Les sauveteurs vont déplacer une baleine échouée dans une rivière française vers l’eau salée

PARIS (AP) – Les écologistes français tenteront de déplacer un béluga dangereusement mince qui s’est égaré dans la Seine la semaine dernière vers un bassin fluvial d’eau salée mardi pour tenter de lui sauver la vie.

Le mammifère, mesurant quatre mètres (13 pieds), y sera transporté pour “une période de soins” par des médecins qui soupçonnent le mammifère d’être malade et dans une course contre la montre, a précisé Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France.

Si la baleine réagit au traitement, elle peut finalement être relâchée en pleine mer.

Bien qu’il ne soit pas immédiatement clair comment les écologistes pourraient transférer la baleine dans le bassin fluvial, les médias français ont déclaré qu’ils pourraient utiliser une barge puis un camion.

Les écologistes espéraient épargner à la baleine le sort d’une autre, une orque, qui s’est égarée puis est morte dans la Seine en mai.

Le groupe de conservation marine a décrit les plans de déplacement du béluga – qui a été repéré pour la première fois la semaine dernière dans la Seine, à une distance inquiétante de son habitat arctique – comme une “opération énorme”.

Si le déménagement “présente un facteur de risque car stressant” pour l’animal, il ne peut survivre longtemps dans l’eau douce de la Seine, précise le groupe.

En raison de la chaleur extrême dans la région de l’Eure en France, les sauveteurs devraient attendre la fin de l’après-midi avant de déplacer la créature, qui pèse 800 kilogrammes (près d’une tonne) et qui, selon les médias français, pourrait être transportée sur une péniche et recouverte de serviettes humides pour garder c’est cool.

Les autorités soupçonnent que la baleine est malade. Pourtant, ils espèrent qu’il pourra survivre après avoir répondu à un cocktail d’antibiotiques et de vitamines ces derniers jours et visiblement “se frotter contre le mur de la serrure et se débarrasser des taches qui étaient apparues sur son dos”.

Essemlali a déclaré que la surveillance médicale dans le bassin fluvial d’eau salée aidera à établir si le mammifère “souffre de quelque chose avec lequel nous pouvons l’aider, ou d’une maladie incurable”.

Des images de drones tournées par la suite par les pompiers français la semaine dernière ont montré la baleine serpentant doucement dans une partie des eaux vert clair du fleuve entre Paris et la ville normande de Rouen, loin de la mer.

Les écologistes ont tenté en vain depuis vendredi de nourrir la créature avec du poisson, Sea Shepherd craignant que la baleine meure lentement de faim dans la voie navigable.

Les autorités de la région de l’Eure ont déclaré vendredi soir dans un communiqué que le béluga avait un “comportement de fuite vis-à-vis des bateaux” et n’avait pas réagi aux tentatives de le guider vers des eaux plus sûres.

Les personnes essayant d’aider la baleine ont jusqu’à présent essayé d’être aussi discrètes que possible pour “éviter un stress qui pourrait aggraver son état de santé”, selon un communiqué.

Thomas Adamson, Associated Press