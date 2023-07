Les scénaristes canadiens disent qu’ils gagnent moins à l’ère du streaming et demandent des protections

Les scénaristes canadiens ont connu une baisse massive de leurs revenus au cours de la dernière demi-décennie, déclare le syndicat représentant ses membres, et beaucoup craignent qu’une nouvelle loi fédérale visant à réglementer les géants du streaming ne va pas assez loin pour protéger les écrivains.

Alors que leurs homologues américains continuent de frapper au sud de la frontière, la Writers Guild of Canada (WGC) a publié un libérer rapporte cette semaine une baisse de 22 pour cent ajustée à l’inflation des revenus des scénaristes canadiens pour la télévision et le cinéma au cours des cinq dernières années.

Mais alors que le gouvernement fédéral a adopté la loi sur le streaming en ligne (OSA) en avril Pour réglementer les plateformes de diffusion numérique comme Netflix, Disney + et Spotify, les écrivains du syndicat craignent que le libellé de la nouvelle loi ne tienne les géants étrangers de la diffusion en continu aux mêmes normes que les diffuseurs canadiens.

« C’est brutal », a déclaré Ian Carpenter, qui a travaillé sur des émissions canadiennes Être Erica et Joué, et est le showrunner actuel de l’anthologie d’horreur Slasher. « Le travail n’est tout simplement pas là-bas. »

Carpenter dit qu’il a eu de la chance, mais estime qu’environ la moitié de ses amis dans l’industrie n’écrivent plus et doivent trouver du travail ailleurs.

« Je n’ai pas travaillé sur une émission pour un diffuseur canadien depuis des lustres », a déclaré Carpenter, ajoutant que son travail est désormais entièrement destiné à des émissions avec des diffuseurs internationaux.

Ian Carptener est un scénariste canadien qui est actuellement le showrunner de l’anthologie d’horreur Slasher. (J. Deschamps)

Le président du WGC, Alex Levine, a déclaré que l’objectif de l’OSA était d’amener des diffuseurs étrangers dans le système canadien et de leur dire que le compromis pour profiter des téléspectateurs canadiens est d’aider à payer et à contribuer au contenu canadien.

« Sinon, nous devenons simplement l’usine de production des studios américains », a déclaré Levine.

La Guilde espère un changement alors que la politique est finalisée

Mais la façon dont la loi est rédigée, a déclaré Levine, pourrait signifier que les sociétés de diffusion en continu comme Netflix n’auront pas à embaucher des scénaristes canadiens pour qu’une production soit qualifiée de «contenu canadien».

Il ajoute que cela pourrait signifier que les streamers étrangers utilisent simplement une équipe canadienne pour la production – malgré un programme écrit et dirigé de manière créative par des Américains à Los Angeles – pour se soustraire aux normes du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Alex Levine est président de la Writers Guild of Canada (WGC). Il dit que les scénaristes canadiens ont connu une baisse de 22 % de leurs revenus au cours des cinq dernières années. (Nicola Betts)

« Notre point de vue est qu’il n’y a pas de contenu canadien à moins qu’il ne soit écrit au Canada », a déclaré Levine.

Levine dit que les productions en streaming entraînent généralement des commandes plus petites et moins d’épisodes par saison, ce qui signifie que les écrivains doivent bricoler plus d’emplois pour joindre les deux bouts. C’est en partie pourquoi de nombreux écrivains canadiens déménagent aux États-Unis pour chercher du travail, dit-il.

David Larose, porte-parole du ministère du Patrimoine canadien, qui supervise le CRTC, a déclaré à CBC Toronto qu’un processus de consultation a été menée « pour fournir plus de clarté et de prévisibilité sur la manière dont elle mettra en œuvre la loi ».

Larose a également déclaré qu’il y aura une deuxième ronde de consultations avec le CRTC cet automne, qui comprendra « un engagement sur les définitions du contenu canadien et autochtone » et l’examen des changements possibles.

Levine dit que la WGC fait pression sur le gouvernement fédéral alors qu’il finalise la politique sur la façon dont le CRTC administrera la Loi sur la radiodiffusion en ligne.

Plus difficile de faire des émissions canadiennes à succès sans protections

Carpenter dit qu’à moins que le gouvernement n’intègre des protections pour le contenu canadien dans l’OSA, il pense qu’il sera beaucoup plus difficile de produire des émissions canadiennes comme Convenience de Kim, Letterkenny et Ruisseau de Schittdont la dernière saison a remporté les sept grands prix de la comédie aux Emmys en 2020.

Il dit que le gouvernement canadien devrait travailler pour s’assurer que «l’étendue et la diversité» du pays sont représentées dans le contenu canadien et ajoute que le fait d’exiger que les streamers embauchent localement aidera également à développer de jeunes talents d’écriture – ce qui ne s’est pas produit alors que le travail se tarissait.

Rob Michaels, un scénariste et réalisateur travaillant sur une prochaine comédie de la CBC, aimerait voir les géants du streaming contribuer à plus de contenu canadien. (Fourni par Rob Michaels)

Rob Michaels, un scénariste et réalisateur irako-canadien qui travaille actuellement sur la prochaine comédie de CBC Une fois de plusconvient également que la réglementation des streamers aiderait les scénaristes canadiens.

« J’aimerais qu’il y ait des mandats pour que les streamers fassent plus de télévision canadienne », a déclaré Michaels.

Mais Michaels dit que les Canadiens sont également capables de travailler sur des productions américaines qui tournent et produisent leur travail au Canada.

« Je pense vraiment que le Canada a le talent pour contribuer à certaines de ces émissions dans la salle d’écriture. »

Comme Carpenter, il dit qu’il a eu de la chance de trouver du travail au Canada, mais entend souvent des pairs parler de la difficulté d’obtenir du travail local.

« Il y a plus d’opportunités en Amérique – c’est juste la réalité », déclare Michaels, ajoutant qu’il déménagera dans la semaine à venir pour explorer lui-même certaines de ces opportunités.

Aucun projet de grève des écrivains canadiens

Pendant ce temps, Levine dit que la grève en cours de la Writers Guild of America n’a pas beaucoup affecté le WGC, bien que le syndicat ait soutenu sa guilde sœur.

Il dit que la WGC est sur le point de renégocier sa propre convention collective cet automne, mais ajoute qu’un arrêt de travail est la dernière chose qu’elle souhaite.

« Au Canada, je ne pense pas que nous puissions nous permettre de faire la grève chez les producteurs ou les écrivains », a déclaré Levine. « Notre industrie n’est pas assez robuste pour résister à ce genre de pression. »

Son objectif actuel est d’amener le gouvernement canadien à créer des emplois pour les scénaristes canadiens.

« Je crois fermement que les Canadiens peuvent écrire pour la télévision, qui est le médium dominant de notre époque, est crucial pour préserver une identité nationale », dit Levine.