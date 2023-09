Les sauveteurs récupèrent plus de 2 000 corps dans l’est de la Libye détruits par des inondations dévastatrices

DERNA, Libye (AP) — Les sauveteurs ont retrouvé plus de 2 000 corps mercredi dans les décombres d’une ville libyenne où les eaux de crue ont détruit des barrages et emporté des quartiers. Les autorités craignent que le nombre de morts ne dépasse les 5 000 dans ce pays rendu vulnérable par des années de troubles et de négligence.

La tempête méditerranéenne Daniel a provoqué des inondations meurtrières dans de nombreuses villes de l’Est, mais la plus touchée a été Derna. Alors que la tempête frappait la côte dimanche soir, les habitants de Derna ont déclaré avoir entendu de fortes explosions lorsque les barrages à l’extérieur de la ville se sont effondrés. Les eaux de crue ont déversé le Wadi Derna, une rivière qui coule des montagnes à travers la ville et se jette dans la mer.

Plus de 2 000 cadavres ont été collectés mercredi matin et plus de la moitié d’entre eux ont été enterrés dans des fosses communes à Derna, a déclaré le ministre de la Santé de l’est de la Libye, Othman Abduljaleel. Les équipes de secours travaillaient jour et nuit pour récupérer de nombreux autres corps éparpillés dans les rues et sous les décombres de la ville. Certains corps ont été récupérés en mer.

La dévastation surprenante a mis en évidence l’intensité de la tempête, mais aussi la vulnérabilité de la Libye. Le pays est divisé par des gouvernements rivaux, l’un à l’est, l’autre à l’ouest, ce qui a pour conséquence une négligence des infrastructures dans de nombreuses régions.

Les inondations ont endommagé ou détruit de nombreuses routes d’accès à Derna, entravant l’arrivée des équipes de secours internationales et l’aide humanitaire apportée à des dizaines de milliers de personnes dont les maisons ont été détruites ou endommagées.

« La ville de Derna a été submergée par des vagues de 7 mètres de haut qui ont tout détruit sur leur passage », a déclaré à France24 Yann Fridez, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Libye. « Le bilan humain est énorme. »

Les secouristes locaux, parmi lesquels des soldats, des fonctionnaires, des bénévoles et des résidents, ont continué à fouiller les décombres à la recherche des morts. Ils ont également utilisé des bateaux pneumatiques et des hélicoptères pour récupérer les corps dans l’eau et dans les zones inaccessibles.

Les bulldozers ont travaillé ces deux derniers jours pour réparer et dégager les routes afin de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire et du matériel lourd nécessaire de toute urgence aux opérations de recherche et de sauvetage. La ville se trouve à 250 kilomètres (150 miles) à l’est de Benghazi, où l’aide internationale a commencé à arriver mardi.

Les voisins de la Libye, l’Égypte, l’Algérie et la Tunisie, ainsi que la Turquie et les Émirats arabes unis, ont envoyé des équipes de secours et de l’aide humanitaire. Le président Joe Biden a également déclaré que les États-Unis envoyaient des fonds d’urgence aux organisations humanitaires et se coordonnaient avec les autorités libyennes et l’ONU pour fournir un soutien supplémentaire.

Mohammed Abu-Lamousha, porte-parole du ministère de l’Intérieur de l’est de la Libye, a estimé mardi le bilan des morts à Derna à plus de 5 300, selon l’agence de presse officielle. Des dizaines d’autres personnes auraient été tuées dans d’autres villes de l’est de la Libye, a-t-il ajouté.

Les autorités ont transféré des centaines de corps vers les morgues des villes voisines. Dans la ville de Tobrouk, à 169 kilomètres à l’est de Derna, la morgue du centre médical de Tobrouk a reçu plus de 300 corps de personnes tuées dans les inondations de Derna ; parmi eux se trouvaient 84 Égyptiens, selon une liste de morts obtenue par l’Associated Press.

Des dizaines de corps d’Égyptiens tués dans les inondations ont été rapatriés dans leur pays d’origine. Les funérailles de 22 Égyptiens avaient lieu mercredi dans leur village d’el-Sharif, dans la province méridionale de Beni Suef. Quatre autres ont été enterrés dans leur ville natale, dans la province de Beheira, dans le delta du Nil, ont rapporté les médias locaux égyptiens.

Au moins 10 000 personnes étaient toujours portées disparues dans la ville, selon Tamer Ramadan, envoyé en Libye pour la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il a indiqué que 40 000 personnes ont été déplacées à Derna et dans d’autres villes touchées par les inondations dans l’est de la Libye.

Connue pour ses maisons peintes en blanc et ses palmeraies, Derna se trouve à environ 900 kilomètres (560 miles) à l’est de la capitale Tripoli. Il est contrôlé par les forces du puissant commandant militaire Khalifa Hifter, allié du gouvernement de l’est de la Libye. Le gouvernement rival de l’ouest de la Libye, basé à Tripoli, est allié à d’autres groupes armés.

Une grande partie de Derna a été construite par l’Italie lorsque la Libye était sous occupation italienne dans la première moitié du XXe siècle. La ville était autrefois une plaque tournante pour des groupes extrémistes dans les années de chaos qui ont suivi le soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

___

Le journaliste d’Associated Press Samy Magdy au Caire a contribué à ce rapport.

Samy Magdy, Associated Press