Les scanners cérébraux comme indices de santé mentale

Résumé: Une nouvelle étude exploite un vaste ensemble de données pour découvrir des biomarqueurs d’imagerie cérébrale qui prédisent la maladie mentale chez les adolescents.

En utilisant une analyse de connectivité fonctionnelle à l’état de repos, les chercheurs ont découvert un modèle de connectivité cérébrale en corrélation avec la fonction cognitive et les symptômes psychopathologiques.

Cette tendance indiquait non seulement les troubles psychiatriques actuels, mais prédisait également l’apparition et l’évolution de divers problèmes de santé mentale sur deux ans.

De tels biomarqueurs pourraient révolutionner le diagnostic et le traitement des troubles psychiatriques, en évoluant vers des évaluations plus objectives et basées sur le cerveau.

Faits marquants:

L’étude a analysé les données d’imagerie cérébrale de près de 12 000 enfants, identifiant des biomarqueurs prédictifs de la maladie mentale. La connectivité cérébrale identifiée varie positivement en corrélation avec la fonction cognitive et négativement avec la psychopathologie. Ces biomarqueurs ont prédit avec succès les troubles psychiatriques actuels et futurs, suggérant une nouvelle direction pour le diagnostic de la santé mentale des adolescents.

Source: Elsevier

La recherche et le traitement des troubles psychiatriques sont entravés par le manque de biomarqueurs – des marqueurs biologiques ou physiologiques objectifs qui peuvent aider à diagnostiquer, suivre, prédire et traiter les maladies.

Dans une nouvelle étude, les chercheurs utilisent un très grand ensemble de données pour identifier des biomarqueurs prédictifs de la maladie mentale basés sur l’imagerie cérébrale chez les adolescents.

L’œuvre paraît dans Psychiatrie Biologiquepublié par Elsevier.

La cognition a longtemps été étudiée dans le contexte des troubles mentaux, et des recherches récentes ont mis en évidence une neurobiologie commune entre les deux, comme le confirme cette nouvelle étude. Crédit : Actualités des neurosciences

Traditionnellement, les troubles psychiatriques tels que la dépression sont diagnostiqués sur la base de symptômes basés sur des évaluations subjectives. L’identification de biomarqueurs pour faciliter le diagnostic et la sélection du traitement ferait progresser considérablement les traitements.

Dans la présente étude, les enquêteurs ont utilisé les données d’imagerie cérébrale de l’étude ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development) portant sur près de 12 000 enfants âgés de 9 à 10 ans au début de l’étude. Les techniques modernes de neuroimagerie, notamment l’analyse de la connectivité fonctionnelle à l’état de repos (rsFC), permettent aux chercheurs d’étudier l’organisation des circuits cérébraux à travers leur interaction les uns avec les autres au fil du temps.

Yihong Yang, PhD, auteur principal de l’étude, à la Direction de la recherche en neuroimagerie de l’Institut national sur l’abus des drogues, a déclaré : « À l’aide d’un ensemble de données d’IRM fonctionnelle, nous avons identifié une variable de connectivité cérébrale qui est positivement corrélée aux fonctions cognitives et négativement corrélée aux fonctions psychopathologiques. mesures.”

La cognition a longtemps été étudiée dans le contexte des troubles mentaux, et des recherches récentes ont mis en évidence une neurobiologie commune entre les deux, comme le confirme cette nouvelle étude.

Cette variable basée sur le cerveau prédit combien de troubles psychiatriques ont été identifiés chez les participants au moment de l’analyse et au cours des deux années suivantes. Il a également prédit la transition du diagnostic d’un trouble à l’autre au cours de la période de suivi de deux ans.

Le Dr Yang a ajouté : « Ces résultats fournissent la preuve d’une mesure transdiagnostique basée sur le cerveau qui est à la base des différences individuelles dans le développement de troubles psychiatriques au début de l’adolescence. »

John Krystal, MD, rédacteur en chef de Psychiatrie Biologique, a déclaré à propos de ces travaux : « La maladie mentale à l’adolescence est devenue un défi majeur de santé publique dans l’ère post-COVID. Plus que jamais, nous bénéficierions de meilleurs moyens d’identifier les adolescents à risque.

“Cette étude utilise les données de l’étude historique ABCD pour illustrer comment les données de neuroimagerie pourraient éclairer le risque de maladie mentale dans l’ensemble du spectre des diagnostics.”

Le Dr Yang a ajouté : « Trouver des biomarqueurs des maladies mentales, plutôt que de se fier aux symptômes, peut fournir un moyen de diagnostic plus précis, et ainsi aligner le diagnostic psychiatrique sur d’autres diagnostics médicaux. »

Recherche originale : Accès libre.

“Le connectome fonctionnel cérébral définit une dimension transdiagnostique partagée par la fonction cognitive et la psychopathologie chez les préadolescents» par Yihong Yang et al. Psychiatrie Biologique

Abstrait

Le connectome fonctionnel cérébral définit une dimension transdiagnostique partagée par la fonction cognitive et la psychopathologie chez les préadolescents

Arrière-plan

La fonction cognitive et la psychopathologie générale sont deux classes importantes de dimensions du comportement humain, liées individuellement aux troubles mentaux dans toutes les catégories diagnostiques. Cependant, il reste difficile de savoir si les deux dimensions transdiagnostiques sont liées à des réseaux cérébraux communs ou distincts qui transmettent la résilience ou le risque de développement de troubles psychiatriques.

Méthode

La présente étude est une enquête longitudinale auprès de 11 875 jeunes âgés de 9 à 10 ans au début de l’étude, issue de l’étude Adolescent Brain Cognitive Development. Une approche d’apprentissage automatique basée sur une analyse de corrélation canonique a été utilisée pour identifier les associations dimensionnelles latentes du connectome fonctionnel à l’état de repos avec des évaluations comportementales multidomaines incluant les fonctions cognitives et les mesures psychopathologiques. Pour le facteur rsFC latent montrant une association comportementale robuste, sa capacité à prédire les troubles psychiatriques a été évaluée à l’aide de données de suivi sur deux ans et son association génétique a été évaluée à l’aide de données jumelles de la même cohorte.

Résultats

Un modèle de connectome fonctionnel latent a été identifié, montrant une association forte et généralisable avec les évaluations comportementales multi-domaines (validation croisée 5 fois : ρ = 0,68∼0,73, pour l’ensemble d’entraînement (N = 5 096) ; ρ = 0,56 ∼ 0,58, pour l’ensemble de test (N = 1476)). Ce modèle de connectome fonctionnel était hautement héréditaire (h2 = 74,42 %, IC à 95 % : 56,76 % – 85,42 %), a montré une relation dose-réponse avec le nombre cumulé de troubles psychiatriques évalués simultanément et 2 ans après l’IRM, et a prédit la transition du diagnostic d’un trouble à l’autre au cours de la 2e année. Période de suivi d’un an.

Conclusion

Ces résultats fournissent des preuves préliminaires d’une mesure transdiagnostique basée sur le connectome qui sous-tend les différences individuelles dans le développement de troubles psychiatriques au début de l’adolescence.