Les scans de routine peuvent détecter 70% des tumeurs pulmonaires précocement: une nouvelle recherche qui pourrait sauver des milliers de vies

La tomodensitométrie de routine pourrait détecter 70% des cancers du poumon à un stade précoce et sauver des milliers de vies, selon des recherches du NHS.

L’étude Summit, dirigée par des spécialistes du cancer du poumon du NHS Trust de l’University College London Hospitals (UCLH), a révélé que les scans pouvaient révéler des excroissances dans les poumons lorsque la maladie était au stade un ou deux.

Désormais, les experts de la santé exigent que le gouvernement mette en place un scanner de routine pour les fumeurs et les ex-fumeurs.

L’enquêteur principal de l’étude, le Dr Sam Janes, a déclaré au Guardian que les résultats étaient « une avancée majeure » pour le cancer du poumon.

Il a déclaré: « Le cancer du poumon n’a jamais rien eu qui nous ait permis de détecter ce cancer dévastateur plus tôt et d’offrir un traitement curatif à ce nombre de patients atteints de cancer du poumon.

«Il est important de souligner l’efficacité de la tomodensitométrie. Dans ma clinique de cancer du poumon à l’UCLH, sept personnes sur dix ont un cancer inopérable, incurable, depuis la première fois qu’elles ont consulté un médecin.

« Alors qu’avec les cancers que nous voyons avec Summit, sept sur dix sont potentiellement guérissables, car ils ont été détectés plus tôt. »

L’étude a révélé 180 cas de cancer du poumon chez 12 100 fumeurs et ex-fumeurs âgés de 55 à 78 ans dans le centre-nord et le nord-est de Londres, dont beaucoup étaient issus de milieux plus pauvres.

Le Dr Robert Rintoul, président du groupe consultatif clinique de la UK Lung Cancer Coalition, a déclaré qu’il espérait qu’un programme de dépistage du cancer du poumon serait désormais mis en place en Angleterre.

Il a ajouté: « Le cancer du poumon est le plus grand tueur de cancer au Royaume-Uni et la détection précoce offre les meilleures chances de traitement curatif et de sauver plus de vies. Le dépistage pourrait entraîner une baisse de 25% du nombre d’hommes décédant d’un cancer du poumon et de 30 à 40% de décès en moins chez les femmes. Les résultats de l’étude devraient être publiés plus tard cette année.

Un porte-parole du NHS a déclaré: « Le NHS a introduit des camions de numérisation du cancer du poumon dans les parkings des supermarchés pour dépister les personnes à risque de cancer du poumon et attraper les cancers tôt est resté une priorité tout au long de la pandémie. » Selon Cancer Research UK, la survie au cancer du poumon ne s’est pas beaucoup améliorée au cours des 40 dernières années.

Environ 48 000 personnes par an reçoivent un diagnostic de la maladie au Royaume-Uni et 35 100 en meurent – une moyenne de 96 par jour. Seuls 16% des malades vivent cinq ans après le diagnostic et seulement 10% survivent dix ans.