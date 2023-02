Aide au tremblement de terre

À tous ceux qui croient aux mensonges absurdes du Kremlin, l’Ukraine est dirigée par des nazis dont le peuple opprimé n’a qu’à être libéré.

C’était toujours une description beaucoup plus précise de la Russie elle-même.

Un homme transporte une petite fille en lieu sûr après le tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie Crédit : Reuters

Les scènes de la Turquie et de la Syrie sont déchirantes – avec un appartement bloqué abattu et des familles écrasées pendant leur sommeil Crédit : Getty

Et cela en dit long sur le régime de Zelensky qu’il a été parmi les premiers à offrir de l’aide à la Turquie après le tremblement de terre apocalyptique.

C’est un pays violé qui lutte pour sa vie – assiégé par des missiles et des chars, ses citoyens massacrés, ses propres bâtiments rasés – mais toujours prêt à épargner des sauveteurs pour une autre nation sinistrée.

Les scènes de Turquie et de Syrie sont déchirantes. Jusqu’à 10 000 probablement morts. Immeubles abattus. Des familles écrasées dans leur sommeil.

Nous devons faire tout ce que nous pouvons. Quelque 76 sauveteurs spécialisés britanniques devaient se rendre en Turquie la nuit dernière.

Mais les survivants et le grand nombre de personnes déplacées auront besoin de l’aide que nous pourrons rassembler.

Si vous le pouvez, épargnez quelques livres aujourd’hui pour The Sun’s Earthquake Appeal avec la Croix-Rouge.

Fantasme syndical

Les patrons des syndicats de la santé MILITANTS interprètent mal le gouvernement.

Rachel Harrison, du GMB, a déclaré: “Le NHS s’effondre, des gens meurent et ce gouvernement hésite.”

Ce n’est pas du tergiversation. Il refuse de se laisser intimider par les grèves pour offrir plus que ce que les contribuables peuvent se permettre.

Et nous ne voyons pas comment conjurer des milliards que nous n’avons pas à donner au personnel du NHS une augmentation bien plus importante que l’organisme de rémunération indépendant recommandé empêchera le service de s’effondrer et les gens de mourir.

Les grèves elles-mêmes aggravent de jour en jour cette situation alarmante.

Les adultes du mouvement syndical devraient accepter qu’il y a des limites, avec nos finances à moitié détruites par le Covid et la guerre. Quelqu’un a-t-il vu de tels adultes ?

Nous n’avons pas. Nous n’en voyons pas non plus beaucoup au sein du parti travailliste. Leur clameur stridente pour que No10 négocie est un écran de fumée.

Parce que sans hausses d’impôts ni réductions de dépenses, qu’ils n’accepteraient ni l’une ni l’autre, ils n’auraient plus d’argent non plus.

Évasion ingrate

NOUS verserons quelques larmes pour un passeur emprisonné, même s’il emmenait des migrants illégaux hors de Grande-Bretagne.

Mais son cas expose les frontières chaotiques de part et d’autre de la Manche.

Quinze migrants se sont cachés dans le fourgon du chauffeur de taxi marocain de France à Folkestone. Désillusionnés par Kent en seulement une heure, ils l’ont payé pour les rendre.

Il les a donc ramenés en France et n’a été surpris que plus tard lors d’un contrôle de routine par la police.

Il nous semble que les migrants peuvent être conduits ou expédiés illégalement en France aussi facilement qu’ils atterrissent ici.

Mais ne donnons pas d’idées au ministre de l’Intérieur.