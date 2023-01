“Les scènes de film les plus irréalistes” de tous les temps

Les films de fiction ne font qu’essayer de dépeindre la vie réelle, mais la vérité en est souvent loin. Les histoires cinématographiques ont tendance à raccourcir d’énormes histoires dans un laps de temps limité et parfois pour le résultat, les créateurs doivent inculquer plusieurs éléments inexpliqués. Au milieu de cela, il y a plusieurs films qui dépassent la barre de la réalité à tel point que les téléspectateurs remettent en question leurs limites de réalisme. S’il s’agit d’un thriller de course comme la franchise Fast And Furious ou de films Marvel basés sur des super-héros, certains éléments irréalistes, malgré le défi de la science et de la réalité, fonctionnent comme un charme pour garder les téléspectateurs accrochés à l’écran jusqu’au dernier moment.

Mais dans plusieurs cas, cela ne se produit pas. Ces films s’enracinent dans le monde réel uniquement pour nier toute la logique de leur contenu. Le scandaleux, défiant la logique irrite parfois les téléspectateurs ou même les fait rire. Maintenant, dans un fil Twitter viral, les utilisateurs discutent franchement de ces éléments irréalistes dans des films célèbres, de Pathaan à RRR et Fast And Furious.

moment le plus irréaliste d’un film ? 😝🤔👇— LetsCinema (@letscinema) 29 janvier 2023

Le film récemment sorti de Shah Rukh Khan, Pathaan, n’était pas hors du radar des amateurs de Bollywood. L’un d’eux a souligné, “John Abraham tirant la corde reliant deux hélicoptères aussi facilement qu’une corde de cerf-volant.”

John Abraham tirant la corde reliant deux hélicoptères aussi facilement qu’une ficelle de cerf-volant.. #Pathaan– Geetesh Makkar (@Geetcasm) 29 janvier 2023

Quelques doigts levés sur toute la scène culminante du RRR du SS Rajamouli. L’un d’eux a écrit: “RRR scène climax complète à partir du jailbreak.”

RRR scène culminante complète à partir de l’évasion de la prison – le chevalier dork (@dork_knight_) 29 janvier 2023

Un Twitterati a partagé un clip de Baahubali 2 de Prabhas, dans lequel le protagoniste principal entre dans le mur blindé de Mahismati à l’aide d’un arbre.

Un autre a écrit: “Ajith Kumar sautant à l’envers du pont de Vivegam, même combat de la dernière scène culminante du film avec Kajal chantant une chanson pour rendre AK plus fort.”

Ajith sautant à l’envers du pont dans Vivegam même film dernière scène climax combat avec Kajal chantant une chanson pour rendre AK plus fort ennada elavu ithuellam— Kettavan (@ Kettava38112921) 29 janvier 2023

Un utilisateur ne semble pas pouvoir compter le barrage de scènes irréalistes dans la franchise Fast and Furious, avec “scène de voiture de Fast and Furious 9, scène Hobbs et Shaw Helicopter” pour n’en nommer que quelques-unes sur la liste. “Je ne m’en souviens même pas à ce stade”, a conclu l’utilisateur.

Scène de voiture de Fast and Furious 9. Scène d’hélicoptère Hobbs et Shaw. Et beaucoup plus. Je ne m’en souviens même pas à ce stade.— 92:48 (@anti_neutrin0) 29 janvier 2023

Voici quelques autres scènes de films qui, selon les utilisateurs de Twitter, dépassent la science et sont totalement irréalistes.

Pouvez-vous sembler vous souvenir de scènes plus irréalistes des films que vous avez regardés ?

