Les sauveteurs se précipitent pour sauver les personnes ensevelies sous les décombres d’un immeuble détruit par un missile russe.

Les habitants de la ville s’étaient rendus en nombre pour aider à enlever les voitures incendiées et les débris devant le bâtiment afin de dégager le chemin pour que les camions de pompiers et les sauveteurs entrent et lèvent leurs échelles.

À un moment donné, un ordre a été donné d’éteindre tous les moteurs des véhicules afin que les sauveteurs puissent écouter les bruits des personnes coincées sous les décombres.

Les sauveteurs sur les grues étaient guidés par les téléphones portables et les lampes de poche des personnes piégées, a déclaré Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président ukrainien, dans un message de Telegram. Il a partagé une photo d’une personne tenant une lumière dans la fenêtre d’un étage supérieur endommagé, où toute la face du bâtiment avait été rasée.

Avant de publier son discours du soir, M. Zelensky avait qualifié la grève de “diabolique” et publié une image de l’opération de sauvetage.

“Nous nous battons pour chaque personne, chaque vie”, a-t-il déclaré dans un article de Telegram.

La coordinatrice résidente des Nations Unies pour l’Ukraine, Denise Brown, a qualifié les images provenant de Dnipro d'”horribles”.

“Des dizaines de civils, dont des enfants, ont été tués ou blessés alors qu’ils étaient chez eux”, a-t-elle ajouté. écrit sur Twitterajoutant : « Les attaques intentionnelles contre des civils sont un crime de guerre ».