Les scènes de sexe graphiques ressemblent à du « porno limite »

Al Pacino, 84 ans, est intrépide à l’écran, plongeant tête première dans la représentation du sexe ou de la violence, mais dans ses récents mémoires « Sonny Boy », la légende hollywoodienne a admis qu’il n’était pas fan du tournage de moments torrides.

«Je ne suis généralement pas du genre à jouer des scènes d’amour graphiques», a-t-il écrit, «et je ne pense pas que beaucoup d’autres acteurs aiment les faire non plus. Cela peut devenir une sorte de porno limite.

La star de « Scarface » réfléchissait au tournage du film « Sea of ​​Love » de 1989, dans lequel il a une scène de sexe avec Ellen Barkin, 70 ans.

« Bien que j’aie joué des rôles principaux romantiques dans d’autres films », a écrit Pacino, ce film « est devenu célèbre pour une longue et lente scène de sexe où Ellen Barkin me tient contre un mur et me palpe un peu devant nos deux personnages. commencez à y aller.

Ellen Barkin et Al Pacino dans « Sea of ​​Love ». ©Universal/Courtesy Everett Collection

Dans son livre, l’acteur de « Serpico » a attribué au réalisateur Harold Becker le mérite d’avoir « brillamment » chorégraphié la scène, mais a tout de même déploré que ce n’était pas une promenade de santé à filmer.

Dans « Sea of ​​Love », Pacino incarne un détective des homicides de la ville de New York à la recherche d’un tueur qui a assassiné deux hommes qui avaient mis des annonces dans la rubrique « cœurs solitaires » de leur journal local.

Le personnage de Barkin est un suspect, mais elle devient également chaude et lourde avec le personnage de Pacino.

Pacino a expliqué que le film est arrivé à un moment où il était « hors service depuis quatre ans ». Avant cela, il était dans « Le Parrain » et « Le Parrain II », « Scarface » et « Dog Day Afternoon », mais il avait eu une accalmie après cette séquence.

Ce fut un succès, rapportant plus de 100 millions de dollars sur un budget de 19 millions de dollars.

Pacino a admis que « Sea of ​​Love » l’avait poussé « de ne pas avoir d’argent à se retrouver dans la misère ».

L’acteur oscarisé – qui a accueilli son quatrième enfant en 2023 Quand Pacino avait 83 ans et que sa désormais ex-petite amie, Noor Alfallah, en avait 30 – se souvient : « Ellen Barkin a fait exploser l’écran, sensuellement et artistiquement. Quelle performance. J’ai eu la chance d’en faire partie.

Pacino a également exprimé sa nostalgie d’une époque révolue à Hollywood.

« Je me rends compte qu’il est inutile pour moi de me plaindre du fait que nous ne sommes plus à l’ère des films comme « A Place in the Sun », où Elizabeth Taylor et Montgomery Clift pouvaient faire pâmer un public entier dans leurs sièges sans jamais montrer leurs corps nus. corps », a-t-il écrit dans son livre.

Il a décrit Taylor comme un « ami rapide » et Clift comme ayant une « beauté » et une « âme ».