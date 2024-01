Les scénarios d’après-guerre à Gaza sont-ils réalistes ?

TÉHÉRAN – Depuis la création d’Israël en 1948, les pays occidentaux ont mis tout leur poids derrière le régime.

Ils ont fermé les yeux sur le sort des Palestiniens qui ont été victimes de crimes atroces et de campagnes de nettoyage ethnique de masse menées par le régime occupant.

Néanmoins, l’opération militaire du 7 octobre menée par le mouvement de résistance Hamas, qui a porté un coup dur au système de sécurité et de renseignement israélien, a marqué un tournant dans la région.

L’attaque du Hamas, qui a encore brisé l’image de l’invincibilité d’Israël, a pris de court les responsables et diplomates européens. Peu après qu’Israël a mené une guerre meurtrière contre Gaza suite à l’attaque du Hamas, les répercussions de l’attaque du régime ont poussé les Européens à inscrire de nouveaux plans à l’ordre du jour concernant le conflit israélo-palestinien.

Proposition de l’UE

L’un de ces plans a été élaboré par l’Union européenne en janvier.

Des sources médiatiques ont déclaré que la proposition de l’UE comprend une série de mesures qui pourraient éventuellement apporter la paix dans la bande de Gaza, établir un État palestinien indépendant, normaliser les relations entre Israël et le monde arabe et garantir la sécurité à long terme en Asie occidentale.

Le bloc a mené des consultations préliminaires à cet égard avec l’Égypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, la Ligue des États arabes et d’autres partenaires clés.

Le plan de l’UE se concentre largement sur la période d’après-guerre à Gaza.

Il indique que la bande de Gaza et la Cisjordanie seraient représentées par l’Autorité palestinienne (AP) et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), plutôt que par le Hamas.

Selon le projet, une conférence de paix devrait être organisée avec la participation des pays arabes, des États-Unis, de l’UE et de l’ONU. La conférence aurait un an pour concevoir le cadre d’un plan de paix, en tenant compte des commentaires de toutes les parties impliquées, des résolutions de l’ONU, des conclusions du Conseil européen et des efforts de médiation antérieurs.

L’un des principaux objectifs de la mesure de l’UE était de mettre fin à la guerre menée par Israël contre Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a toutefois mis de l’eau froide sur de telles idées.

Conférence de Paris

La France a accueilli dimanche une conférence dans le but d’aider à établir un cessez-le-feu à Gaza.

Le chef de la CIA, William Burns, de hauts responsables égyptiens et qatariens ainsi que les chefs des services de renseignement israéliens du Mossad et du Shin Bet étaient présents à la réunion de Paris.

Les médias américains ont révélé qu’un accord avait été discuté en vertu duquel Israël suspendrait sa guerre à Gaza pendant environ deux mois en échange de la libération de plus de 100 captifs détenus à Gaza. L’accord, qui doit encore être conclu, permettrait également la libération d’un grand nombre de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes et davantage d’aide humanitaire à Gaza.

L’accord proposé ne mettra cependant pas fin à la guerre. En effet, le Hamas exige qu’Israël cesse complètement les combats et retire ses forces de Gaza. Mais Netanyahu insiste sur le fait que l’armée du régime poursuivra l’assaut contre Gaza jusqu’à l’élimination du Hamas.

Il y a environ deux semaines, Netanyahu a déclaré que la guerre contre Gaza se poursuivrait jusqu’en 2025, menaçant que les combats ne s’arrêteraient pas tant que le Hamas ne serait pas complètement détruit.

Mais ses commentaires précédents indiquent que l’éradication du Hamas n’est qu’un prétexte pour poursuivre la guerre.

Le Premier ministre en difficulté a réitéré le mois dernier qu’Israël devait conserver son contrôle sécuritaire sur Gaza après la « destruction » du Hamas, une décision qui contredit l’exigence de souveraineté palestinienne.

Quelques semaines après qu’Israël a lancé son attaque contre Gaza, il a également lancé l’idée de pousser les Palestiniens de Gaza vers l’Égypte – et de ne pas leur permettre de revenir après la guerre.

Réunion saoudienne

Le mois dernier, les médias américains ont également révélé que de hauts responsables de la sécurité nationale d’Arabie saoudite, de Jordanie, d’Égypte et de l’Autorité palestinienne se sont rencontrés secrètement dans la capitale saoudienne pour coordonner les plans pour l’après-guerre de Gaza et discuter des moyens d’impliquer une Autorité palestinienne revitalisée dans la gouvernance de la bande de Gaza. enclave.

Selon Axios, le conseiller saoudien à la sécurité nationale, Musaed bin Mohammed al-Aiban, a accueilli la réunion à Riyad. Les autres participants étaient le directeur des services de renseignements généraux palestiniens Majed Faraj et ses homologues égyptien et jordanien.

Ils ont discuté de la manière dont un nouveau Premier ministre recevrait une partie de l’autorité centralisée sous le président Mahmoud Abbas ces dernières années, si un nouveau gouvernement palestinien était formé, selon le média.

Les trois pays arabes ont souligné que des réformes étaient nécessaires pour que l’Autorité palestinienne puisse reprendre le contrôle de Gaza après une période de transition d’après-guerre.

Quelles que soient les positions des participants aux réunions de Paris et de Riyad et la position de l’UE, il semble que Netanyahu et son cabinet d’extrême droite constituent une pierre d’achoppement majeure face aux efforts visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Netanyahu estime qu’un état de guerre permanent lui offre une bouée de sauvetage car il est critiqué pour l’incapacité du régime à empêcher l’attaque du Hamas du 7 octobre. Cela s’ajoute aux autres maux de tête de Netanyahu, notamment les accusations de corruption et les précédentes manifestations de masse contre son projet de réforme judiciaire.

Les pays arabes et occidentaux poursuivent leurs plans pour l’après-guerre de Gaza. Cependant, plusieurs questions à cet égard restent sans réponse.

Premièrement, Israël a été humilié par l’échec de ses services de renseignement et de sécurité le 7 octobre et il est désormais plus vulnérable que jamais. Le régime a commis des massacres à Gaza pour blanchir sa vulnérabilité. Alors, comment peut-elle contribuer à la sécurité régionale ?

Deuxièmement, l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie est un autre point sensible. Les forces israéliennes tuent régulièrement les Palestiniens qui protestent contre les démolitions de maisons et la grande politique foncière du régime. Alors que les tensions restent vives en Cisjordanie, est-il possible d’assurer la sécurité ?

Troisièmement, l’occupation est la cause profonde de l’instabilité et de l’insécurité en Asie occidentale. Que faut-il faire face à l’occupation par Israël du plateau du Golan en Syrie et de certaines parties du Liban ?

Quatrièmement, l’Autorité palestinienne reste impopulaire en Cisjordanie en raison de son inaction face aux atrocités commises par Israël. Comment peut-il représenter la Palestine entière ?

Ce sont là des questions qui devraient être prises en considération dans le cadre des efforts visant à résoudre la question israélo-palestinienne et à ramener la paix dans la région.