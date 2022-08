Les sauveteurs vont déplacer une baleine échouée dans une rivière française vers l’eau salée

Le mammifère, mesurant quatre mètres (13 pieds), y sera transporté pour “une période de soins” par des médecins qui soupçonnent le mammifère d’être malade et dans une course contre la montre, a précisé Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France.

En raison de la chaleur extrême dans la région de l’Eure en France, les sauveteurs devraient attendre la fin de l’après-midi avant de déplacer la créature, qui pèse 800 kilogrammes (près d’une tonne) et qui, selon les médias français, pourrait être transportée sur une péniche et recouverte de serviettes humides pour garder c’est cool.

Les autorités soupçonnent que la baleine est malade. Pourtant, ils espèrent qu’il pourra survivre après avoir répondu à un cocktail d’antibiotiques et de vitamines ces derniers jours et visiblement “se frotter contre le mur de la serrure et se débarrasser des taches qui étaient apparues sur son dos”.