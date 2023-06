Les sauveteurs se démènent pour trouver le submersible Titanic manquant avec un approvisionnement en oxygène limité

Les sauveteurs font la course contre la montre pour retrouver un submersible qui a disparu dans l’océan Atlantique lors d’une mission visant à documenter l’épave du Titanic.

Cinq personnes seraient à bord Titanqui fait partie d’une mission d’OceanGate Expeditions, qui a été signalée en retard dimanche à quelque 700 kilomètres au sud de St. John’s.

La Garde côtière américaine, qui recherche le submersible disparu avec l’aide de la Garde côtière canadienne, a déclaré mardi qu’elle étendait ses recherches dans les eaux plus profondes de l’Atlantique.





Cependant, le temps presse. Le submersible disposait d’un approvisionnement en oxygène de 96 heures lorsqu’il a été mis en mer vers 6 heures du matin dimanche, selon David Concannon, conseiller d’OceanGate.

La ministre des Pêches, Joyce Murray, a déclaré mardi aux journalistes à Ottawa que le navire de la Garde côtière canadienne John Cabot, qui est équipé d’un sonar, se dirige vers le site. Deux autres navires se trouvaient à St. John’s, prêts à transporter l’équipement nécessaire.

« Il existe un commandement unifié sous la direction de la Garde côtière américaine dans lequel le Canada joue un rôle très engagé. Nous travaillons pour trouver ce submersible et, si possible, le trouver et le ramener à la surface et le ramener à temps. pour sauver ceux à bord », a déclaré Murray, ajoutant que le Royaume-Uni et l’Allemagne aidaient également à la recherche.

Le brise-glace de recherche canadien Polar Prince, qui soutenait le Titan, aurait perdu le contact avec le navire environ une heure et 45 minutes après son immersion.

Ce qui lui a fait perdre le contact avec le Polar Prince n’est pas clair.

Ce graphique de Global News montre la distance entre St. John’s et le dernier point de contact avec Titan, un OceanGate Expeditions qui a disparu dimanche.

La Garde côtière américaine a déclaré qu’un pilote et quatre « spécialistes de mission » étaient à bord. Ces spécialistes de mission sont des personnes qui paient 250 000 dollars US par pièce pour participer aux expéditions d’OceanGate. Ils utilisent à tour de rôle l’équipement de sonar et effectuent d’autres tâches dans le submersible pour cinq personnes.

Le Polar Prince devait effectuer des recherches en surface tout au long de lundi et un avion de reconnaissance canadien Boeing P-8 Poseidon reprenait ses recherches en surface et sous la surface dans la matinée, a indiqué la Garde côtière américaine sur Twitter. Deux avions américains Lockheed C-130 Hercules ont également effectué des survols.

L’armée canadienne a également largué des bouées sonar pour écouter les éventuels sons du Titan.





Le journaliste de CBS, David Pogue, qui a fait le voyage l’année dernière, a noté que son navire s’était retourné à la recherche du Titanic.

« Il n’y a pas de GPS sous l’eau, donc le navire de surface est censé guider le sous-marin vers le naufrage en envoyant des SMS », a déclaré Pogue dans un segment diffusé sur CBS Sunday Morning.

« Mais lors de cette plongée, les communications ont en quelque sorte été interrompues. Le sous-marin n’a jamais trouvé l’épave.

Trip était le troisième voyage annuel d’OceanGate vers le Titanic

L’objectif des expéditions d’OceanGate a été de faire la chronique de la détérioration du Titanic ainsi que de l’écosystème sous-marin que les épaves engendrent souvent.

L’expédition était le troisième voyage annuel d’OceanGate pour relater la détérioration du Titanic, qui a heurté un iceberg et a coulé en 1912, tuant tous sauf environ 700 des quelque 2 200 passagers et membres d’équipage. Depuis sa découverte en 1985, il succombe lentement aux bactéries mangeuses de métaux. Certains experts ont prédit que le Titanic pourrait disparaître dans quelques décennies à mesure que des trous bâilleraient dans la coque et que des sections se désintégreraient.

Titan pèse 20 000 livres dans les airs, mais est lesté pour avoir une flottabilité neutre une fois qu’il atteint le fond marin, a indiqué la société. Dans un dossier judiciaire de mai 2021, OceanGate a déclaré que Titan disposait d’une « fonction de sécurité sans précédent » qui évalue l’intégrité de la coque tout au long de chaque plongée.

Lors de son expédition en 2022, OceanGate a signalé que le submersible avait un problème de batterie lors de sa première plongée et devait être attaché manuellement à sa plate-forme élévatrice, selon un dossier du tribunal de novembre.

Cependant, d’autres missions ont suivi. OceanGate a décrit le submersible comme un « navire à la pointe de la technologie » qui « est plus léger, plus spacieux et plus confortable que tout autre submersible de plongée profonde explorant l’océan aujourd’hui ».





OceanGate a déclaré qu’il se concentrait sur les personnes à bord et leurs familles.

« Nous sommes profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et sociétés de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Selon un expert, les sauveteurs sont confrontés à des défis de taille

Alistair Greig, professeur d’ingénierie marine à l’University College de Londres, a déclaré que les submersibles ont généralement un poids de chute, c’est-à-dire « une masse qu’ils peuvent libérer en cas d’urgence pour les ramener à la surface en utilisant la flottabilité ».

« S’il y avait eu une panne de courant et/ou une panne de communication, cela aurait pu arriver, et le submersible flotterait alors à la surface en attendant d’être retrouvé », a déclaré Greig.

Un autre scénario est une fuite dans la coque de pression, auquel cas le pronostic n’est pas bon, a-t-il ajouté.





« S’il est descendu au fond de la mer et ne peut pas remonter par ses propres moyens, les options sont très limitées », a déclaré Greig.

« Bien que le submersible soit encore intact, s’il se trouve au-delà du plateau continental, il y a très peu de navires qui peuvent aller aussi loin, et certainement pas des plongeurs. »

Même s’ils pouvaient aller aussi profondément, il doute qu’ils puissent s’attacher à l’écoutille du submersible d’OceanGate.

– avec des fichiers de l’Associated Press et de Reuters