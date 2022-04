Les scènes de Sakshi Tanwar de ‘Mai’ sont devenues des mèmes et comment

L’actrice de télévision Sakshi Tanwar n’a pas besoin d’être présentée. Elle a travaillé dans des feuilletons télévisés à succès et a également conquis le cœur du public grâce à ses prouesses d’actrice. L’actrice est encore plus connue pour ses rôles dans Kahaani Ghar Ghar Kii et Bade Achhe Lagte Hain. Sa dernière émission « Mai » a fait sensation sur Internet alors que Twitter connaît un déluge de mèmes. L’émission a été sous-titrée « A Mother’s Rage » et parle d’une mère de la classe moyenne, dont la fille est renversée par un camion juste devant ses yeux. C’est alors que la meneuse commence à remettre en question la mort de sa fille et devient vengeresse. Peu de dialogues de Tanwar ont attiré l’attention des internautes et maintenant les réseaux sociaux sont inondés de mèmes. Regardons:

ma mère se transforme en « mai » quand elle me réveille tôt le matin et je refuse de me réveiller pic.twitter.com/nMKnZhmLXA — R Δ HUL ॐ / CSK 💛 (@Simplifydude) 19 avril 2022

Ma mère essaie de me convaincre pour des choses contre mon choix pic.twitter.com/ZnWA3VhpCj — Laksh (@lj__listens) 19 avril 2022

Chaque fois que mon copain dit NON pour faire du shopping

Moi: pic.twitter.com/4wSuiucL2E – Sakshee Singh (@WithdoubleEE) 19 avril 2022

*Une forte fièvre, des maux de tête, des nausées, des maux de dos et des douleurs existent* Comprimé de paracétamol : pic.twitter.com/AtbKHI5oLj — A$शोक 🇮🇳 (@Ashok_blue_b) 19 avril 2022

Quand tu parles de soirée en famille desi

Parents : pic.twitter.com/IPaEgkF3D3 — Sagun🇮🇳 (@Heavy_Memer00) 19 avril 2022

Personne:

Un gars au hasard dans le DM d’une fille quand elle poste quelque chose de triste pic.twitter.com/luXlGEAqPq — Trisha (@Sochtee_hai) 19 avril 2022

Les deux spectacles – Kahaani Ghar Ghar Kii et Bade Achhe Lagte Hain sont une étape importante dans la carrière de Sakshi. Récemment, l’acteur a fait un voyage dans le passé en visitant les décors de Bade Achhe Lagte Hain 2. La deuxième saison de l’émission met en vedette les acteurs Disha Parmar et Nakuul Mehta dans les rôles principaux de Ram et Priya. Sakshi était en effet nostalgique après être revenu sur les plateaux après 8 ans. Et en parlant de la paire principale avec ETimes, l’acteur a déclaré que Disha et Nakuul avaient « porté le spectacle au niveau supérieur ».

« Disha a pris le rôle de Priya un cran plus haut », a déclaré Sakshi, déclarant que c’était « charmant » de la rencontrer. L’acteur a estimé que Disha joue assez bien le rôle de Priya. « Je pense que les nouveaux Ram et Priya, Nakuul et Disha ont fait passer le spectacle à un niveau supérieur », a ajouté Sakshi.

