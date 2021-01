Le 20 janvier marquera le début d’un nouveau chapitre pour les États-Unis lorsque Joe Biden sera assermenté en tant que 46e président.

Une inauguration étoilée a été prévue, avec l’acteur Tom Hanks présentant une émission spéciale de 90 minutes aux heures de grande écoute aux côtés de performances de Lady Gaga, Jennifer Lopez, Justin Timberlake et Demi Lovato, entre autres.

Beaucoup espèrent que le leadership de Biden annoncera l’aube d’une nouvelle ère après le mandat controversé de son prédécesseur Donald Trump.

Trump a tristement suggéré des injections d’eau de Javel comme un remède pour Covid et a été le premier président à être destitué deux fois, la deuxième fois pour avoir prétendument incité à l’insurrection dans les émeutes du Capitole.

Mais le leader républicain n’est pas le seul top dog ou espoir à s’être posé dans l’eau chaude …

Le monde était agité en 1998 lorsque le président Bill Clinton a prononcé ces mots immortels: «Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec cette femme.»

Bien sûr, cela s’est avéré être un mensonge – et après des mois de spéculation, le politicien a été forcé d’admettre qu’il avait une «relation physique inappropriée» avec Monica Lewinsky, stagiaire à la Maison Blanche.

Le scandale sale a conduit à la destitution du président pour parjure et obstruction à la justice.

Clinton a ensuite été acquitté de toutes les charges et est resté en fonction, mais sa réputation a été battue et le scandale a eu des répercussions sur la campagne présidentielle suivante.

John F Kennedy – Marilyn Monroe







Le président américain assassiné était tout aussi célèbre pour ses nombreuses affaires que pour son mariage avec la glamour et longue souffrance Jackie Kennedy.

La plus connue de ses aventures était avec Marilyn Monroe, qu’il a rencontrée lors d’une fête après avoir chanté « Happy Birthday » au 37e président lors d’une collecte de fonds du Parti démocrate en 1962.

JFK a invité Monroe à Palm Springs avec lui quelques semaines plus tard pour un voyage qui, bien sûr, n’inclurait pas sa femme.

L’affaire n’aurait duré que quelques jours; une autre encoche sur le lit du président.

Et en 2012, l’ancienne stagiaire de la Maison Blanche, Mimi Alford, a publié un mémoire racontant qu’à l’âge de 19 ans, elle avait perdu sa virginité au profit du président dans la chambre de la première dame.

Elle a dit qu’elle l’appelait toujours «Monsieur le Président» et qu’ils ne s’embrassaient jamais sur les lèvres.

Richard Nixon – Watergate







Le scandale a débuté lorsque l’administration républicaine Nixon a tenté de cacher son implication dans l’effraction en juin 1972 du siège démocrate à l’hôtel Watergate à Washington.

Lorsque les cinq auteurs ont été arrêtés, il a été constaté qu’ils portaient de l’argent liquide lié au comité de campagne de réélection de Nixon.

Mark Felt, connu sous le nom de «Deep Throat», était la célèbre taupe du FBI qui a aidé à renverser Nixon.

Felt a déclenché le plus grand drame politique de tous les temps lorsqu’il a informé les journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein du raid, mais a gardé son identité secrète jusqu’en 2005.

Dans ses mémoires, il a écrit: « Les gens débattront pendant longtemps pour savoir si j’ai fait la bonne chose. Mais nous avons fait toute la vérité, et n’est-ce pas ce que le FBI est censé faire? »

Menacé de destitution, le président a démissionné suite au scandale, qui a été transformé en film Tous les hommes du président.

Gary Hart – Affaire modèle









Au début de 1987, Gary Hart, l’ancien sénateur du Colorado, était le favori démocrate pour la nomination présidentielle du parti aux élections de 1988.

Pourtant, peu de temps après avoir annoncé sa candidature en avril 1987, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il avait une liaison.

Réponse de Hart à la presse? « Suivez-moi. Je m’en fiche. Je suis sérieux. Si quelqu’un veut me mettre une queue, allez-y. »

Le Miami Herald avait déjà poursuivi Hart et avait découvert qu’il avait vu un mannequin de 29 ans appelé Donna Rice. Hart s’est retiré de la course une semaine plus tard.

Pourtant, un mois plus tard, une image désormais tristement célèbre a émergé de Rice assis sur les genoux de Hart sur un quai, l’ancien sénateur portant un t-shirt avec le slogan «Monkey Business», le nom de son bateau.

Hart a réintégré la course à la présidentielle à la fin de l’année, mais a mal sondé, le scandale et l’image infâme causant des dommages importants à sa carrière. Il n’est jamais retourné à la politique.

John Edwards – Enfant d’amour









En décembre 2006, John Edwards, l’ancien sénateur de Caroline du Nord et candidat potentiel à la présidence, a embauché une employée de campagne appelée Rielle Hunter.

Un an plus tard, des rapports ont commencé à émerger selon lesquels il avait eu une liaison avec Hunter, et plus loin encore, qu’il avait engendré un enfant avec elle.

Après avoir nié les allégations et être resté dans la course à la présidence, Edwards a admis l’affaire à la fin de 2008, mais il n’a admis avoir engendré l’enfant que début 2010.

La nouvelle de l’affaire a terni l’image d’Edwards parce que cela s’est produit alors que sa femme suivait un traitement pour un cancer, et peu de temps après avoir admis avoir engendré l’enfant, sa femme a demandé le divorce. Elle est décédée plus tard cette année-là.