Les scénaristes hollywoodiens ratifient un nouveau contrat avec les studios

Les membres de la Writers Guild of America (WGA) East marchent sur une ligne de piquetage lors du sommet Paramount+ devant le Paramount Building à Times Square le 17 mai 2023 à New York.

La Writers Guild of America a officiellement ratifié son nouveau contrat de trois ans avec les studios hollywoodiens.

La guilde a annoncé lundi que 99 % de ses membres avaient voté en faveur de la ratification du nouvel accord, avec 8 435 voix pour le « oui » et seulement 90 pour le « non ». Les termes du nouvel accord s’étendent du 25 septembre au 1er mai 2026.

« Grâce à notre solidarité et à notre détermination, nous avons ratifié un contrat prévoyant des gains et des protections significatifs pour les écrivains de tous les secteurs de nos membres combinés », a déclaré Meredith Stiehm, présidente de la Writers Guild of America West.

La WGA a obtenu des augmentations de salaire au cours de chacune des trois prochaines années, des restrictions en matière d’intelligence artificielle et un nouveau système résiduel de streaming basé sur l’audience. La guilde a également négocié des taux de cotisation plus élevés aux prestations de santé et aux retraites, ainsi qu’un nombre garanti d’écrivains dans les salles d’écriture des émissions de télévision.

Les premières productions à revenir après la fin de la grève furent les poids lourds de fin de soirée Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers et Stephen Colbert, suivis de John Oliver, animateur de « Last Week Tonight ».

C’est maintenant au tour de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists. La guilde des acteurs a entamé des négociations avec des sociétés comme Disney, Paramount, Netflix Universal et Warner Bros. Discovery la semaine dernière.

« Jusqu’à ce que les studios concluent un accord répondant aux besoins des artistes, les membres de la WGA resteront sur les lignes de piquetage, marchant côte à côte avec la SAG-AFTRA en signe de solidarité », a déclaré Lisa Takeuchi Cullen, présidente de la Writers Guild of America East.

La SAG-AFTRA cherche à améliorer les salaires, les conditions de travail et les prestations de santé et de retraite, ainsi qu’à établir des garde-fous pour l’utilisation de l’IA dans les futures productions télévisuelles et cinématographiques. En outre, le syndicat demande plus de transparence de la part des services de streaming concernant l’audience afin que les paiements résiduels puissent être équitables pour la télévision linéaire. La guilde cherche également à standardiser le processus d’auto-enregistrement.

