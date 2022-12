Les sauveteurs tirent une femme de Rock River au-dessus du barrage de l’Oregon – Shaw Local

OREGON – Une femme a été sauvée de la rivière Rock dans un effort dramatique par les équipes de pompiers après qu’un propriétaire alerte l’a vue dans la rivière au-dessus du barrage de l’Oregon et a immédiatement appelé à l’aide.

Un propriétaire du bloc 500 de North Fourth Street a signalé la femme dans la rivière à 5 h 11 le 10 décembre, a déclaré le chef des pompiers de l’Oregon, Mike Knoup, dans un communiqué de presse.

“La police de l’Oregon a indiqué qu’elle se trouvait au milieu du chenal ouest”, a déclaré Knoup. “En raison du barrage à faible chute, des équipages ont été immédiatement déployés avec des combinaisons d’eau vive dans la rivière, mais comme elle se trouvait à quelques centaines de mètres du rivage, les équipes n’ont pas pu l’atteindre pendant qu’elle flottait sur la rivière.”

Le barrage de l’Oregon est classé comme un «barrage à faible chute», ce qui rend difficile de voir le barrage lorsqu’il est sur la rivière au niveau de l’eau.

Knoup a déclaré qu’un des bateaux des pompiers avait été mis à l’eau au-dessus du barrage depuis le parc Kiwanis, situé derrière Conover Square, sur la rive ouest de la rivière.

«Le bateau 5382 a été déployé dans la rivière avec deux techniciens en eau vive. L’équipage a pu entrer en contact avec la victime à moins de 200 pieds autour du barrage », a déclaré Knoup.

La femme de 32 ans de l’Oregon a été sauvée de la rivière, ramenée à terre puis transportée à l’hôpital KSB. Elle est restée dans un état stable pendant le transport, a déclaré Knoup, notant qu’il pensait qu’elle avait été admise à l’unité de soins intensifs de l’hôpital.

Knoup a déclaré que la température de l’air au moment du sauvetage était de 34 degrés. “Je ne pense pas que l’eau était beaucoup plus chaude que cela”, a-t-il déclaré mardi, notant que les sauveteurs travaillaient dans l’obscurité avant le lever du soleil. “Notre formation en eau vive a vraiment fait la différence dans ce sauvetage.”

Le chef de la police de l’Oregon, Joe Brooks, a déclaré que l’incident avait été classé comme une “assistance médicale”, la femme entrant d’une manière ou d’une autre dans la rivière au-dessus du barrage.

“Elle est restée dans l’eau pendant environ 45 minutes”, a-t-il dit, et son officier a pu la voir nager. “Tout le monde a fait un excellent travail en travaillant ensemble.”

Knoup a accepté.

«Le patient a été sauvé avec succès grâce à un appel rapide au 911 passé par un citoyen qui a entendu la victime appeler à l’aide, un travail fantastique de notre répartiteur, des actions rapides des pompiers et du personnel des services médicaux d’urgence et l’aide du département de police de l’Oregon et du shérif du comté d’Ogle. Bureau.”