Les Saxons d’Angleterre seront rebaptisés l’Angleterre «A» par RFU comme «meilleure représentation de notre équipe» | Actualités du rugby

La RFU a décidé de supprimer le terme « Saxons » pour le côté anglais « A »

L’équipe anglaise «A» ne sera plus connue sous le nom de «Saxons» après que la RFU ait décidé que le nom était inapproprié.

La RFU estime que le titre, introduit en 2016, est dépassé et ne reflète pas la diversité du rugby anglais.

L’Angleterre A affrontera ses homologues écossais à Leicester le 27 juin lors de sa première sortie depuis sa tournée en Afrique du Sud il y a cinq ans.

« Nous avons choisi de revenir au nom traditionnel de » Angleterre A « pour ce match contre » l’Ecosse A « comme une meilleure représentation de notre équipe aujourd’hui », a déclaré un porte-parole de la RFU.

Cette décision intervient après que le président sortant de la RFU, Andy Cosslett, ait déclaré que Twickenham devait « intensifier ses efforts pour améliorer la diversité et l’inclusion dans notre jeu ».

Le mois dernier, il a été annoncé qu’un groupe consultatif indépendant sur la diversité et l’inclusion supervisé par l’ancienne aile anglaise et Lions Ugo Monye est en cours de création.

La RFU s’est également distancée de l’hymne «Swing Low, Sweet Chariot» chanté en soutien à l’équipe d’Angleterre à Twickenham en reconnaissance de ses origines dans l’esclavage.

Marler apparaît dans le nouveau documentaire de Sky « Big Boys Don’t Cry » Joe Marler figure dans le documentaire de Sky Sports Big Boys Don’t Cry explorant la question de la santé mentale.

L’Angleterre accueillera les États-Unis et le Canada en juillet

L’Angleterre jouera des matchs de test contre les États-Unis et le Canada à Twickenham en juillet.

Les matchs d’été pour le Pays de Galles et l’Irlande ont également été confirmés dans un calendrier mondial révisé annoncé par World Rugby.

Le Pays de Galles, champion des Six Nations, devait visiter l’Argentine, l’Angleterre se rendant aux États-Unis et au Canada, mais la pandémie de coronavirus a entraîné un changement de plan.

Au lieu de cela, l’Angleterre accueillera les États-Unis le 4 juillet et le Canada six jours plus tard, avec au moins 10000 fans attendus pour chaque match, tandis que le stade de la Principauté de Cardiff accueillera les matchs du Pays de Galles contre le Canada et l’Argentine du 3 au 17 juillet, et l’Irlande aura Dublin. rendez-vous avec le Japon et les USA.

Les matches de juillet de l’Écosse contre la Roumanie et la Géorgie avaient déjà été annoncés.