Les scénaristes du Drew Barrymore Show refusent de revenir au spectacle | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Drew Barrymore est tombée dans la polémique il y a quelques jours lorsqu’elle a annoncé le retour de son talk-show en pleine grève des écrivains à Hollywood. Les réseaux sociaux se sont immédiatement jetés sur elle, l’accusant de ne pas répondre aux besoins des piquets de grève. Même si l’actrice s’est ensuite excusée et a déclaré que son show ne reviendrait pas pour le moment, Le journaliste hollywoodien rapporte que les scénaristes de la production ne reviendront pas en raison de différends avec Barrymore.

Le spectacle Drew Barrymore Il a fait ses débuts le 14 septembre 2020, en pleine pandémie de coronavirus. Jusqu’au 19 septembre 2023, il compte 597 épisodes et de nombreux invités, étant l’un des programmes de ce type les plus consommés aux États-Unis. Lorsque la grève des scénaristes a commencé le 2 mai, les scénaristes de la série se sont également joints à la protestation. Toutefois, le récent scandale de Barrymore les a incités à prendre la décision de ne pas aller de l’avant avec le projet.

Promotionnel pour The Drew Barrymore Show

Selon le média, Chelsea Blanc, Cristina Kinonet Liz Koé ont quitté Le spectacle Drew Barrymore étant donné la position initiale de l’actrice de poursuivre son programme indépendamment de la grève en cours à ce moment-là. Même avec les excuses ultérieures de Barrymore, les trois préfèrent ne pas poursuivre leur implication ; de nouveaux scénaristes devraient désormais prendre le poste. C’est ce qu’elle a déclaré Blanc pour THR pendant que la grève était active :

C’est dommage d’entendre que la série revient car elle envoie le message que les écrivains syndiqués ne valent rien. Peut-être pas de commentaire.

Le pouvoir des grèves

Les grèves des écrivains à Hollywood ont un impact profond sur l’industrie du divertissement, car les scénaristes jouent un rôle crucial dans la création de films et d’émissions de télévision. Lorsque les scénaristes se mettent en grève, comme cela s’est produit lors de la grève de 2007-2008 et de la plus récente, la production de nouveaux scénarios s’arrête, ce qui affecte directement la programmation des films et des séries. Cela peut entraîner des retards dans la sortie des projets, des annulations de spectacles et une baisse de la qualité des productions, car les studios peuvent se tourner vers des scénaristes non syndiqués ou improviser des intrigues, ce qui aboutit souvent à un contenu de qualité inférieure. De plus, les grèves des écrivains peuvent avoir un effet d’entraînement sur d’autres secteurs de l’industrie, tels que le théâtre et la production, entraînant des pertes économiques importantes.

D’un autre côté, les grèves des écrivains sont également importantes car elles sont souvent le reflet de tensions professionnelles et de problèmes contractuels auxquels sont confrontés les travailleurs créatifs de l’industrie du divertissement. Ces grèves peuvent entraîner des changements dans les contrats et les conditions de travail des scénaristes, et peuvent également inciter d’autres groupes de travailleurs du secteur à rechercher de meilleures conditions de travail et de meilleurs droits. Ces manifestations à Hollywood soulignent l’importance de reconnaître et de valoriser le travail créatif dans l’industrie du divertissement et soulignent à quel point de bonnes conditions de travail sont essentielles pour garantir la qualité et le succès continu de la production cinématographique et télévisuelle. La grève de 2023 s’est terminée mercredi 27 septembre dernier, par un accord ferme entre WAG et l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision.

Pour sa part, Drew Barrymore est une actrice et productrice qui a mené une carrière remarquable et polyvalente dans l’industrie du divertissement. Elle est issue d’une famille d’acteurs et a commencé à travailler très jeune. Sa percée a eu lieu à l’âge de 7 ans lorsqu’elle a joué le rôle de Gertie dans le film à succès ET, The Extraterrestrial. 98%. Elle a participé à un large éventail de genres cinématographiques, allant des comédies romantiques telles que The Best of My Weddings- 67%, même des films dramatiques comme Never Kissed – 57%. Elle s’est également illustrée en tant que productrice, contribuant au succès de films comme Charlie’s Angels. 67%.

