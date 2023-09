Les scénaristes d’Hollywood pourront retourner au travail après que le syndicat et les studios auront trouvé un accord pour mettre fin à la grève

LOS ANGELES — La grève de la Writers Guild of America, qui a perturbé la programmation et d’autres opérations des sociétés de médias hollywoodiennes, prendra fin mercredi, après que les deux parties se soient mises d’accord sur un accord de principe, a annoncé le syndicat.

La grève, qui a débuté le 2 mai, se terminera mercredi à 00h01, a indiqué le syndicat mardi soir.

L' »accord de base minimum » de trois ans conclu avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision a été approuvé mardi par le comité de négociation de la guilde des écrivains, le WGA West Board et le WGA East Council.

L’accord est soumis aux membres de la guilde pour un vote de ratification.

L’accord augmente les minimums, augmente le taux des cotisations de soins de santé et de retraite et prévoit, entre autres détails, des bonus aux résidus basés sur l’audience du streaming.

L’accord contient des règles sur l’intelligence artificielle, qui constituait un problème majeur lorsque les écrivains ont manifesté il y a plus de quatre mois.

En vertu de l’accord, le matériel généré par l’IA ne sera pas considéré comme du matériel source et « ne pourra pas être utilisé pour porter atteinte au crédit d’un écrivain ou à ses droits séparés ».

Les écrivains peuvent choisir de l’utiliser, mais ne peuvent pas y être forcés, en vertu de l’accord, et les écrivains doivent également être informés si l’un des éléments fournis provient d’IA.

La guilde des écrivains et l’association des producteurs, connue sous le nom d’AMPTP, sont parvenues à un accord de principe dimanche. (L’association représente NBCUniversal, la société mère de NBC News.)

L’accord comprend également des augmentations des taux de rémunération hebdomadaires minimum et du nombre minimum d’écrivains, selon un résumé du « protocole d’accord » sur le site de la guilde des écrivains.

Les acteurs sont également en grève et aucun accord n’a été annoncé dans le cadre de cette action. Le syndicat des acteurs de cinéma SAG-AFTRA s’est mis en grève environ deux mois après les scénaristes, le 14 juillet.

Les membres de ce syndicat, officiellement la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, soulèvent également des questions sur la rémunération à l’ère du streaming et sur les garanties liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Il s’agit de l’une des plus longues grèves de l’histoire de l’industrie du divertissement. La dernière fois que les syndicats d’écrivains et d’acteurs ont fait grève en même temps, c’était en 1960.

La guilde des écrivains a arrêté son piquetage dimanche soir après l’annonce de l’accord de principe.

La WGA a déclaré dans un communiqué à l’époque que l’accord avait été « rendu possible grâce à la solidarité durable des membres de la WGA et au soutien extraordinaire de nos frères et sœurs syndiqués qui nous ont rejoint sur les lignes de piquetage pendant plus de 146 jours ».