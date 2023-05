Les scénaristes de télévision et de cinéma font grève « à propos d’un problème systémique »

Les écrivains de divertissement frappent d’un océan à l’autre. Les pancartes astucieuses qu’ils brandissent sur les piquets de grève (« Ne nous payez pas des cacahuètes pour écrire ‘Milliards’« ) sont souvent aussi créatifs que leur travail.

Tous les trois ans, la Writers Guild of America, le syndicat des écrivains de télévision et de cinéma, négocie un contrat avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers. Il est destiné à couvrir des questions telles que le salaire minimum pour divers projets, l’assurance maladie et la sécurité au travail. L’AMPTP représente des studios hollywoodiens tels que Paramount Pictures et NBCUniversal, des sociétés de télévision en réseau comme ABC et Fox et, récemment, des services de streaming comme Amazon.

Cette année, les négociations ont débuté le 20 mars et comprenaient une série de propositions touchant à la nature changeante de l’industrie, qui s’est transformée ces dernières années en grande partie en raison de la prolifération des plateformes de streaming. Les propositions incluent de nouveaux termes sur la façon dont les auteurs de longs métrages sont payés ; combien d’écrivains peuvent être affectés à des émissions de télévision et combien de temps doivent-ils être affectés ; l’absence de minimums pour les émissions de comédie/variété (comme les émissions de fin de soirée) en streaming ; et la réglementation de l’IA dans la création de nouveau matériel.

Au cours de la dernière décennie, le salaire hebdomadaire médian des scénaristes-producteurs a diminué de 4 %, soit 23 % après ajustement pour tenir compte de l’inflation, selon la WGA. La rémunération des scénaristes a également diminué de 14 % au cours des cinq dernières années après inflation.

Après que les négociations aient atteint une impasse le 1er mai, la WGA a appelé à une grève pour commencer le 2 mai.

« Ce qu’on essaie de communiquer aux studios depuis six semaines en face-à-face, c’est qu’il ne s’agit pas simplement d’une négociation économique », explique Greg Iwinski38 ans, lauréat d’un Emmy qui a écrit pour « Last Week Tonight with John Oliver », entre autres émissions, et membre de l’équipe de négociation de la WGA.

Bien que les salaires aient été au centre des discussions, les enjeux sont plus importants que les salaires, dit-il : La grève « porte sur un problème systémique ».