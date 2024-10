Les scanners d’armes alimentés par l’IA utilisés dans le métro de New York n’ont trouvé aucune arme en un mois de test

NEW YORK– Un programme pilote testant Scanners d’armes alimentés par l’IA cet été, à l’intérieur de certaines stations de métro de la ville de New York, aucun passager muni d’armes à feu n’a été détecté – mais a été faussement alerté plus de 100 fois, selon les données de la police récemment publiées.

Après près de 3 000 recherches, les scanners ont révélé plus de 118 faux positifs ainsi que 12 couteaux, a indiqué la police, sans toutefois préciser si les résultats positifs faisaient référence à des lames ou à des outils illégaux, tels que des couteaux de poche, autorisés dans le transit. système.

Le maire Eric Adams, démocrate et passionné de technologie, plans annoncés pour tester les scanners portables, fabriqués par Evolv, dans une poignée de stations de métro l’été dernier dans le but de dissuader la violence dans le métro.

Cette annonce a suscité le scepticisme de certains usagers et groupes de défense des libertés civiles, qui ont soutenu qu’il n’était ni faisable ni constitutionnel de scanner les millions d’usagers qui entrent dans le métro par des centaines d’entrées chaque jour. Crime violent est rare dans le système, bien que l’annonce soit intervenue à la suite de deux incidents de fusillade très médiatisés.

Après qu’Adams ait promis pendant des mois de rendre publics les résultats du test, la police de New York a publié mercredi soir une déclaration en quatre phrases indiquant qu’elle avait effectué 2 749 analyses dans 20 postes au cours de la période de 30 jours. Au total, il y a eu 118 faux positifs, soit un taux de 4,29 %.

La déclaration ne décrivait pas la durée de chaque contrôle, combien d’agents étaient nécessaires pour contrôler les appareils ou combien de passagers avaient refusé les fouilles. Les demandes adressées à Evolv n’ont pas été renvoyées.

Plus tôt ce mois-ci, un porte-parole de la police a déclaré qu’ils étaient toujours « en train d’évaluer les résultats du projet pilote » et qu’ils n’avaient conclu aucun contrat avec Evolv.

Adams a vanté l’entreprise basée dans le Massachusetts depuis son entrée en fonction en 2022. Avant d’être déployés dans le métro, les scanners ont été installés dans un hôpital géré par la ville, et Adams a déclaré qu’ils arriveraient bientôt dans les écoles publiques.

Evolv a été confronté à ses propres problèmes juridiques ces dernières années, notamment des enquêtes fédérales sur ses pratiques marketing menées par la Federal Trade Commission et la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Plus tôt cette année, les investisseurs ont déposé une recours collectifaccusant les dirigeants de l’entreprise d’avoir surestimé les capacités des appareils et affirmant que « Evolv ne détecte pas de manière fiable les couteaux ou les armes à feu ».

Dans un communiqué publié jeudi, la Legal Aid Society a déclaré que les résultats prouvaient que le programme était « objectivement un échec, peu importe les efforts déployés par la mairie pour exploiter ces données ».

« Compte tenu de l’échec de ce pilote, de toutes les autres preuves accablantes contre l’utilisation des détecteurs d’armes d’Evolv et des controverses environnantes, y compris des poursuites et diverses enquêtes, nous espérons que cette idée mal conçue, lourde et indésirable sera finalement abandonnée pour de bon », peut-on lire dans le communiqué. dit.