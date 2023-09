Les scènes apocalyptiques abondent à Darien Gap alors que les migrants battent un record dans la course vers la frontière américaine

DARIEN GAP, Panama – Les migrants qui affluent vers les États-Unis font partie d’une chaîne ininterrompue qui s’étend jusqu’en Amérique du Sud. L’impact du voyage vers le nord par des milliers de personnes a un impact considérable sur les communautés qu’ils traversent.

CBN News s’est de nouveau rendu dans la célèbre région de Darien Gap pour assister à la migration massive à travers un terrain dangereux.

Comme nous l’avons observé, ce qui était autrefois l’une des jungles les plus isolées et les plus vierges de la planète Terre est aujourd’hui un désastre environnemental. Les détritus des berges de la rivière dont dépendaient autrefois les habitants pour leur eau. L’amère ironie est que maintenant, dans un endroit qui reçoit plusieurs dizaines de mètres de pluie chaque année, ces tribus indigènes doivent désormais importer de l’eau en bouteille.

Nous avons visité le Rio Turquesa en entrant dans le Darien Gap. Vers 8 heures du matin, nous avons croisé des dizaines et des dizaines de bateaux remplis de migrants. Ces migrants viennent du monde entier et se dirigent tous vers le bord de la rivière, là où se trouve la route. Mais il n’y a pas assez de bateaux pour les sortir d’ici et les amener sur la route où ils pourront poursuivre leur voyage vers les États-Unis.

Trois heures en amont, nous arrivons au dernier village avant d’atteindre la frontière colombienne. La scène est apocalyptique.

Des milliers de migrants arrivent chaque jour. Plus de six fois la population originale du village. Il n’y a nulle part où dormir et aucune installation adéquate pour le flot humain qui arrive après six jours dans la jungle.

Les gens font la queue pour s’inscrire à la promenade en bateau, debout pendant des heures sous un soleil impitoyable. Même si beaucoup souffrent de coups de chaleur, la petite clinique n’a presque rien à offrir.

Nous avons observé les gens s’évanouir à gauche et à droite sous le soleil brûlant. Il n’y a pas beaucoup de ressources ici pour résoudre ce problème. À la clinique, ils ont besoin de bénévoles et de fournitures. Avec des milliers de personnes qui viennent ici chaque jour, ils ne peuvent tout simplement pas prendre soin de toutes les personnes qui viennent avec des besoins.

À ce stade de leur voyage, ces migrants marchent déjà dans la jungle depuis cinq ou six jours. Quand ils arrivent ici, ils sont tous à moitié morts. Certains d’entre eux sont pour la plupart morts, complètement déshydratés, évanouis au soleil. Et ils ont vraiment besoin de temps pour récupérer avant de poursuivre leur voyage.

Beaucoup meurent dans la jungle.

Nous avons parlé à Tabir, un migrant afghan. Il nous a dit : « Les gens passaient devant la rivière. Ils voyaient juste les cadavres devant eux. Et moi et mes amis, nous y sommes allés et nous les avons recouverts de plastique parce que nous ne voulions pas que des animaux sauvages les manger ou quelque chose comme ça. Et aussi il y avait des enfants et aussi des familles. Ils passaient par là, nous ne voulions pas qu’ils voient les cadavres. Et c’était extrêmement, extrêmement dangereux. Et je pense que les gens qui vont de devoir passer par là, ils vont vivre le cauchemar de ce chemin jusqu’à la fin de leur vie, malheureusement. »

Les habitants ici souffrent également.

Jason Cook, un habitant de Darien, a déclaré : « Ils ne reçoivent aucune aide de l’extérieur… toutes ces communautés souffrent vraiment. Et même avec des installations sanitaires et des lieux d’hébergement pour les gens, c’est pourquoi ils construisent le nouveau site là-bas, en bas. la rivière, c’est de les faire sortir d’ici et vers un site différent, loin du village parce que je suppose que leurs enfants ne vont même pas à l’école. Vous savez, il y a des fêtes tard dans la nuit et ils n’arrivent pas à dormir. Donc c’est un problème avec eux. »

Aujourd’hui, cette tribu a atteint un point de rupture. Ils construisent un camp séparé pour les migrants de l’autre côté du fleuve. Celui qui pourra en contenir jusqu’à 15 000.

Pablo Guainora, directeur général de la Comarca Embera/Wounan, a déclaré : « Nous avons décidé qu’il s’agirait d’un refuge éloigné de la communauté, qui devrait donner aux migrants leur propre endroit pour se nourrir et se loger, car cela a affecté tous les aspects de leur vie. nos vies, y compris sociales, économiques, culturelles et même éducatives.

Lucindo Dojirama, un policier de la communauté indigène, a déclaré : « Nous mettons en place un refuge pour une meilleure qualité de vie pour les migrants. Nous voulons que les choses soient plus organisées. En ce moment, ils défèquent dans les mêmes rues où ils dorment. Personne Nous voulons que tout soit bien organisé et en ordre pour que les migrants se sentent mieux lorsqu’ils arrivent dans la communauté.

Cette année, le nombre de personnes traversant le fossé en route vers les États-Unis a dépassé les 350 000, soit déjà 100 000 de plus qu’en 2022. Et malgré le bilan de la misère humaine, ce nombre ne cesse d’augmenter.