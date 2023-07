Les garde-côtes espagnols ont déclaré qu’un de ses avions de sauvetage avait repéré un navire transportant peut-être 200 personnes.

Le bateau pourrait être le bateau de migrants disparu qu’il cherchait.

Un navire de sauvetage avait été déployé pour atteindre le bateau.

Les garde-côtes espagnols ont déclaré lundi qu’un de ses avions de sauvetage, qui recherchait un bateau de migrants disparu, avait repéré un navire transportant peut-être « environ 200 personnes » au large des îles Canaries.

« L’avion a trouvé un bateau et c’est peut-être celui que nous recherchions car vu des airs, il pouvait avoir environ 200 personnes à bord », a déclaré à l’AFP un porte-parole des garde-côtes de Salvamento Maritimo.

Salvamento avait déployé un navire de sauvetage pour atteindre le bateau qui a été repéré à environ 71 milles marins au sud de Gran Canaria, et les atteindrait dans l’heure, a-t-elle déclaré.

« Il est très probable que ce soit le même bateau que nous recherchions », a-t-elle déclaré, faisant référence à un bateau qui, selon les garde-côtes, avait « quitté le Sénégal avec environ 200 personnes à bord ».

Helena Maleno, responsable de l’ONG espagnole Caminando Fronteras qui aide les bateaux en détresse, a confirmé qu’un bateau avait quitté la ville méridionale de « Kafountine le 27 juin avec environ 200 personnes à bord ».

Elle a dit dans un message audio :

Il y a beaucoup de mineurs à bord. Les familles nous ont raconté la disparition du bateau en disant qu’elles n’avaient plus de nouvelles depuis plusieurs jours.

Kafountine est un village de pêcheurs du sud du Sénégal, à au moins 1 700 km au sud des îles Canaries espagnoles.

Elle a indiqué que l’ONG avait également été alertée au sujet de deux autres bateaux également portés disparus en mer après avoir quitté le Sénégal.

« Deux d’entre eux sont partis de Mbour au Sénégal, l’un transportant entre 50 et 60 personnes et l’autre 65 personnes », a-t-elle déclaré, faisant référence à une ville située à environ 75 kilomètres (50 miles) au sud de la capitale Dakar.

Un pays en ébullition

Le Sénégal, qui a longtemps eu une réputation de stabilité, a récemment connu ses pires troubles politiques depuis des années après que son chef de l’opposition a été emprisonné par un tribunal le 1er juin, provoquant une flambée de violence meurtrière.

Les responsables ont estimé le nombre de morts à 16, mais Amnesty International a donné un chiffre plus élevé de 24 tandis que l’opposition a déclaré que 30 personnes avaient perdu la vie.

Les tensions se sont apaisées le 3 juillet après que le président Macky Sall a accepté de ne pas se représenter.

La route atlantique vers les Canaries est particulièrement dangereuse en raison des forts courants, avec des migrants voyageant dans des bateaux surchargés, souvent innavigables, sans suffisamment d’eau potable.

Beaucoup de ces bateaux partent de ports du Maroc, du Sahara Occidental ou de Mauritanie mais ils viennent aussi de pays plus au sud comme le Sénégal.

Selon les chiffres publiés par Caminando la semaine dernière, 778 personnes au total sont mortes en tentant de rejoindre les îles Canaries espagnoles par bateau au cours du premier semestre 2023.

Les chiffres pour la même période de l’Organisation internationale pour les migrations donnaient un chiffre de 126 morts.

L’Espagne a longtemps été un point d’entrée clé pour les migrants à la recherche d’une vie meilleure en Europe, mais le nombre de traversées de l’Atlantique a commencé à augmenter fin 2019 après que l’augmentation des patrouilles le long de la côte sud de l’Europe a considérablement réduit les traversées de la Méditerranée.

Au cours des six premiers mois de cette année, 7 213 migrants au total ont atteint les îles Canaries par bateau. Ce chiffre est inférieur de près de 20% aux 8 853 arrivés à la même période un an plus tôt, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.