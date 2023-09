Les scénaristes et les studios hollywoodiens parviennent à un accord de principe pour mettre fin à la grève après près de 150 jours

Les scénaristes et les studios d’Hollywood ont signé un accord de travail préliminaire.

Les pourparlers entre la Writers Guild of America et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers ont repris la semaine dernière après des mois de démarrages et d’arrêts, conduisant finalement à un accord de principe qui mettrait fin à la grève des écrivains en cours.

La WGA et l’AMPTP sont encore en train de rédiger le texte final du contrat.

« Ce que nous avons gagné dans ce contrat – plus particulièrement tout ce que nous avons gagné depuis le 2 mai – est dû à la volonté de ces membres d’exercer leur pouvoir, de démontrer leur solidarité, de marcher côte à côte, d’endurer la douleur. et l’incertitude des 146 derniers jours », a écrit le comité de négociation de la WGA dans une lettre aux membres dimanche soir. « C’est l’effet de levier généré par votre grève, de concert avec le soutien extraordinaire de nos frères et sœurs syndiqués, qui a finalement ramené les entreprises à la table pour conclure un accord. »

Les scénaristes d’Hollywood ont déclenché un arrêt de travail début mai suite à l’échec des négociations avec les studios, notamment Disney , Primordial , Universel et Découverte de Warner Bros. . Les scénaristes de télévision et de cinéma ont demandé des protections contre l’utilisation de l’intelligence artificielle, ainsi que des augmentations de rémunération pour le contenu diffusé en streaming.

La WGA n’a pas révélé quelles dispositions ont finalement été incluses dans le contrat préliminaire, mais a déclaré aux membres du syndicat que « cet accord est exceptionnel – avec des gains et des protections significatifs pour les écrivains de tous les secteurs de leurs membres ».

Une fois que la WGA et l’AMPTP se sont mises d’accord sur le libellé du contrat, le comité de négociation votera sur l’opportunité de recommander l’accord et l’enverra au conseil d’administration du WGAW et au conseil du WGAE pour approbation. Ensuite, le conseil d’administration votera pour autoriser ou non un vote de ratification du contrat par les membres.

Les dirigeants de la WGA ont noté que la grève n’est pas terminée et qu’aucun membre de la guilde ne doit retourner au travail tant que cet accord n’est pas officiellement ratifié. Les membres ont été encouragés à continuer d’être solidaires avec les grévistes sur les lignes de piquetage.

Suite aux négociations avec les écrivains, l’AMPTP devra tourner son attention vers la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists. Les membres de la SAG-AFTRA sont en grève depuis la mi-juillet et demandent des mises à jour contractuelles similaires à celles demandées par les auteurs.

Les artistes hollywoodiens cherchent à améliorer les salaires, les conditions de travail, les prestations de santé et de retraite, ainsi qu’à établir des garde-fous pour l’utilisation de l’IA dans les futures productions télévisuelles et cinématographiques. En outre, le syndicat demande plus de transparence de la part des services de streaming concernant l’audience afin que les paiements résiduels puissent être équitables pour la télévision linéaire.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est membre de l’Alliance des producteurs de films et de télévision.