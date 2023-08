Les scènes post-crédits de Blue Beetle, expliquées

La nouvelle ère de DC Studios est lancée avec Scarabée bleufaisant partie à l’origine de l’ancien régime, il commence maintenant James Gunn et Peter Safranc’est nouvelle liste de héros d’une grande façon.

Quelle est la prochaine étape pour Blue Beetle dans l’univers DC ? | Entretien io9

Le film de Ange Manuel Sotoest maintenant sorti en salles et présente deux génériques de fin très différents qui taquinent l’avenir de Jaime Reyes (Xolo Maridueña) dans la nouvelle DCU. Pour les personnes qui n’ont pas vu le film, cet explicateur est accompagné d’un avertissement de spoiler majeur car l’un des plus grands mystères du film reçoit une réponse qui amène un tout nouveau héros dans le mélange du duo de scènes post-crédit du film. . Le deuxième est juste un pur plaisir, et un clin d’œil à la communauté latino que le film rend hommage avec amour.

Où est Ted Kord ?

Les premières scènes post-générique du film confirment que Victoria Kord (Susan Sarandon) n’a pas tué Ted Kord – ou du moins réussi un essayer de le faire . Quoi? On est surpris aussi, elle faisait tournoyer la moustache à chaque fois qu’elle faisait référence à la disparition de son frère !

De retour dans le repaire vide de Blue Beetle de Kord, les ordinateurs… qui ont été rallumés après une longue période par le frère de Jaime, Rudy, pour aider Jaime pendant les événements du film — se rallume mais cette fois tout seul. Le système commence à recevoir des signaux et un message vocal arrive, expliquant que c’est Ted et dire à sa fille qu’il est vivant. D’après le film, nous savons que Ted avait pour la dernière fois le manteau Blue Beetle (bien qu’il n’ait pas été choisi par lui) et faisait des recherches sur le scarabée pour faire face à la perte de sa femme. Il pourrait être pris au piège dans l’espace e, et cela laisse une ligne ouverte pour que Jaime renoue avec les générations passées du Blue Beetle, y compris Ted, et même en apprenne plus sur Dan Garrett, la dernière personne que le scarabée a sélectionnée.

Qui est El Chapulin Colorado?



La deuxième La scène post-générique est une version non coupée de l’intro de la séquence en stop motion réalisée pour le film de El Chapulin Coloradola véritable comédie de situation de super-héros comique sur la légende bien-aimée du costume rouge et jaune du Mexique qui en a parodié les émissions de super-héros l’ère des années 70, comme celle d’Adam West Homme chauve-souris.

Créé par le grand comédien et icône mexicaine Chespirito, la sauterelle rouge avait une intro qui le décrivait comme « Plus agile qu’une tortue, plus fort qu’une souris, plus noble qu’une laitue, et son blason est un cœur, » c’est ce qu’on entend quand Rudy aux hacks dans les systèmes de sécurité de Kord plus tôt dans le film. El Chapulin Colorado les aventures en héros maladroit sont chères aux générations latines, donc c’est génial de voir le héros original des insectes latinos être honoré dans Scarabée bleu—en particulier avec Rudy disant « sexy » à la fin.

Scarabée bleu est en salles maintenant.

Cet explicateur io9, qui comprend des spoilers pour un projet de studio majeur, a été publié au cours de la 2023 Grèves WGA et SAG-AFTRA. Sans le travail d’écrivains et d’acteurs actuellement en grève, les films et la télévision célébrés ici par les fans n’existeraient pas.

