Les sceaux INT du LB Dre Greenlaw des 49ers l’emportent sur les Packers et envoient San Francisco au match de championnat NFC

Par David Lombardi, Matt Barrows et Matt Schneidman

Le secondeur des 49ers de San Francisco, Dre Greenlaw, a scellé une victoire de 24-21 lors du match de la ronde de division NFC de son équipe contre les Packers de Green Bay samedi soir avec sa deuxième interception du match.

Les 49ers se sont qualifiés pour le match de championnat NFC et affronteront le vainqueur de la confrontation de dimanche entre les Lions de Détroit et les Buccaneers de Tampa Bay.

San Francisco traînait Green Bay 21-17 avec un peu plus de six minutes à jouer. Mais le quart-arrière des 49ers Brock Purdy a mené son équipe sur une séquence de 12 jeux et 69 verges qui s’est terminée par le porteur de ballon Christian McCaffrey marquant son deuxième touché du match pour donner l’avantage à San Francisco.

Les Packers ont commencé l’entraînement qui a suivi avec 1:07 à jouer, mais ont échoué lorsque Greenlaw a intercepté une passe de Jordan Love. San Francisco a pu s’agenouiller et manquer de temps.

Love a terminé le match 21 sur 34 pour 194 verges, deux touchés et deux interceptions. Le demi offensif des Packers Aaron Jones s’est précipité sur 108 verges.

Purdy a terminé 23 sur 39 pour 252 verges et un touché.

Les 49ers ont joué la majeure partie du match sans le receveur vedette Deebo Samuel, qui a été exclu après la mi-temps en raison d’une blessure à l’épaule.

Purdy arrive

Eh bien, c’était une légende de Purdy. Le jeune QB des 49ers a été irrégulier pendant la majeure partie du match de samedi, luttant pour contrôler le football mouillé sous la pluie. Mais entre les ratés, Purdy a lancé des fléchettes absolues. Et puis, alors que les 49ers étaient menés 21-17 et confrontés à un troisième essai critique, il a commencé à frapper dans le mille.

Il a cloué Brandon Aiyuk au milieu. Il a frappé Chris Conley en profondeur. Il a couru neuf verges pour préparer le touché de 5 verges de McCaffrey. C’est le genre de choses qui ont fait de Joe Montana – qui a lutté avec plusieurs interceptions lors du match de championnat NFC de la saison 1981 avant de délivrer la passe de touché gagnante à Dwight Clark – le plus grand QB de l’histoire de la franchise.

Purdy a maintenant mené sa propre victoire en séries éliminatoires, et il l’a fait au milieu d’une adversité humide à Santa Clara lors d’une journée qui a vu tant de choses mal tourner pour les 49ers.

C’est le type de victoire qui semble nécessaire dans toute course au titre – et que les 49ers ont déploré de ne pas avoir pu atteindre plus tôt cette saison. Ils ont atteint maintenant, et ils sont à une victoire à domicile du Super Bowl. — David Lombardi, 49ers a battu l’écrivain

Journée de hauts et de bas pour la défense de San Francisco

Les 49ers ont battu les Packers malgré une performance défensive de haut en bas qui a vu San Francisco céder 100 verges au sol à un coureur individuel pour la première fois en un an et demi et malgré plusieurs couvertures interrompues par le secondaire. Cela était dû, en partie, à des glissades sur le gazon mouillé du Levi’s Stadium. Le cornerback Charvarius Ward est tombé sur un lancer de 38 verges face à Romeo Doubs au premier quart. La sécurité Tashaun Gipson est tombée alors qu’elle tentait de couvrir le receveur Bo Melton sur un touché de 19 verges en troisième.

Mais comme ce fut le cas la semaine dernière contre les Cowboys, l’appelant des Packers, Matt LaFleur, a été excellent pour intriger les joueurs ouverts, cette fois contre un secondaire des 49ers qui avait été fort dans la seconde moitié de la saison. Les Packers, cependant, n’ont pu récolter aucun point à partir de la fin du troisième quart-temps. Greenlaw a intercepté une passe qui a échappé à l’ailier rapproché Tucker Kraft. Le trajet de dernière minute de Green Bay a également été contrecarré par une interception de Greenlaw.

Les équipes spéciales des 49ers qui ont terminé dans le tiers inférieur du classement général de la ligue ont connu des difficultés samedi, en particulier dans un domaine qui les a dérangés toute la saison : la couverture des coups d’envoi. L’équipe semblait avoir retenu la leçon au cours du dernier mois de la saison et a envoyé la majeure partie des coups de pied dans la zone des buts pour des touchbacks. Les 49ers ont cependant ouvert le match avec un court coup de pied que les Packers ont renvoyé sur leur ligne de 31 verges. Au troisième quart, ils ont abandonné un retour de 73 verges – avec sept autres verges par un échappé récupéré par les Packers – qui a permis un touché des Packers. Les 49ers sont revenus à leur plan de décembre en fin de match avec Jake Moody envoyant un coup de pied profond pour un touchback après son panier de 52 verges au début du quatrième quart. — Matt Barrows, les 49ers battent l’écrivain

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour Green Bay ?

Lors de drives consécutifs avec une avance à la fin du troisième quart-temps et au début du quatrième quart-temps, Love a raté deux lancers faciles au milieu. L’un d’eux a dévié de la main gauche de Kraft et a été intercepté par Greenlaw. Les 49ers ont obtenu trois points lors de leur entraînement qui a suivi. Lors du prochain entraînement des Packers, Love a de nouveau jeté derrière le porteur de ballon Jones au milieu en troisième et deuxième.

Les Packers ont lancé un botté de dégagement, mais Green Bay a forcé un botté de dégagement des 49ers lors de leur prochain entraînement. À tout le moins, les Packers ont raté deux occasions d’étendre leur avance, qui est finalement revenue les mordre lorsque Love a effectué un autre lancer douteux lorsque, en courant, il a jeté à travers son corps au milieu et dans les bras de Greenlaw. pour terminer le jeu.

Le coordonnateur des équipes spéciales, Rich Bisaccia, n’a pas voulu répondre aux questions mercredi dernier sur les récentes difficultés de son botteur recrue, mais il devra peut-être répondre à sa propre question maintenant, à savoir si Anders Carlson devrait être son botteur la saison prochaine. À tout le moins, Carlson aura de la concurrence cette intersaison. Dimanche, le choix de sixième ronde a raté un panier de 41 verges avec 6:18 à jouer et les Packers menaient par quatre. Son dernier échec lui a valu 10 des 12 derniers matchs avec un coup de pied manqué. Les 49ers ont marqué le touché gagnant lors du drive qui a suivi. — Matt Schneidman, les Packers ont battu l’écrivain

(Photo : Lachlan Cunningham/Getty Images)