Les scénaristes et studios hollywoodiens parviennent à un accord de principe pour résoudre la grève

L’accord de principe clôt cinq jours consécutifs de négociations, y compris la comparution jeudi de Bob Iger de Disney, de Ted Sarandos de Netflix, de David Zaslav de Warner Bros. Discovery et de Donna Langley, présidente du groupe NBCUniversal Studio de Comcast (NBC News appartient à Comcast), une source familière. avec les discussions dites.

La maire de Los Angeles, Karen Bass, mise déjà sur une conclusion indispensable pour une ville alimentée en partie par le divertissement.

« Maintenant, nous devons nous concentrer sur la remise sur pied et la force de l’industrie du divertissement et de toutes les petites entreprises qui en dépendent », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les acteurs hollywoodiens poursuivront leur grève, entamée en juillet, jusqu’à ce que leur syndicat, SAG-AFTRA, parvienne également à un accord avec les studios.

Dimanche soir, la SAG-AFTRA a félicité les scénaristes pour être parvenus à un accord et a souhaité la même chose à ses acteurs, présentateurs de diffusion et autres membres. « Nous restons en grève dans notre contrat TV/Théâtre et continuons d’exhorter les PDG des studios et des streamers ainsi que l’AMPTP à revenir à la table et à conclure un accord équitable », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Les scénaristes et les acteurs partagent des revendications similaires, notamment une rémunération de base plus élevée, une réduction plus importante des redevances du projet (appelées résiduelles) et des protections plus strictes contre l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Piquet de grève des membres de la WGA à New York le 29 août. Michael M. Santiago / Getty Images

Les grèves ont bouleversé le secteur du cinéma et de la télévision, mettant au chômage des milliers de personnes et arrêtant la production de la plupart des divertissements scénarisés, des films à gros budget aux émissions-débats de fin de soirée et aux séries en streaming. Dans des interviews, des écrivains, des acteurs et des membres de l’équipe en coulisses ont décrit les difficultés financières liées à la fermeture de l’industrie.

Les studios affirment qu’ils en ont également pris un coup. Warner Bros. Discovery, par exemple, a déclaré ce mois-ci dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission qu’il supposait qu’il serait « impacté négativement » par les doubles grèves à hauteur de 500 millions de dollars.

Les grèves surviennent au milieu d’intenses bouleversements structurels à Hollywood, qui se demande comment réussir à entrer dans l’ère numérique, survivre au déclin de l’audience des émissions traditionnelles et gérer l’essor des technologies de l’IA, dont beaucoup ont alimenté l’inquiétude quant à l’avenir de toutes les professions créatives. .

Les membres de la WGA se sont mis en grève pour la dernière fois en novembre 2007, dans un contexte d’impasse avec les studios sur les salaires des scénaristes et d’autres questions. L’arrêt de travail a bloqué le pipeline de production de contenu d’Hollywood et a duré 100 jours, se terminant le 12 février 2008. La grève la plus longue de l’histoire de la WGA a duré 154 jours en 1988.