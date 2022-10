Les sauveteurs se rassemblent pour sauver 275 perroquets bloqués par Ian

PINE ISLAND, Floride (AP) – Will Peratino et sa partenaire Lauren Stepp ne quitteraient pas leur enceinte de Pine Island, alors même que les autorités suppliaient les résidents d’abandonner leurs maisons à cause des routes endommagées, y compris un pont effondré qui empêchait les livraisons de nourriture, du gaz et d’autres fournitures vitales.

Mais le couple ne pouvait pas partir sans ses deux lémuriens et son troupeau d’oiseaux – 275 perroquets, dont certains des plus rares au monde.

Ainsi, une mission de sauvetage – baptisée “Opération Arche de Noé” – a été lancée mardi pour attraper, mettre en cage et transporter les oiseaux hors de l’île, comme condition pour persuader Peratino et Stepp de quitter l’île.

« Nous ne les abandonnerions pas. Je ne les quitterais jamais. Jamais », a déclaré Stepp, alors que des volontaires travaillaient à la collecte du troupeau dans des dizaines de poulaillers au sanctuaire de Malama Manu. « S’ils ne peuvent pas être nourris ou abreuvés, ils mourront. Et je ne peux pas vivre avec ça.

“Malama” est le mot hawaïen pour protéger, “manu” signifie oiseau.

Les oiseaux dépendent de la nourriture donnée par les responsables de la faune depuis le passage de l’ouragan Ian, mais l’approvisionnement en fruits, cacahuètes et autres produits comestibles serait bientôt difficile à trouver en raison du pont abattu et de la rareté de l’essence sur l’île.

L’ouragan Ian a frappé le sud-ouest de la Floride il y a une semaine avec des rafales de 150 mph, rendant certaines routes impraticables et des îles inaccessibles. De fortes pluies et des ondes océaniques provoquées par le vent ont provoqué des inondations dangereuses.

Dans les heures qui ont précédé la tempête, les propriétaires du sanctuaire ont rassemblé leur troupeau d’oiseaux et les ont entassés dans leur maison pour les protéger de la férocité des éléments.

« Vous ne savez pas ce que nous avons traversé ici. Nous avions quatre pieds d’eau dans la maison, presque noyés », a déclaré Peratino, avant de succomber aux larmes.

De nombreux oiseaux ont été sauvés de maisons qui ne pouvaient plus s’occuper d’eux. Certains sont utilisés pour l’élevage d’espèces rares.

“Avoir la sécurité de chaque oiseau est une entreprise énorme”, a déclaré Peratino. « Je veux dire, c’est presque impossible à faire. Donc, le genre d’aide que nous avons reçue a été inestimable.

Ghassan Abboud, qui possède une ferme ornithologique à West Palm Beach, est une connaissance des propriétaires du sanctuaire. Lorsqu’il a entendu parler de leur sort, il a rassemblé ses ressources pour les aider. Il avait imaginé mettre en service un petit bateau pour transporter les cages de Pine Island à un quai sur le continent, où une remorque climatisée transporterait les oiseaux jusqu’à sa propriété à travers la péninsule de Floride.

Mais par hasard, il est tombé sur l’équipe du projet Dynamo, qui s’est portée volontaire pour aider à secourir les personnes bloquées par les eaux de crue et les routes endommagées. Le projet Dynamo a assemblé quatre bateaux et lancé leur mission.

«Je ne pourrais jamais écrire un scénario comme celui-ci. C’était parfait. Je pensais que je serais de retour toute la journée dans un petit bateau. Ce que ces gars ont fait est inimaginable. Ils ont consacré leurs ressources. Ils ont sauvé tant d’oiseaux », a déclaré Abboud.

Bobby Caina Calvan, Associated Press