sony ne détient que les droits cinématographiques de Spider-Man et des personnages issus des bandes dessinées de Spidey (comme Morbius et Venom). Disney a été autorisé à en utiliser certains dans ses films MCU grâce à une offre spéciale avec Sony qui permet à Spider-Man de Tom Holland d’apparaître aux côtés des Avengers.

Dans une tournure des événements déroutante, Morbius entraîne un personnage MCU dans ses derniers instants. Plongeons nos dents dans de succulents SPOILERS.

Mi-générique 1 : Vautour-verset de la folie

Dans la finale du film, Morbius bat son frère de substitution devenu ennemi vampire Milo (Matt Smith) et transforme l’amie Martine (Adria Arjona) en vampire. Lancez les crédits ! Mais un instant plus tard, un portail violet apparaît sur l’horizon de New York. Cette déchirure dans le multivers a été vue pour la première fois menant à des réalités parallèles dans Spider-Man: No Way Home, et à travers elle, un visage familier apparaît dans le monde de Morbius.

Ce n’est autre qu’Adrian Toomes (AKA Vulture, joué par Michael Keaton), qui est téléporté dans le centre de détention de Manhattan. Nous avons rencontré Toomes dans le MCU-set Spider-Man: Homecoming, où il a été battu par Spidey et s’est retrouvé en prison. Il a découvert l’identité de Peter Parker au cours de ce film, mais a choisi de la garder pour lui dans le slammer.

Images Sony



“J’espère que la nourriture ici est meilleure que dans l’autre restaurant”, dit-il avec le calme d’un gars qui a vécu trop longtemps dans un univers de folie de bande dessinée.

Dans un segment télévisé, un présentateur dit que Toomes devrait être libéré immédiatement (puisqu’il n’a été reconnu coupable d’aucun crime dans cette réalité).

Mi-générique 2 : Une rencontre sinistre

Morbius se rend à un rendez-vous quelque part dans le désert reculé, où il rencontre Toomes, qui a en quelque sorte acquis son exo-combinaison Vulture à ailes complètes. L’ancien résident du MCU ne sait pas comment il s’est retrouvé dans cet univers, mais pense que Spider-Man a quelque chose à voir avec cela.

Images Sony



Toomes suggère que lui, Morbius et quelques autres gars fassent équipe et “font du bien”. Morbius trouve apparemment cette idée intrigante.

De quoi s’agit-il?

La première des deux scènes accompagne le Pas de retour à la maison et Venom : qu’il y ait carnage scènes de mi-crédits, en ce sens qu’un personnage est envoyé dans un autre univers et estime que son déplacement est en quelque sorte la faute de Spidey.

Images Sony



Ce qui est partiellement vrai. Les différents multivers parallèles se sont déchaînés lorsque le dictateur de la chronologie Celui qui reste a été vaincu dans la série MCU Disney Plus Lokitandis que Spider-Man a accidentellement porté un groupe de méchants multiversaux dans le MCU dans No Way Home quand il a foiré le sort du docteur Strange pour faire oublier au monde son identité secrète.

Les scènes de Morbius ressemblent à Sony exerçant son droit cinématographique sur Vulture pour mettre en place les Sinister Six: un groupe classique de méchants Spidey que le studio essaie d’amener au grand écran depuis Amazing Spider-Man 2 en 2014. Ce film faisait allusion au méchant Harry Osborn rassemblant un groupe de méchants, mais le fil de l’intrigue a été coupé depuis que l’accord de Sony avec Marvel a effectivement mis fin à la série Amazing Spider-Man et a remplacé Andrew Garfield par le MCU Spidey de Tom Holland.

“Nous formons une équipe” est en quelque sorte un cliché post-crédits à ce stade – nous l’avons également vu dans plusieurs premiers films MCU et Joss Whedon Ligue des Justiciers.

Dans quel univers Morbius se déroule-t-il ?

Morbius se déroule dans la même réalité que les films Venom, comme le suggère la référence plaisante de Morbius à l’anti-héros symbiote lorsqu’il menace un crétin et confirmé par le réalisateur Daniel Espinosa dans une interview avec CinemaBlend.

Un journal du Daily Bugle entrevu dans le film confirme que cet univers a un Spider-Man, mais qu’il est absent. Il est peu probable que ce soit celui de Tobey Maguire, puisqu’il a rencontré sa propre version de Venom dans Spider-Man 3. Cela laisse Andrew Garfield Spidey (ce qui permettrait à Sony de reprendre enfin ce fil Amazing Spider-Man 2) ou quelqu’un de nouveau. Espinosa a dit CinémaBlend nous apprendrons lequel c’est “bientôt”.

Images Sony



Pourquoi Vulture a-t-il été transféré dans l’univers de Morbius ?

Les personnages traversant le multivers dans No Way Home savaient que Peter Parker était Spider-Man dans une certaine réalité. Toomes a fait cette découverte à propos du MCU Spidey, il faisait donc partie des personnes affectées par le sort de Strange (comme Venom dans la scène post-crédits de No Way Home). Espinosa a noté que le costume de vautour de Toomes n’est pas le même comme celui de Homecoming, mais il a réussi à en bricoler un.

Studios Marvel



Il n’a pas été abordé dans Doctor Strange dans le multivers de la folie (qui a frappé des menaces en juin et est maintenant disponible sur Disney Plus), mais cela pourrait être un facteur dans la saga multivers de Marvel, le nom collectif de Phases 4, 5 et 6 du MCU.

Qui est susceptible d’être sur ce Sinister Six?

Hormis Morbius, Venom et Toomes, nous n’avons pas vu beaucoup de candidats dans l’univers Sony. Cependant, les méchants classiques de Spidey Rhino et Chameleon (ainsi que l’allié de Spidey et parfois le méchant Black Cat) sont mentionnés sur les premières pages du Daily Bugle au cours du film.

Rhino et Black Cat (sous son identité civile Felicia Hardy) sont apparus dans Amazing Spider-Man 2, mais nous ne savons pas si ce sont ceux mentionnés dans Morbius. Les noms sur les journaux pourraient n’être que des œufs de Pâques pour les fans.

Les fans ont répondu positivement à Spidey de Garfield dans No Way Home, il est donc possible que l’univers Amazing Spidey soit relancé. Le directeur de Morbius, Espinosa, a également suggéré que nous nous dirigions vers un film Sinister Six.

Ou peut-être que tout sera abandonné si Morbius échoue.

Images Sony



N’avons-nous pas vu une affiche de Spider-Man dans les bandes-annonces de Morbius ?

À quoi ressemblait la version Tobey Maguire du personnage est apparu en arrière-plan (avec “meurtrier” griffonné dessus) plusieurs bandes annonces. Cela n’a pas fait partie de la sortie en salles du film (et l’image a été extraite directement d’un écran de chargement sur le jeu PlayStation Spider-Man), donc cela ne compte pas.

Ces bandes-annonces ont également vu Toomes rencontrer Morbius lors d’un transfert de prison, et la bande-annonce la plus récente a laissé entendre qu’ils se croiser en prison. Tout cela suggère que le film a subi des changements importants dans le processus de montage, ce qui est loin d’être inhabituel mais peut avoir été rendu plus compliqué par les relations compliquées entre Sony et Marvel et leurs différents multivers.