Les scénaristes de “Stranger Things” partagent des nouvelles inattendues de la saison 5 sur Twitter

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les auteurs de “Stranger Things” ont déclaré que la saison 5 de la populaire émission de science-fiction serait la dernière, et il semble que la conclusion de la série ne sera pas aussi longue que beaucoup l’avaient espéré.

Le compte “écrivains étrangers” sur Twitter est resté actif, même après la sortie de la quatrième saison de l’émission. De nombreux scripts ont été partagés à partir de scènes populaires de la série, de sondages et d’images et de vidéos des coulisses de “Stranger Things”.

Il y a eu quelques mises à jour de la saison 5 partagé sur le compte Twitter, comme un message du 2 août avec une photo d’un tableau blanc avec “Stranger Things” écrit en haut avec un chiffre cinq derrière. La photo était sous-titrée “Jour 1”, marquant le début des préparatifs de la cinquième saison. Le message qui a vraiment semblé susciter des émotions mitigées chez les fans était un message intitulé “Grid stage” avec une photo affichant un tableau blanc avec une grille dessinée, avec huit épisodes répertoriés en haut.

L’ACTRICE ‘STRANGER THINGS’ MILLIE BOBBY BROWN DIT QU’ELLE ASSISTER À L’UNIVERSITÉ PURDUE

Certains fans en ont profité pour remplir les blancs du tableau et partager ce qu’ils voulaient qu’il se passe lors de la dernière saison de l’émission. Une demande populaire partagée dans les commentaires de Twitter était de ramener le favori des fans Eddie Munson, tandis que d’autres étaient contrariés que la dernière saison ne semble avoir que huit épisodes.

Les première et troisième saisons de l’émission comptaient également huit épisodes, tandis que les deuxième et quatrième en comptaient neuf. Au cours de la quatrième saison de l’émission, les épisodes ont été beaucoup plus longs que la normale, tous les épisodes ayant duré plus d’une heure et les trois derniers épisodes étant d’une durée de film. L’épisode sept de l’émission a duré une heure et 40 minutes, le huitième a duré une heure et 27 minutes et le dernier épisode a duré deux heures et 22 minutes.

LA STAR DE “STRANGER THINGS” NOAH SCHANNP A UN EMPLOI D’ÉTÉ NORMAL EN TANT QUE SAUVETEUR

Matt et Ross Duffer, connus sous le nom de The Duffer Brothers, les scénaristes de la série ont parlé Le journaliste hollywoodien en août 2022 sur les longues durées de la saison 4 et a laissé entendre que les épisodes ne seraient pas aussi longs dans la dernière saison, à l’exception de la grande finale de la série.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

“Je ne pense pas que les temps d’exécution seront aussi extrêmes dans la saison 5”, a déclaré Matt au point de vente. “Nous essayons de revenir à la simplicité de la structure de la saison 1, avec une échelle et une portée plus grandes. À l’exception de la finale, qui je m’attends à ce qu’elle soit assez massive.”