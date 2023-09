Les scénaristes hollywoodiens sont parvenus à un accord de principe, mais pas les acteurs

Les scénaristes et les studios hollywoodiens sont parvenus à un accord accord de principe à mettre enfin fin à une histoire historique, grève de cinq mois qui apporté le show business aux États-Unis est au point mort. La Writers Guild of America West (WGAW) annoncé hier (24 septembre), il a conclu un accord avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) après 146 jours de grève. Les détails du contrat n’ont pas encore été divulgués, mais le syndicat a déclaré c’était satisfait des conditions proposées.

« Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel – avec des gains et des protections significatifs pour les écrivains de tous les secteurs de nos membres », a écrit la WGA. dans une lettre à ses membres, tel que publié par Deadline. « Il ne reste plus qu’à notre personnel de s’assurer que tout ce que nous avons convenu est codifié dans le texte final du contrat. »

Si ratifié, tLe nouveau contrat, négocié la semaine dernière au cours de cinq jours de discussions avec les représentants du studio, entrerait en vigueur pour les trois prochaines années. La ratification est probable mais pas garantie. En attendant que cela arrive, les membres du syndicat continueront d’être en grève.

La WGA a suspendu son piquetage et encourage maintenant ses membres à se joindre à leurs collègues en grève le syndicat Screen Actors Guild-Fédération américaine des artistes de télévision et de radio (SAG-AFTRA). Les acteurs pourraient profiter du coup de pouce. SAG-AFTRA n’a pas encore conclu d’accord avec les studios, ce qui signifie que le travail des scénaristes est plus ou moins bloquémême si leur propre accord est approuvé.

Des émissions qui peuvent démarrer dès que les studios et les scénaristes parviennent à un accord

En retard-nuit tdes émissions télévisées, dont « The Late Show with Stephen Colbert » et « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon »,» pourrait redémarrer une fois le nouvel accord entré en vigueur. Jourdes émissions de temps comme « The Drew Barrymore Show » (qui agité sa propre controverse par briser la grève et démarrer avant tout accord a été atteint) et « The Jennifer Hudson show » pourraient fais aussi un rapide retour.

Mais les productions plus importantes, comme la cinquième saison de « Stranger Things » et de la franchise « Deadpool 3 », restent entravés alors que SAG-AFTRA et les studios continuent de tourner en rond la table des négociations. Les apparitions de célébrités dans les talk-shows redémarrés seraient également peu probables, ou les émissions le seraient à tout le moins. ont des choix plus minces, étant donné les acteurs grève.

Cela dit, les avancées de la WGA pourraient donner lieu à une avancée similaire pour le syndicat des acteurs. SAG-AFTRA suit de près les développements de la WGA. « Nous sommes impatients de revoir les termes de l’accord de principe entre la WGA et l’AMPTP », a déclaré le syndicat. dans un rapport publié sur X (anciennement Twitter). « Et nous restons prêts à reprendre nos propres négociations avec l’AMPTP dès qu’ils seront prêts à s’engager de manière significative sur nos propositions. »

Un grand nombre : 153 jours

La WGA, qui a conclu son accord de principe après 146 jours de piquetage, est maintenant sur le point de battre le record de la plus longue grève de son histoire. Le courant record de 153 jours, se déroule pendant la grève des écrivains de 1960. Il est probable que ce cap soit dépassé, car la ratification du nouveau contrat prendra du temps. Les deux conseils d’administration de la WGA, à l’est et à l’ouest, doivent approuver l’accord, après quoi les quelque 11 500 membres de la WGAW devront voter sur le contrat.

Hollywood pourrait connaître davantage de grèves en 2024

Même si la grève historique de la WGA tire à sa fin, d’autres débrayages pourraient se profiler à l’horizon à Hollywood. L’Alliance internationale des employés de scène du théâtre (IATSE), qui représente les techniciens, artistes et artisans de l’industrie du spectacle, est en lice pour un renouvellement de contrat avec l’AMPTP en 2024. L’IATSE a plus de 170 000 membres, selon son site Web, et compte plusieurs chapitres importants situés à Los Angeles, Burbank et New York.

