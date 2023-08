Les sauveteurs sauvent 8 personnes coincées dans un téléphérique suspendu au-dessus d’un canyon au Pakistan

PESHAWAR, Pakistan (AP) – Des commandos de l’armée utilisant des hélicoptères et un télésiège de fortune ont sauvé mardi huit personnes d’un téléphérique en panne suspendu à des centaines de mètres (pieds) au-dessus d’un canyon dans une région reculée du Pakistan, ont annoncé les autorités.

Les six enfants et deux adultes se sont retrouvés piégés plus tôt dans la journée lorsque l’un des câbles s’est rompu alors que les passagers traversaient un canyon fluvial dans le district de Battagram, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Les enfants étaient en route pour l’école.

Parce que les hélicoptères ne pouvaient pas voler après le coucher du soleil, les sauveteurs sont finalement passés d’un effort aérien à une opération risquée qui impliquait d’utiliser un câble encore intact pour s’approcher de la voiture avec le télésiège.

Des images diffusées sur les chaînes de télévision montraient un enfant dans un harnais tiré en lieu sûr. On pouvait voir la corde des commandos se balancer au vent contre le paysage montagneux.

Un expert a décrit les sauvetages par hélicoptère comme extrêmement délicats car le vent généré par les pales de l’hélicoptère pourrait encore affaiblir les câbles restants retenant la voiture en l’air.

Les proches des personnes piégées ont prié pendant plus de 12 heures tout en regardant avec anxiété le déroulement de l’opération. Le sauvetage a également bouleversé le pays alors que les Pakistanais se pressaient autour des télévisions dans les bureaux, les magasins, les restaurants et les hôpitaux.

Lorsque les enfants secourus ont été remis à leurs familles, la plupart ont fondu en larmes, a déclaré Nazir Ahmed, un officier supérieur de la police qui était présent dans la zone où la mission de sauvetage aérien et terrestre a été lancée.

« Tout le monde priait pour ce moment », a-t-il dit.

Bilal Faizi, un porte-parole du service d’urgence géré par l’État, a déclaré que de la nourriture et de l’eau avaient été fournies à la voiture plus tôt dans la journée.

Selon les chaînes de télévision pakistanaises, certaines des personnes piégées étaient en contact avec leur famille par téléphone portable. Les autorités ont déclaré que les deux adultes consolaient les enfants, âgés de 11 à 15 ans.

Les villageois utilisent fréquemment les téléphériques pour se déplacer dans les régions montagneuses du Pakistan. Mais les voitures sont souvent mal entretenues et, chaque année, des personnes meurent ou sont blessées en voyageant à bord.

Des hélicoptères ont été envoyés pour tenter d’arracher les gens du téléphérique, mais seulement après que le groupe ait passé six heures en suspension précaire à 350 mètres (1 150 pieds) au-dessus du sol, selon Taimoor Khan, porte-parole de l’autorité de gestion des catastrophes.

Le Premier ministre par intérim du Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, a écrit sur X, le service anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’il avait ordonné des inspections de sécurité des téléphériques et des télésièges du pays.

Plusieurs hélicoptères ont survolé la scène et des ambulances se sont rassemblées au sol.

Tipu Sultan, brigadier de l’armée à la retraite et expert de la défense, a averti que les hélicoptères eux-mêmes pourraient aggraver la situation, mais que les commandos seraient bien conscients de ce risque. Khan a ajouté que les pilotes volaient « prudemment ».

En 2017, 10 personnes ont été tuées lorsqu’un téléphérique est tombé dans un ravin à des centaines de mètres (pieds) de profondeur dans la station de montagne populaire de Murree après la rupture de son câble.

____

Ahmed a rapporté d’Islamabad.

Riaz Khan et Munir Ahmed, The Associated Press