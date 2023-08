Les scènes de la saison 15 de Kenya Moore ont-elles été supprimées?

Ce n’est pas tout ce qui s’est passé, cependant, les téléspectateurs ont remarqué l’absence de Kenya Moore sur leurs écrans et la femme au foyer a répondu.

Bob a ensuite expliqué que son enfant avait trois ans de moins que son aîné et le Kenya est intervenu pour se demander pourquoi Shereé était resté dans l’ignorance.

Quant aux autres dames de #RHOA, elles ont été bouleversées d’apprendre que Bob avait un enfant et elles l’ont directement interrogé à ce sujet.

La jeune femme a cependant noté qu’elle avait participé à des événements familiaux avec ses frères et sœurs, les enfants de Shereé, Kairo et Kayleigh. C’était une autre surprise pour le créateur de She By Shereé.

Shereé a plaisanté devant les caméras en disant que la nouvelle avait 26 ans de retard et qu’elle n’avait aucune idée de l’existence de Candice.

Shereé a ensuite été vue en train de demander à son ex de la présenter à Candice et c’est alors que la vérité a été révélée; Candice est la fille biologique de Bob issue d’une autre relation.

Révéler un enfant secondaire d’il y a plus de 20 ans à votre ex-femme à la télévision est fou.

Kenya Moore a cependant souligné que la femme mystérieuse ressemblait en fait à Bob, et Kandi Burruss était d’accord.

Une femme nommée Candice a également été aperçue à la fête et les dames de #RHOA étaient curieuses. Certaines des femmes au foyer ont émis l’hypothèse qu’elle était la nouvelle petite amie de Bob et ont dit qu’elle se tenait devant lui pour des photos comme si elles étaient en couple.

Lors de la fête dans son élégant château, le fils de Shereé, Kario, et la mère de son enfant Alina ont été mis en valeur aux côtés du père de Kairo, Bob Whitfield.

Dimanche, les téléspectateurs ont vu Shereé Whitfield faire fièrement ses débuts avec sa petite-fille au milieu d’une révélation surprenante, mais ils ont apparemment manqué de voir beaucoup plus de Kenya Moore.

Non seulement cela, mais un vétérinaire #RHOA allègue que certaines scènes centrées sur son entreprise pourraient avoir mystérieusement disparu.

Lors du dernier épisode de Les vraies femmes au foyer d’Atlantaune femme au foyer a organisé un « Sip & See » mais son ex a volé la vedette avec une révélation « bébé » extrêmement tardive.

Au cours de l’avant-dernier épisode de Les vraies femmes au foyer d’AtlantaKenya Moore a été à peine montré.

Le vétérinaire a été vu en train d’étendre une branche d’olivier à Martell Holt lors de l’événement de Shereé Whitfield et d’interroger Bob Whitfield sur la révélation de son enfant, mais c’était à peu près aussi loin que son temps d’écran allait.

Lorsque les fans l’ont souligné et ont remarqué qu’un moment précédemment taquiné manquait dans la bande-annonce finale, le Kenya a répondu directement sur Twitter.

Selon l’ancienne Miss USA, elle et plusieurs autres dames n’ont pas été invitées à un événement organisé par Marlo Hampton dans l’épisode de dimanche. L’ensemble du casting était présent à l’événement du Kenya pour l’ouverture du Kenya Moore Hair Spa, mais la scène aurait pu être supprimée.

« J’ai invité l’ensemble de la distribution à un autre événement que j’ai organisé et auquel tous ont assisté, mais il a été supprimé de l’émission 🤨 », a écrit Kenya.

Je n’étais pas invité mais j’ai invité à « l’événement de changement de marque de l’histoire de dernière minute » mais j’ai invité l’ensemble du casting à un autre événement que j’ai organisé et tous y ont assisté, mais il a été supprimé de l’émission 🤨 #RHOA https://t.co/FZGNeavBLx – KENYA MOORE (@KenyaMoore) 21 août 2023

« Je suis prêt à voir le Kenya Moore Hair Spa la semaine prochaine ! » a écrit un fan pensant qu’il verrait la grande ouverture du salon lors de la finale.

Le Kenya a cependant répondu et a déclaré que malgré la présence du casting et des femmes au foyer précédentes Cynthia Bailey et Claudia Jordan, il semble que son salon ne sera pas présenté dans l’émission.

«Je pense qu’il a été édité #RHOA malgré la présence de tout le casting sauf un et Miss @ CynthiaBailey10 et @claudiajordan et c’est mon scénario principal 🤨.

Je pense qu’il a été édité #RHOA malgré la présence de tout le casting sauf un et Miss @CynthiaBailey10 et @claudiajordan et c’est mon scénario principal 🤨 https://t.co/YWbit4hkpz – KENYA MOORE (@KenyaMoore) 21 août 2023

Avec cela, les gens supposent que la production essaie de « forcer » le Kenya à sortir de #RHOA et ils ne savent pas pourquoi.

Le Kenya sera montré lors de la finale en disant à son père qu’elle envisage d’avoir un autre bébé.

